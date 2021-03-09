Стражи, мстители и перчатка бесконечности. В «Пятёрочке» появились начивки с супергероями Marvel
В магазинах торговой сети «Пятёрочка» стартовала новая акция «Начивки», организованная совместно с компанией Disney по мотивам киновселенной Marvel.
Что такое начивки, зачем они нужны и как их получить — в материале портала Юга.ру.
Знак суперсилы
Начивки — это стилизованные нашивки-наклейки с символами супергероев Marvel. Каждую из них можно наклеить практически на любую поверхность благодаря липкой обратной стороне. Начивки упакованы в индивидуальные непрозрачные флоу-паки, поэтому выбрать конкретную начивку при покупке не получится — это всегда сюрприз. Вся коллекция состоит из 26 начивок: 12 напечатанных, 12 вышитых, 1 спонсорской и 1 редкой — в виде перчатки бесконечности Таноса.
Тираж начивки с перчаткой бесконечности ограниченный — вместе с ней счастливчики получат промокод на специальный приз: дополнительные баллы на «Выручай-карту», сертификат Lamoda, подписку на сервис Okko. Главный приз, который может оказаться во флоу-паке с перчаткой, — одна из пяти игровых консолей Sony PlayStation 5.
Суперколлекция
Слоган акции «Начивки», которая продлится до 26 апреля 2021 года, — «Собери все знаки суперсилы!». По одной начивке в индивидуальном флоу-паке покупатели «Пятёрочки» будут получать до 26 апреля за каждые 555 рублей в чеке. Чтобы быстрее собрать коллекцию, можно покупать товары партнеров акции, которые в магазинах отмечены специальными стопперами. Начивку можно не только получить при покупке, но и приобрести отдельно — за 55 рублей.
Более подробную информацию об условиях участия в акции и получении призов можно получить на сайте Nachivki.5ka.ru.
Кстати, флоу-паки для начивок изготовлены из FSC-бумаги*, а сами значки — из вторичного пластика, который можно сдавать на переработку повторно.
*Знак FSC на упаковке или продукции из древесины означает, что производитель и продавец прошли сертификационную процедуру, аудит и гарантируют, что при заготовке были соблюдены экологические требования, нанесен минимальный вред природе, максимально учтены интересы местных жителей.
Немного творчества
Начивки можно клеить не только по одной, но и собирать в разные билды — орнаменты из начивок одного или разных классов. Примеры сборок можно посмотреть на сайте акции, там же есть четыре шаблона, которые помогут в создании собственных супербилдов.
Смелые и креативные создатели могут принять участие в челлендже «Покажи свой билд», который пройдет в TikTok. Для участия в нем обладателям начивок нужно собрать собственный уникальный билд и показать его под трек «Пятёрочки», сопроводив тикток хештегом #СуперБилдНачивок. Победители челленджа смогут выиграть ценные призы — фигурки Funko Pop Marvel и PS5.
Михаил Ярцев, директор по маркетингу торговой сети «Пятёрочка»:— «Пятёрочка» в сотрудничестве с Disney вновь дарит своим гостям возможность собрать собственную коллекцию с символикой любимых героев MARVEL. На этот раз мы разработали уникальные аксессуары — начивки, с помощью которых можно выразить себя, украсить свои старые привычные вещи и создать новый образ. Также мы добавили в коллекцию один редкий элемент, и символично, что это перчатка бесконечности Таноса. Всех, кому посчастливится ее заполучить, ждут и другие полезные призы.