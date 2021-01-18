Кино, снежки и лунные пейзажи. Как жители Краснодара развлекали детей на новогодних каникулах

В Краснодаре перед Новым годом работали многочисленные елочные базары и ярмарки выходного дня, но развлекательные мероприятия запретили. Поэтому дети остались без традиционных костюмированных утренников и театрализованных представлений. Зато с 31 декабря главный санитарный врач края рекомендовала возобновить работу кинотеатров при загрузке залов не более 15%. Юга.ру узнали у родителей-краснодарцев, как они с детьми провели необычные новогодние каникулы. Ольга Шевчук, маркетолог, 37 лет

Дочь Варвара, 9 лет

Дети сейчас ленивые, не привыкли много ходить пешком. Моя задача — давать Варваре интересные и незнакомые ориентиры. Нет смысла везти ее из одного кинотеатра в другой. А показать что-то принципиально иное — есть. Стараюсь выбирать места с ярко выраженным характером. На каникулы бюджет был ограничен, поэтому мы поехали в сторону Новороссийска. Это идеальное место, где можно найти много развлечений и приключений. Поднимались в горы на карьеры, где ведется разработка щебня и мергеля. Доступ к ним открытый. Там нас ждали просто потрясающие «лунные» пейзажи. Оттуда же открываются красивые виды на Цемесскую бухту. Также мы совершили прогулку по лесу, после чего спустились и прошлись по набережной, где покормили чаек и уток. В районе Новороссийска мы нашли еще одно бесплатное развлечение — гору Колдун. Там находится заброшенный радарный комплекс в виде огромных белых шаров. К нему тоже практически свободный доступ, подойти можно вплотную. У нас с дочерью появилась возможность поговорить о том, что такое GPS и радиолокация, как пароходы заходят в бухту, для чего эти шары вообще нужны. В самом городе мы гуляли по улицам Кирова и Рашпилевской, чтобы насладиться архитектурой. Также нам понравилась ледовая арена за «Баскет-холлом». Удовольствие стоит всего 350 рублей, зато эмоций мы получили массу. Там большая ледовая площадь, классные коньки в аренду и действительно можно покататься. А не просто толкаться плечами, как это обычно бывает в торговых центрах. Когда выпал снег, мы лепили скульптуры и играли в снежки.

Хотели попасть в библиотеку имени Пушкина, но она была закрыта. Обязательно повторим попытку как-нибудь. Это еще одна возможность посетить место, в которое в обычной жизни едва ли зайдешь. Были в парке «Краснодар». Но я поняла, что в такие дни туда лучше не ходить — очень много людей. Очень люблю галерею «Бронзовая лошадь». Там работают люди, которые лояльно относятся к детям. В отличие от сотрудников музея имени Коваленко, которые на входе сразу говорят чуть ли не «Свяжите его». В галерее есть замечательный дружелюбный пес, с которым можно взаимодействовать. Там мы можем находиться два часа, а удержать внимание ребенка на такое длительное время — дорогого стоит. В галерее обычно доступные экспозиции, которые можно посмотреть с детьми. Много антикварных вещей, на которых они с удовольствием залипают. Также мы посещаем детский интерактивный игровой парк ZkidZ city, раньше он назывался «Минополис». Это целый город, где ребенок может попробовать себя в роли повара, журналиста, парфюмера, врача; и всё проводится на хорошем уровне. Когда в краевой детской библиотеке работает читальный зал, там проходят разные мероприятия. Детям до 6 лет они точно понравятся. Можно даже печатать на 3D-принтере. Хочется еще отметить скейт-парк на Затоне, гончарную мастерскую «Колокол», творческое пространство «Точка неба», КЦСИ «Типография», проект «Умный Краснодар». Екатерина Бабкова, 40 лет, журналист

Сыновья Федор, 16 лет, и Назар, 12 лет, дочери Любава, 14 лет, и Нина, 2 года

Старший сын с девушкой автобусным туром ездил на три дня на Эльбрус кататься. Мы с мужем и младшими детьми отправились к прабабушке в Мостовской, безуспешно пытались найти водопады в районе поселка Никитино. Решили в итоге, что лучшее развлечение — снеговики и снежки во дворе и в парке «Краснодар». На праздниках все было закрыто, некуда податься. Из кинотеатров, кажется, работает только «Формула кино» в торгово-развлекательном центре OZ Mall, но туда ехать далеко. Остальное время сидели дома, играли в настольные игры. До каникул была открыта батутная сеть Fly Zone, друзья старшего сына туда ходили. Но мы там не были. Страшно: второй раз заболеть коронавирусом не хочется. Да и с антителами ситуация так и не ясна. Екатерина Маркушина, 33 года, домохозяйка

