«На репетиции сказали, что Якубовича «Поле чудес» достало еще восемь лет назад». Краснодарцы рассказали, как устроено главное телешоу России

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

Шоу или драма? Искренние эмоции или показуха? Юга.ру поговорили с краснодарцами, принявшими участие в популярной программе, и узнали, что скрывается за глянцевой телекартинкой, зачем люди стремятся попасть в «Поле чудес» и как это меняет их жизнь.

25 октября 1990 года в эфир вышел первый выпуск передачи «Поле чудес». За 30 лет в проекте приняли участие более 10 тыс. человек. Кого-то из них привлекала слава, кого-то — деньги, а кому-то просто хотелось передать привет.

Каравай в ларьке

— В детстве маму просил, чтобы она поехала на передачу, но в 2014 году знакомая рассказала, что попасть на «Поле чудес» вполне реально. Я решил, что, если можно, значит буду стараться. И в том же году написал первое письмо.

Михаил Пантелеев

Михаил Пантелеев

Осенью 2015 года студент Миша Пантелеев написал еще одно письмо, рассчитывая попасть на передачу весной следующего года — на 80-летний юбилей бабушки. Думал решить вопрос за полгода, но пришлось ждать еще несколько лет.

— Средний срок попадания на передачу для обычных участников — пять лет, я попал за три года. Я узнал о том, что поеду, за две недели до маминого дня рождения, а показали меня в районе моего дня рождения.

По его словам, попасть в «Поле чудес» можно по разным каналам — кто-то выигрывает смс-викторины, а кто-то пишет письмо, которое заинтересует редакторскую группу.  Если выступаешь с творческим коллективом, попасть на программу легче — там заинтересованы в бесплатных песнях и танцах.

— Письмо должно быть интересным. Вот я писал, что у бабушки юбилей, у мамы медаль «Родительская слава», а я активист при региональном управлении по делам молодежи. Объяснил, что хочу, чтобы бабушка приняла участие в передаче, а я прочитал стишок. И они из всей массы писем выбирают наиболее подходящее. У меня корявый почерк, и они долго думали, брать или не брать.

Для того чтобы исполнить мечту, парню хватило четырех писем. 

— Отправлял на имя Якубовича, Эрнста и телекомпании «Вид». Писал письма и ждал. В 2016 году поступил в магистратуру, увлекся учебой и научной деятельностью и уже забыл о письмах на телевидение.  

О том, что еду в Москву, я узнал за две недели до маминого дня рождения. И на дне рождения я объявил, что еду на «Поле чудес». Сестра и ее муж тогда посмеялись — а мы начали комплектовать подарки. Дома было два чайника, картину маме какая-то студентка передала, а казачью одежду сшили в Новороссийске. Заказали каравай в ларьке на Карасунах.

Деньги на поездку выделила бабушка. Четыре тысячи стоил проезд туда. Обратно было дорого, потому что я ехал в СВ за 8 тысяч. Все-все затраты, включая дорогу туда и обратно, доставку призов и оплату налогов, уложились в пятьдесят тысяч.

В день приезда всех участников — их было около сорока человек — собрали в одной комнатке и дали подробный инструктаж.

— Нам еще на репетиции сказали, что самого Якубовича «Поле чудес» достало еще восемь лет назад. За кулисами он на своих людей и наорать может, а здесь он актер, — объясняет Михаил. — Но Первый канал держит их из-за хороших рейтингов. Поэтому денег у них полно, и Якубович, по данным СМИ, получает три миллиона в месяц. Хотя съемок у них ну, может, три съемки за два месяца.

Смартфон за 3 тысячи рублей

Миша говорит, что изначально рассматривал «Поле чудес» как интеллектуальную передачу, но участникам быстро объяснили, что это шоу и главное там — поддерживать беседу с ведущим. 

— Нам как сказали: господа, пятница, вечер. Люди усталые приходят домой, хотят кушать. Ваша задача сделать им хорошо. Вот еда, вот питье. Общайтесь, отдыхайте.

