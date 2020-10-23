«На репетиции сказали, что Якубовича «Поле чудес» достало еще восемь лет назад». Краснодарцы рассказали, как устроено главное телешоу России

Шоу или драма? Искренние эмоции или показуха? Юга.ру поговорили с краснодарцами, принявшими участие в популярной программе, и узнали, что скрывается за глянцевой телекартинкой, зачем люди стремятся попасть в «Поле чудес» и как это меняет их жизнь. 25 октября 1990 года в эфир вышел первый выпуск передачи «Поле чудес». За 30 лет в проекте приняли участие более 10 тыс. человек. Кого-то из них привлекала слава, кого-то — деньги, а кому-то просто хотелось передать привет.

Каравай в ларьке

— В детстве маму просил, чтобы она поехала на передачу, но в 2014 году знакомая рассказала, что попасть на «Поле чудес» вполне реально. Я решил, что, если можно, значит буду стараться. И в том же году написал первое письмо.

Михаил Пантелеев

Осенью 2015 года студент Миша Пантелеев написал еще одно письмо, рассчитывая попасть на передачу весной следующего года — на 80-летний юбилей бабушки. Думал решить вопрос за полгода, но пришлось ждать еще несколько лет.

— Средний срок попадания на передачу для обычных участников — пять лет, я попал за три года. Я узнал о том, что поеду, за две недели до маминого дня рождения, а показали меня в районе моего дня рождения.

По его словам, попасть в «Поле чудес» можно по разным каналам — кто-то выигрывает смс-викторины, а кто-то пишет письмо, которое заинтересует редакторскую группу. Если выступаешь с творческим коллективом, попасть на программу легче — там заинтересованы в бесплатных песнях и танцах.

— Письмо должно быть интересным. Вот я писал, что у бабушки юбилей, у мамы медаль «Родительская слава», а я активист при региональном управлении по делам молодежи. Объяснил, что хочу, чтобы бабушка приняла участие в передаче, а я прочитал стишок. И они из всей массы писем выбирают наиболее подходящее. У меня корявый почерк, и они долго думали, брать или не брать.

Для того чтобы исполнить мечту, парню хватило четырех писем. — Отправлял на имя Якубовича, Эрнста и телекомпании «Вид». Писал письма и ждал. В 2016 году поступил в магистратуру, увлекся учебой и научной деятельностью и уже забыл о письмах на телевидение. О том, что еду в Москву, я узнал за две недели до маминого дня рождения. И на дне рождения я объявил, что еду на «Поле чудес». Сестра и ее муж тогда посмеялись — а мы начали комплектовать подарки. Дома было два чайника, картину маме какая-то студентка передала, а казачью одежду сшили в Новороссийске. Заказали каравай в ларьке на Карасунах. Деньги на поездку выделила бабушка. Четыре тысячи стоил проезд туда. Обратно было дорого, потому что я ехал в СВ за 8 тысяч. Все-все затраты, включая дорогу туда и обратно, доставку призов и оплату налогов, уложились в пятьдесят тысяч.

В день приезда всех участников — их было около сорока человек — собрали в одной комнатке и дали подробный инструктаж.

— Нам еще на репетиции сказали, что самого Якубовича «Поле чудес» достало еще восемь лет назад. За кулисами он на своих людей и наорать может, а здесь он актер, — объясняет Михаил. — Но Первый канал держит их из-за хороших рейтингов. Поэтому денег у них полно, и Якубович, по данным СМИ, получает три миллиона в месяц. Хотя съемок у них ну, может, три съемки за два месяца.

Смартфон за 3 тысячи рублей

Миша говорит, что изначально рассматривал «Поле чудес» как интеллектуальную передачу, но участникам быстро объяснили, что это шоу и главное там — поддерживать беседу с ведущим. — Нам как сказали: господа, пятница, вечер. Люди усталые приходят домой, хотят кушать. Ваша задача — сделать им хорошо. Вот еда, вот питье. Общайтесь, отдыхайте.

Театральная версия передачи, по словам Михаила, идет два часа, а эфирная — около 50 минут. Все самое скучное и неинтересное, а также половину приветов и попыток рекламы вырезают при монтаже. А еще перед началом съемок всем участникам провели финансовый ликбез. Бухгалтер рассказал, что с выигрыша нужно будет заплатить налоги — государству, а не телекомпании «Вид». 13% для резидентов РФ, 35% — для нерезидентов.

