«Никогда не было такого ажиотажа вокруг наших услуг, как в пандемию». Что такое автокинотеатр в Краснодаре

С 2016 года по март 2020-го в Краснодаре работал единственный в городе автомобильный кинотеатр. Его руководитель Сергей Бакулин рассказал порталу Юга.ру, как создавался проект и какое у него будущее. Из-за пандемии коронавируса индустрия развлечений уже почти год несет огромные убытки. Потери российских кинотеатров оценили в 50 млрд рублей.

Я переехал в Краснодар шесть лет назад из Ярославля... А в январе 2016-го отправился к родственникам в город Иваново, и друзья взяли меня с собой в местный автокинотеатр. Мы отлично провели время, несмотря на снег и -30. Я вдохновился, мне показалось, что именно за такими кинотеатрами будущее. Вернувшись в Краснодар, решил реализовать в городе похожий проект. Месяца три-четыре готовился, узнавал обо всех требованиях, подбирал площадки. Оказалось, что человек, у которого я консультировался, уже открыл здесь автокинотеатр. Я немного расстроился, что меня опередили, но позвонил с поздравлениями. В ходе разговора выяснилось, что ему нужен партнер. Так мы начали работать вместе. Автокинотеатр на парковке на пересечении улиц Рашпилевской и Горького был в стагнации. В начале партнерства много усилий и денег уходило на продвижение. Когда реклама начала работать, люди стали приезжать к нам, и я понял, что не хватает дополнительных сервисов. Искал партнеров, договаривался с автоклубами, чтобы они проводили у нас свои мероприятия. Потом пришли к выводу, что нужно поставить другой экран и проектор лучшего качества. В плане выбора места автокинотеатр очень капризный Нужна большая асфальтированная площадка, на которой нет постороннего света и лишнего транспортного трафика. И широкая стена, на которую крепится металлоконструкция и натягивается экранное полотно. Деятельность автомобильных кинотеатров не лицензируется. Регистрируется в качестве развлекательных услуг, открывается ООО или ИП. Это похоже на показ футбольного матча или фильма в кафе. В законодательстве РФ такого вида деятельности, как автокинотеатр, не существует. Я бы хотел, чтобы был какой-то регламент. Некоторые открываются, думая, что достаточно на своем гараже повесить простыню и показывать фильмы. От этого страдает вся индустрия. Нужно помогать развитию такого формата, но пока этим никто не занимается. При подготовке афиши обращали внимание на запросы зрителей. Старались подбирать интересные картины, которые понравятся гостям. Всегда лидировали семейные или романтические комедии, фильмы ужасов, блокбастеры, боевики, супергеройское кино. Сейчас мы меняем формат и надеемся, что репертуар тоже изменится.

В автокинотеатрах звук транслируется через специальную радиоволну, на которую нужно настроиться зрителям. Трудно подобрать идеальную парковку для кинопоказов Нужна была низкая арендная плата, не все партнеры были готовы идти ради нас на уступки. Мы стремились и стремимся создать идеальные условия для клиентов, но и про рентабельность забывать не стоило. Из центра мы переехали по двум причинам. Во-первых, боялись, что рано или поздно кто-то пожалуется, поскольку парковка находилась в 50 м от жилых домов. Во-вторых, из-за сильного ветра лопнула балка новой металлоконструкции и повредила полотно экрана. Поломку можно было устранить, но я решил переехать в другое место. Парковка ТЦ «Вега» показалась мне лучшим вариантом. Она не самая удобная, но гостям понравилась, и арендодатели предоставили нам всё необходимое. Именно поэтому мы там до сих пор и находимся. Нам поступали предложения о сотрудничестве от «Магнита», «Экспограда», «Баскет-холла» и СБС. Мы их все рассматривали, но по разным причинам положительного решения в переговорах не достигли. Самое интересное из последних предложений — парковка выставочного центра «Экспоград-Юг». Но это крупная организация, много людей принимают решения, переговоры могут затянуться до полугода.

