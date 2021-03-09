Стражи, мстители и перчатка бесконечности. В «Пятёрочке» появились начивки с супергероями Marvel

В магазинах торговой сети «Пятёрочка» стартовала новая акция «Начивки», организованная совместно с компанией Disney по мотивам киновселенной Marvel. Что такое начивки, зачем они нужны и как их получить — в материале портала Юга.ру. Знак суперсилы Начивки — это стилизованные нашивки-наклейки с символами супергероев Marvel. Каждую из них можно наклеить практически на любую поверхность благодаря липкой обратной стороне. Начивки упакованы в индивидуальные непрозрачные флоу-паки, поэтому выбрать конкретную начивку при покупке не получится — это всегда сюрприз. Вся коллекция состоит из 26 начивок: 12 напечатанных, 12 вышитых, 1 спонсорской и 1 редкой — в виде перчатки бесконечности Таноса. Тираж начивки с перчаткой бесконечности ограниченный — вместе с ней счастливчики получат промокод на специальный приз: дополнительные баллы на «Выручай-карту», сертификат Lamoda, подписку на сервис Okko. Главный приз, который может оказаться во флоу-паке с перчаткой, — одна из пяти игровых консолей Sony PlayStation 5.

Суперколлекция Слоган акции «Начивки», которая продлится до 26 апреля 2021 года, — «Собери все знаки суперсилы!». По одной начивке в индивидуальном флоу-паке покупатели «Пятёрочки» будут получать до 26 апреля за каждые 555 рублей в чеке. Чтобы быстрее собрать коллекцию, можно покупать товары партнеров акции, которые в магазинах отмечены специальными стопперами. Начивку можно не только получить при покупке, но и приобрести отдельно — за 55 рублей. Более подробную информацию об условиях участия в акции и получении призов можно получить на сайте Nachivki.5ka.ru. Кстати, флоу-паки для начивок изготовлены из FSC-бумаги*, а сами значки — из вторичного пластика, который можно сдавать на переработку повторно. *Знак FSC на упаковке или продукции из древесины означает, что производитель и продавец прошли сертификационную процедуру, аудит и гарантируют, что при заготовке были соблюдены экологические требования, нанесен минимальный вред природе, максимально учтены интересы местных жителей.