Театральная версия передачи, по словам Михаила, идет два часа, а эфирная — около 50 минут. Все самое скучное и неинтересное, а также половину приветов и попыток рекламы вырезают при монтаже. А еще перед началом съемок всем участникам провели финансовый ликбез. Бухгалтер рассказал, что с выигрыша нужно будет заплатить налоги — государству, а не телекомпании «Вид». 13% для резидентов РФ, 35% — для нерезидентов.

— Поэтому бабулька из Беларуси мне и слила игру. Она не была заинтересована в большом выигрыше и понимала, чем больше она выиграет, тем больше налог ей платить. А так она осталась в небольшом плюсе: ее пацан вытянул из двух шкатулок пять тысяч рублей, — объясняет Миша. — Допустим, вы выиграли призов тысяч на тридцать. Ну и у вас день рождения или день свадьбы и вам подарили сертификат на поездку по Золотому кольцу. Эта поездка будет переведена в денежный эквивалент — ну, допустим, тоже тысяч тридцать. Из этих шестидесяти вычтут тринадцать процентов.

В отборочной игре Михаил угадал слово «дрожание», в финале открыл все буквы в слове «щепка» и набрал больше трех тысяч очков.

— Почему так много выиграл? За два дня проходили съемки четырех передач — мои съемки были четвертыми, и я видел, как двое победителей согласились на суперигру и все проиграли. И мама мне кричала: «Миша, не играй суперигру». Я хотел планшет, но мне помощник администратора кричит: Миша, планшетов нет, бери компьютер.

В итоге из списка призов победитель выбрал ноутбук, синтезатор и телевизор. Но Якубович решил отдать парню из Краснодара все имевшиеся в наличии призы.

Видимо, они посчитали, что мало было розыгрышей, и ни одного «черного ящика» никому не досталось, и налогов люди заплатят мало. То бишь я один заплачу примерно столько, сколько остальные вместе взятые, — объясняет логику Якубовича Миша. — По накладной я выиграл призов на 198 тыс. рублей. Налог от этой суммы был где-то около 25 тыс. рублей минус деньги за две шкатулки, и в итоге заплатили налогов на 20 тыс. 700 рублей. Да, если добавить поездку туда-обратно, то все окупилось в четыре раза.

В накладной было 27 пунктов: блендер, кофеварка, фритюрница, кулер, мясорубка, пароварка, микроволновка, хлебопечка, холодильник, синтезатор и тому подобное.

— Это же можно всю квартиру обставить, и не одну.

— Да холодильник вот такой, — Михаил показал рукой себе по пояс. — Маленький. Еще был смартфон за 3 тыс. рублей. И был мини-солярий — это такая ультрафиолетовая лампа. Самое дорогое фотоаппарат и компьютер. 

— А могли отказаться от части вещей?

— Честно, не знаю.

— Пользуетесь в итоге призами?

— Часть призов забрала мама, сестре подарил хлебопечку и миксер, чай раздарили родственникам. Надо теперь придумать, что делать со швейной машинкой. 

На вопрос о том, как победа в телеигре изменила его жизнь и сделала ли его более популярным, Миша пожимает плечами.

— Не до этого сейчас, времени нет. Работаю над проектом мультиязычной системы информационной поддержки по развитию туризма. Сайт на шести языках с интерактивной картой. Планировал много чего сделать к чемпионату мира по футболу, но не успел. Планирую приурочить это к своей диссертации. А на районе меня стали подкалывать: Миша, давай еще раз езжай к Якубовичу, сбрей ему усы. Или — Миша, молодец, раскатал Якубовича.

Но случилось чудо

— Смотрела передачу еще в 90-х. Однажды решила, а почему бы и не попасть на «Поле чудес» самой. Двенадцать лет назад я нарисовала красивую картину и на ее фоне разместила кроссворд. Отправила перед новогодними праздниками в Москву и забыла, — вспоминает жительница Краснодара Александра Шульга

Александра Шульга

Александра Шульга

Спустя десять лет в ее квартире раздался звонок.

— Это было уже начало 12-го ночи, я засыпала с книжкой в тот момент, когда кто-то позвонил. Я сначала не поняла, что за «вид» меня беспокоит и что им от меня надо. Потом я поняла, что это телекомпания «Вид» и зовут меня на «Поле чудес».

Организаторы рассказали про условия — питание и проживание в течение трех дней в Москве предоставляет «Останкино», а вот добираться нужно самим.

