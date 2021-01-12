Фонари, гирлянды и снег. Парк «Краснодар» на новогодних каникулах
Парк «Краснодар» уже давно основная городская достопримечательность. Сюда отправляются, чтобы погулять и сделать красивые фотографии, в любое время года. На новогодних каникулах парк стал главным местом притяжения местных жителей и гостей кубанской столицы. Юга.ру сделали подборку фото и видео из соцсетей: так выглядел на протяжении праздничных дней парк «Краснодар».
Посетители фотографировали буквально всё: стадион, деревья, скульптуры, водоемы и рыбу в них, скамейки и даже стулья. И про себя любимых не забывали.
Вечерами сделать фото без людей вокруг было практически невозможно. Самые эффектные снимки получались, конечно, когда включали иллюминацию. Фото на фоне подсвеченного искусственного шалфея и лотосов — обязательная программа.
Снег в Краснодаре всегда повод для удивления. Крупные хлопья начали падать с неба утром 10 января. Горожане поспешили в любимый парк, чтобы снова насладиться его красотами, только уже припорошенными снегом. Ведь неизвестно, когда его ждать снова.
О скульптурах из снега краснодарцы тоже не забыли.
И вообще, все развлекались как могли.