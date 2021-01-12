Фонари, гирлянды и снег. Парк «Краснодар» на новогодних каникулах

Парк «Краснодар» уже давно основная городская достопримечательность. Сюда отправляются, чтобы погулять и сделать красивые фотографии, в любое время года. На новогодних каникулах парк стал главным местом притяжения местных жителей и гостей кубанской столицы. Юга.ру сделали подборку фото и видео из соцсетей: так выглядел на протяжении праздничных дней парк «Краснодар».

Посетители фотографировали буквально всё: стадион, деревья, скульптуры, водоемы и рыбу в них, скамейки и даже стулья. И про себя любимых не забывали.