Сыновья Богдан, 10 лет, и Андрей, 8 лет, дочь Анастасия, 3 года

Эти новогодние каникулы мы семьей практически полностью провели в Крыму. Отдых был очень насыщенным. В Ялте посетили музей скульптур под открытым небом «Поляна сказок». Гуляли по набережной, где нашли отличную бургерную. Приехав в Бахчисарай, взяли экскурсию в Ханский дворец. Музей миниатюр там же очень понравился. В Алупке посетили Воронцовский дворец. Также были в двух зоопарках, дети остались в восторге, особенно от парка львов «Тайган» в Белогорске. Вернувшись в город, отправились в снежный парк «Краснодар». Единственный минус, что туда не пускали детей на санках и ледянках. Это и понятно — портится газон. У меня дети большие, поэтому все отнеслись к этому ограничению с пониманием. А вот родителей с малышами останавливали и просили оставить средства передвижения у входа. Это, конечно, доставляет определенные неудобства, ведь приходится таскать ребенка на руках. Пришли к выводу, что парк зимой не готов к приему гостей.

Детские комнаты в городе закрыты, и податься с детьми на праздниках было особо некуда. Но мы открыли для себя развивающий центр AngeLove Hall. Там есть площадка, которую мы несколько раз посетили, кафе, где можно отмечать детские дни рождения. Старшие дети поучаствовали там в нескольких мастер-классах: делали пиццу и бургеры, украшали полимерной глиной кружки. Малышка в это время играла в большой детской комнате, где есть несколько зон. До пандемии мы несколько раз ходили в музей «В гостях у сказки». Даже отмечали там день рождения старшего сына, когда он еще посещал садик. Отправляясь по магазинам в ТРК «Галактика», я часто оставляла всех троих в «Космодроме». Сейчас детский центр закрыт, и это катастрофа для мам. Татьяна Шахунова, фотограф, 32 года

Дочь Варвара, 7 лет

В любой непонятной ситуации спасают аттракционы. Хорошо, что они были на Главной городской площади возле Драмтеатра. Да, их немного, но покататься можно. В прошлом году мы были на праздниках на Красной Поляне, в этом сезоне решили не рисковать и остались в городе. Классно провели время в «101 квест» на детском дне рождения. Знаю, что знакомые водили детей, которые младше моей дочери, в «Сказкино» на представления, но Варе уже скучно там. Еще мы с ребенком кормили уток в парке «Солнечный остров». Катались на самокатах в парке «Краснодар». Лепили снеговиков, когда выпал снег. Ходили в гости к друзьям и там по традиции вместе лепили пельмени. Очень обрадовались открытию кинотеатров, но не пошли ни в один из них, так как больше часа ребенок не может просидеть в маске. Юлия Чистякова, 36 лет, коуч

Сын Лев, 5 лет, дочь Аврора, 3 года

На каникулах у нас с мужем было какое-то ленивое состояние, не хотелось никуда ходить. Удалось вырваться в Лаго-Наки. Там прекрасная атмосфера и развлечения как для детей, так и для взрослых — прокатиться с горки на санках классно в любом возрасте. Плюс дорога туда не занимает много времени. Рекомендую брать в Лаго-Наки несколько комплектов одежды, потому что из-за обилия снега все быстро промокает насквозь. Там еще есть термальные источники, но для отдыха с детьми я бы не стала их рекомендовать, по крайней мере на каникулах. Потому что очень много людей, а организация была плохой. Хотели пойти в пещеру со сталактитами и сталагмитами, но посетить ее не удалось: очень много таких же, как и мы, желающих. Время ожидания — около трех часов!

В Краснодаре ходили на Главную городскую площадь, чтобы дети покатались на каруселях. Им вроде понравилось. Посетили парки «Краснодар» и «Городской сад», там гуляли и катались на самокатах. Несколько раз всей семьей ходили в пиццерии. Обычно на каникулах мы водили детей на елки и разные представления. В этом году ничего из перечисленного не предполагалось из-за коронавирусных ограничений. Хотя, может, что-то и было в городе, но мы не особо искали. Марина Попович, 41 год, редактор

Сыновья Савелий, 15 лет, и Александр, 10 лет