— Поэтому бабулька из Беларуси мне и слила игру. Она не была заинтересована в большом выигрыше и понимала, чем больше она выиграет, тем больше налог ей платить. А так она осталась в небольшом плюсе: ее пацан вытянул из двух шкатулок пять тысяч рублей, — объясняет Миша. — Допустим, вы выиграли призов тысяч на тридцать. Ну и у вас день рождения или день свадьбы и вам подарили сертификат на поездку по Золотому кольцу. Эта поездка будет переведена в денежный эквивалент — ну, допустим, тоже тысяч тридцать. Из этих шестидесяти вычтут тринадцать процентов.

В отборочной игре Михаил угадал слово «дрожание», в финале открыл все буквы в слове «щепка» и набрал больше трех тысяч очков.

— Почему так много выиграл? За два дня проходили съемки четырех передач — мои съемки были четвертыми, и я видел, как двое победителей согласились на суперигру и все проиграли. И мама мне кричала: «Миша, не играй суперигру». Я хотел планшет, но мне помощник администратора кричит: Миша, планшетов нет, бери компьютер.

В итоге из списка призов победитель выбрал ноутбук, синтезатор и телевизор. Но Якубович решил отдать парню из Краснодара все имевшиеся в наличии призы.

— Видимо, они посчитали, что мало было розыгрышей, и ни одного «черного ящика» никому не досталось, и налогов люди заплатят мало. То бишь я один заплачу примерно столько, сколько остальные вместе взятые, — объясняет логику Якубовича Миша. — По накладной я выиграл призов на 198 тыс. рублей. Налог от этой суммы был где-то около 25 тыс. рублей минус деньги за две шкатулки, и в итоге заплатили налогов на 20 тыс. 700 рублей. Да, если добавить поездку туда-обратно, то все окупилось в четыре раза.

В накладной было 27 пунктов: блендер, кофеварка, фритюрница, кулер, мясорубка, пароварка, микроволновка, хлебопечка, холодильник, синтезатор и тому подобное. — Это же можно всю квартиру обставить, и не одну. — Да холодильник вот такой, — Михаил показал рукой себе по пояс. — Маленький. Еще был смартфон за 3 тыс. рублей. И был мини-солярий — это такая ультрафиолетовая лампа. Самое дорогое — фотоаппарат и компьютер. — А могли отказаться от части вещей? — Честно, не знаю. — Пользуетесь в итоге призами? — Часть призов забрала мама, сестре подарил хлебопечку и миксер, чай раздарили родственникам. Надо теперь придумать, что делать со швейной машинкой.

На вопрос о том, как победа в телеигре изменила его жизнь и сделала ли его более популярным, Миша пожимает плечами. — Не до этого сейчас, времени нет. Работаю над проектом мультиязычной системы информационной поддержки по развитию туризма. Сайт на шести языках с интерактивной картой. Планировал много чего сделать к чемпионату мира по футболу, но не успел. Планирую приурочить это к своей диссертации. А на районе меня стали подкалывать: Миша, давай еще раз езжай к Якубовичу, сбрей ему усы. Или — Миша, молодец, раскатал Якубовича.

Но случилось чудо

— Смотрела передачу еще в 90-х. Однажды решила, а почему бы и не попасть на «Поле чудес» самой. Двенадцать лет назад я нарисовала красивую картину и на ее фоне разместила кроссворд. Отправила перед новогодними праздниками в Москву и забыла, — вспоминает жительница Краснодара Александра Шульга.

Александра Шульга

Спустя десять лет в ее квартире раздался звонок. — Это было уже начало 12-го ночи, я засыпала с книжкой в тот момент, когда кто-то позвонил. Я сначала не поняла, что за «вид» меня беспокоит и что им от меня надо. Потом я поняла, что это телекомпания «Вид» и зовут меня на «Поле чудес».

Организаторы рассказали про условия — питание и проживание в течение трех дней в Москве предоставляет «Останкино», а вот добираться нужно самим.

— Я раздумывала, честно говоря. Все упиралось в финансовый вопрос, но невестка моя сказала, что точно надо ехать — нужно, чтобы внуки вас запомнили. Часть денег я заняла, а еще помогли друзья, которые дали десять тысяч. И буквально через несколько дней мы с десятилетним внуком Максимом полетели в Москву. Нас радушно встретили, поселили в шикарной гостинице. Первый день дали на отдых, а на второй день пригласили посмотреть на съемки, чтобы адаптироваться. В назначенное время мы пришли в «Останкино», к проходной №17.

