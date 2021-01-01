Куда пойти в Краснодаре в январе: концерты, выставки, кино

Хотя в январе-2021 культурных событий в городе крайне мало, все же у краснодарцев и гостей города есть возможность на праздничных каникулах не только слоняться по торговым центрам и посещать выжившие после 2020-го кафе и рестораны. Альтернативой могут стать выставки, концерты и кинопоказы. 2 января, 21:00, The Rock bar. Стоимость билетов 400 рублей Концерт московской кавер-группы Dark Secret Love с программой хитов легендарной Metallica. Коллектив основан в 2002 году и приобрел широкую известность, выступая с композициями Slipknot, Slayer, Sepultura, Megadeth, HIM, 69 Eyes, Paradise Lost и других исполнителей. 3 января Dark Secret Love исполнит песни «Короля и Шута», а 4 января — хиты Rammstein в честь дня рождения Тилля Линдеманна.

C 3 по 10 января, 19:00, культурный центр «Типография». Стоимость билетов 250 рублей Кинопрограмма «Продолжение экскурсии». 3 января покажут фильм «Все работы Вермеера в Нью-Йорке», 4 января — «Музейные часы», 5 января — «Дети Айседоры», 6 января — «Дочь рыбака», 7 января — «Полет красного шара», 8 января — «Идеальный день Карла», 9 января — «Вечный свет», 10 января — «Красная спина».

С 3 по 10 января, четверг и пятница с 17:00 до 21:00, суббота и воскресенье с 12:00 до 21:00, культурный кластер «Колос». Вход — донаты Выставка «Это елка», экспозиция для которой формировалась путем конкурса. К участию принимались только авторские деревья или композиции. Каждая елка преподнесена художниками, дизайнерами и просто творческими людьми города как арт-объект и содержит выразительную концептуальную идею.

До 10 января, музей-заповедник им. Фелицына. Стоимость билетов от 100 до 200 рублей Проект «Внутренняя миграция». Представлены большие пейзажные полотна Владимира Мигачева из одноименной коллекции, которые через внутреннее состояние автора отражают историю исчезающей российской деревни. Произведения тематически дополняют экспонаты из фондов музея.

До 17 января, музей им. Коваленко. Стоимость билетов от 30 до 150 рублей Выставка работ краснодарских художниц Юлии Кудиной и Мадины Павлюк «Параллели». В экспозицию вошли более 30 произведений — пейзажи, натюрморты, абстракции, жанровая живопись, графика. Проект стартовал в начале 2020 года, авторы ставят перед собой цель показать техники живописи старых мастеров, воплощенные в современном искусстве.

До 17 января, музей-заповедник им. Фелицына. Стоимость билетов от 150 до 250 рублей Выставка «Город наук» продемонстрируют законы физики, механики и оптических иллюзий. Экспозиция интерактивная, поэтому каждый посетитель будет не только зрителем, но и непосредственным участником экспериментов. Некоторые из представленных экспонатов: зеркальная рисовалка, радиометр Крукса, рычаг Архимеда, динамо-машина.

До 24 января, краевой выставочный зал. Стоимость билетов от 200 до 300 рублей Выставка «Идеи Banksy». Представлены репродукции самых известных работ загадочного граффити-художника — всего более 60 рисунков и 20 инсталляций. Также посетители смогут прослушать аудиоэкскурсию, посвященную разным периодам творчества Бэнкси. Все еще анонимный английский андерграундный художник стрит-арта в своих работах отражает разные темы: войну, богатство и бедность, глобализацию, потребительство, политику и власть.

До 24 января, Краевой выставочный зал. Стоимость билетов 150 рублей Интерактивная историческая выставка «Фанагория в мировой истории». Благодаря современным технологиям посетители смогут «прогуляться» по воссозданному в 3D-формате античному городу и оценить масштабы современных раскопок археологического памятника с высоты птичьего полета. Также в экспозицию вошли модели, созданные на 3D-принтере, и фотографии артефактов из раскопок Фанагории последних лет.

До 7 февраля, краевой выставочный зал. Стоимость билетов от 150 до 250 рублей Выставка оригинальных литографий «Шедевры Гюстава Доре». Представлены работы выдающегося французского художника и графика, иллюстрирующие известные сказки, басни и другие литературные произведения западноевропейских авторов, среди которых «Потерянный рай» Мильтона, «Божественная комедия» Данте, «Атала» Шатобриана, «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» Сервантеса, «Приключения Барона Мюнхгаузена» Распе, «Легенда об оборотне» Эпина, «Волшебные сказки» Перро. В экспозицию вошло более 100 литографий.

До 4 апреля, музей-заповедник им. Фелицына. Стоимость билетов от 50 до 150 рублей Выставка «Святые образа из глубины веков», ядро которой составляют иконы музейного собрания. Основная часть экспонатов поступила в 70—80-х годах, в период этнографических экспедиций сотрудников музея в станицы и хутора Краснодарского края. В экспозицию вошли как иконы, написанные на Кубани, так и привезенные казаками и иногородними. Все работы — XVIII — начала ХХ веков. Представлены «Иконография Иисуса Христа» и «Иконография Богородицы», а также иконы с образами наиболее почитаемых на Кубани святых: св. Николая Чудотворца, св. Георгия Победоносца, св. Влм. Екатерины, св. Пантелеймона Целителя и других. Также на выставке можно будет увидеть памятник кириллической литературы — напрестольное Евангелие 1628 года, плащаницу Иисуса Христа, антиминс, хоругви.

До 31 января, музей им. Коваленко. Стоимость билетов от 30 до 150 рублей Выставка граффити и стрит-арта «Сторона 3». Экспозиция включает около 40 произведений художников, работающих в различной стилистике. Представлены произведения печатной графики, принты, живопись на холстах и инсталляции. Также открыт зал дополненной реальности, где посетители при помощи своего смартфона смогут увидеть в стенах музея работы, созданные на улице.