Фонари, гирлянды и снег. Парк «Краснодар» на новогодних каникулах

Краснодарский край

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Парк «Краснодар» уже давно основная городская достопримечательность. Сюда отправляются, чтобы погулять и сделать красивые фотографии, в любое время года. На новогодних каникулах парк стал главным местом притяжения местных жителей и гостей кубанской столицы. Юга.ру сделали подборку фото и видео из соцсетей: так выглядел на протяжении праздничных дней парк «Краснодар».

Посетители фотографировали буквально всё: стадион, деревья, скульптуры, водоемы и рыбу в них, скамейки и даже стулья. И про себя любимых не забывали. 

Вечерами сделать фото без людей вокруг было практически невозможно. Самые эффектные снимки получались, конечно, когда включали иллюминацию. Фото на фоне подсвеченного искусственного шалфея и лотосов — обязательная программа. 

Снег в Краснодаре всегда повод для удивления. Крупные хлопья начали падать с неба утром 10 января. Горожане поспешили в любимый парк, чтобы снова насладиться его красотами, только уже припорошенными снегом. Ведь неизвестно, когда его ждать снова. 

О скульптурах из снега краснодарцы тоже не забыли.

И вообще, все развлекались как могли.

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