По словам Александры Николаевны, несмотря на многочисленные слухи, съемки на проекте проходят честно и никто никому не подсказывает.

— Была жеребьевка — мне выпало, что я играю третьей в третьей тройке. Я боялась, что кто-то выиграет, а до меня очередь может не дойти — я такие случаи по телевизору часто видела. И вот мужчина, который передо мной стоял, уже три буквы подряд открыл, право на две шкатулки выиграл, вытащил денежки, ну, думаю, сейчас слово скажет, и всё — ни приветы, ни подарки, ничего не успею передать. Но случилось чудо. Он не знал слово, поэтому назвал неправильную букву. Я догадалась, что загадано слово «заслонка», отгадала его и стала финалисткой. Знала я слово загаданное и в финале, но на этот раз очередь до меня не дошла, и его отгадал человек, стоявший передо мной.

Сразу после окончания съемки Александра Николаевна расстроилась, поняв, что так и не успела сфотографироваться с Якубовичем.

— Обратилась к помощнику администратора, и она меня с внуком взяла в охапку и бегом какими-то коридорами, на лифтах, и в итоге попали в личный кабинет к Леониду Аркадьевичу. И, несмотря на то что он был очень уставший — съемки продолжались десять часов, — он настолько радушно и доброжелательно нас принял, как своих родных. И сфотографировался с нами, и чаем напоил.

Якубович водку не пьет

— Изменилась ли с тех пор моя жизнь? Думаю, да. Я человек по натуре позитивный и радуюсь всему, но после поездки на передачу стала жить еще более позитивно. И своим друзьям я говорю, что надо верить в мечту, и она обязательно осуществится.

Александра Николаевна дважды покоряла Эльбрус. За полгода до участия в программе, в свой юбилей, бабушка шестерых внуков совершила прыжок с парашютом. Альпинизм, горные лыжи, водные лыжи — привычная для нее стихия. С юности, со студенческих времен, ходила на пятитысячники с 35-килограммовым рюкзаком, получила звание кандидата в мастера спорта, два раза была на волоске от смерти — когда лавины шли. До сих пор, по собственным словам, любит адреналин и мечтает покорить Эльбрус в третий раз.

— Когда я уезжала, одна из моих лучших подруг попросила передать Якубовичу привет и поцелуй. Я в конце передачи набралась смелости, передала привет от лица всех женщин Краснодара и Краснодарского края и поцеловала его по христианскому обычаю три раза в щечки. Раскраснелась и пошла на свое место. А он мне говорит: «А ну-ка возвращайся сюда». И неожиданно для всей публики и для меня поцеловал по-настоящему и сказал: «А это привет всем женщинам Кубани». После съемок я пришла в гостиницу, набрала мужа и сказала фразу из «Бриллиантовой руки»: «Не виноватая я — он сам». Посмеялись в итоге с мужем.

Александра Николаевна — экономист по образованию, работала на заводе «Каскад». Сейчас на пенсии, воспитывает внуков и занимается плаванием. Любит путешествовать. В этом году впервые побывала в Санкт-Петербурге и на Валааме. По собственному признанию, к Якубовичу она поехала точно не за призами. Скорее, наоборот. Очень хотелось передать сувениры любимому ведущему.

— Подарки? Рушник и сувениры — картина, краснодарский чай и каравай. Обратилась в мэрию, но отзыва, к сожалению, не получила. А мне все-таки хотелось, чтобы был подарок от всего нашего миллионного города. Спасибо, оказал поддержку наш Университет, они дали великолепную картину с Екатериной Великой. В «Восходе» заказала шикарный каравай и пирожки для угощения. Я всех на игре благодарила, но, к сожалению, почти всё это вырезали и в эфир мои слова не попали. Хотя приятно, что компьютер внуку подарили, и мультиварку, и шикарный букет.

Там на площадке есть пятилитровая бутыль с самогоном, которую достают, когда кто-то из участников приезжает с Украины или с Кубани. А пирожки, которые я привезла, съели прямо в студии. Кстати, на программе Якубович водку не пьет, которой его там угощают. И его улыбка и хорошее настроение не наиграны, он и в жизни такой же. Он на позитиве. И музей действительно существует. Мы туда хотели попасть, но так получилось, что съемки проходили в субботу и музей оказался закрыт.