Я люблю расслабиться во время просмотра И это сложно, когда за мной кто-то может наблюдать и слушать мои комментарии. В автокинотеатре можно регулировать громкость звука, шуршать чем угодно и не получать замечаний, вдоволь хохотать без оглядки на соседей. В целом — находиться на своей волне и в домашней обстановке без ограничений. Также это отличный формат для тех, кто хочет уединиться. Одно из преимуществ — доставка еды и напитков прямо в машину. Если в обычном кинотеатре нужно выйти из зала, чтобы что-то купить, то у нас достаточно отправить сообщение, заказав все необходимое. На въезде мы выдаем меню, покидать транспортное средство не нужно, заказ доставят прямо в автомобиль. На работу автокинотеатра не поступало ни одной жалобы. Звук фильма распространяется внутри самой машины, и гостей мы заранее предупреждаем о том, чтобы не шуметь. За время работы автокинотеатра трое мужчин сделали своим возлюбленным предложения выйти замуж и получили положительные ответы, два раза с помощью экрана поздравляли с днем рождения. Также из автомобилей делали фигуры в виде сердца, автоклубы проводили у нас свои закрытые встречи.

Автокинотеатры есть в Хабаровске, Калининграде, Санкт-Петербурге, Новосибирске А коллеги из Ростова-на-Дону перешли на формат премьерных фильмов. Для этого нужно купить дорогое оборудование, заключить договоры с прокатчиками и министерством культуры, чтобы отправлять им отчеты о своей деятельности. Автокинотеатр в Иванове больше не функционирует, его учредитель открыл классический кинотеатр. Конечно, если бы я занимался шаурмой, зарабатывал бы больше. С автокинотеатром чаще всего выхожу в ноль. Много ресурсов съела пандемия. Если бы не она, я бы весной уже точно вышел в плюс, но она внесла свои коррективы и подпортила бизнес-планы. Получилась абсурдная ситуация с Адыгеей и Краснодаром Потому что президент разрешил главам регионов самостоятельно вводить ограничения. В республике уже давно открыты кинотеатры с заполняемостью до 50%. В кубанской столице же были запрещены все виды развлекательных услуг, к которым и мы относимся. Пытаемся маневрировать, но ничего не получается. Написали уже больше десяти запросов в разные инстанции. И нам отовсюду приходит отказ. В сентябре работал автокинотеатр на парковке ТРЦ «МЕГА Адыгея-Кубань», а мы не могли. Я даже предположить не мог, что весной попадем под ограничения и закроемся. Был согласен с карантином и не стал работать, когда людям запрещали выезжать далеко от дома. Нам тогда функционировать и не было смысла. Но, когда забит общественный транспорт, работают бары и рестораны, а нам не дают возможность, это несправедливо. Ведь нас посещают зрители на своих автомобилях и ни с кем не контактируют. Весь год я готовился к возобновлению работы, но, честно говоря, в конце декабря уже не ожидал, что это произойдет. Каждый месяц приезжал на парковку, чтобы навести там порядок. Всё было в боевой готовности, ждал положительного ответа от Роспотребнадзора, а к концу года потерял надежду. Знал, что ассоциация владельцев кинотеатров обратилась в прокуратуру, чтобы та проверила законность постановления губернатора Кондратьева. За время существования автокинотеатра никогда не было такого ажиотажа вокруг наших услуг, как в пандемию. В день поступали десятки звонков, люди хотели забронировать места, надеясь, что хотя бы у нас есть возможность работать. Но ее не было. В разы тяжелее и обиднее, когда не можешь оказать услугу, на которую есть спрос. Руки буквально связаны. После выхода разрешающего постановления с 2 января возобновили работу, сделали онлайн-оплату и бронь мест, были рады всем. Удалось поработать всего 11 дней. После новогодних праздников по техническим причинам нам пришлось закрыться.

Когда забит общественный транспорт, работают бары и рестораны, а нам не дают возможность, это несправедливо