— Я раздумывала, честно говоря. Все упиралось в финансовый вопрос, но невестка моя сказала, что точно надо ехать — нужно, чтобы внуки вас запомнили. Часть денег я заняла, а еще помогли друзья, которые дали десять тысяч. И буквально через несколько дней мы с десятилетним внуком Максимом полетели в Москву. Нас радушно встретили, поселили в шикарной гостинице. Первый день дали на отдых, а на второй день пригласили посмотреть на съемки, чтобы адаптироваться. В назначенное время мы пришли в «Останкино», к проходной №17.

По словам Александры Николаевны, несмотря на многочисленные слухи, съемки на проекте проходят честно и никто никому не подсказывает.

— Была жеребьевка — мне выпало, что я играю третьей в третьей тройке. Я боялась, что кто-то выиграет, а до меня очередь может не дойти — я такие случаи по телевизору часто видела. И вот мужчина, который передо мной стоял, уже три буквы подряд открыл, право на две шкатулки выиграл, вытащил денежки, ну, думаю, сейчас слово скажет, и всё — ни приветы, ни подарки, ничего не успею передать. Но случилось чудо. Он не знал слово, поэтому назвал неправильную букву. Я догадалась, что загадано слово «заслонка», отгадала его и стала финалисткой. Знала я слово загаданное и в финале, но на этот раз очередь до меня не дошла, и его отгадал человек, стоявший передо мной.

Сразу после окончания съемки Александра Николаевна расстроилась, поняв, что так и не успела сфотографироваться с Якубовичем.

— Обратилась к помощнику администратора, и она меня с внуком взяла в охапку и бегом какими-то коридорами, на лифтах, и в итоге попали в личный кабинет к Леониду Аркадьевичу. И, несмотря на то что он был очень уставший — съемки продолжались десять часов, — он настолько радушно и доброжелательно нас принял, как своих родных. И сфотографировался с нами, и чаем напоил.

Якубович водку не пьет

— Изменилась ли с тех пор моя жизнь? Думаю, да. Я человек по натуре позитивный и радуюсь всему, но после поездки на передачу стала жить еще более позитивно. И своим друзьям я говорю, что надо верить в мечту, и она обязательно осуществится.

Александра Николаевна дважды покоряла Эльбрус. За полгода до участия в программе, в свой юбилей, бабушка шестерых внуков совершила прыжок с парашютом. Альпинизм, горные лыжи, водные лыжи — привычная для нее стихия. С юности, со студенческих времен, ходила на пятитысячники с 35-килограммовым рюкзаком, получила звание кандидата в мастера спорта, два раза была на волоске от смерти — когда лавины шли. До сих пор, по собственным словам, любит адреналин и мечтает покорить Эльбрус в третий раз.

— Когда я уезжала, одна из моих лучших подруг попросила передать Якубовичу привет и поцелуй. Я в конце передачи набралась смелости, передала привет от лица всех женщин Краснодара и Краснодарского края и поцеловала его по христианскому обычаю три раза в щечки. Раскраснелась и пошла на свое место. А он мне говорит: «А ну-ка возвращайся сюда». И неожиданно для всей публики и для меня поцеловал по-настоящему и сказал: «А это привет всем женщинам Кубани». После съемок я пришла в гостиницу, набрала мужа и сказала фразу из «Бриллиантовой руки»: «Не виноватая я — он сам». Посмеялись в итоге с мужем.

Александра Николаевна — экономист по образованию, работала на заводе «Каскад». Сейчас на пенсии, воспитывает внуков и занимается плаванием. Любит путешествовать. В этом году впервые побывала в Санкт-Петербурге и на Валааме. По собственному признанию, к Якубовичу она поехала точно не за призами. Скорее, наоборот. Очень хотелось передать сувениры любимому ведущему.

— Подарки? Рушник и сувениры — картина, краснодарский чай и каравай. Обратилась в мэрию, но отзыва, к сожалению, не получила. А мне все-таки хотелось, чтобы был подарок от всего нашего миллионного города. Спасибо, оказал поддержку наш Университет, они дали великолепную картину с Екатериной Великой. В «Восходе» заказала шикарный каравай и пирожки для угощения. Я всех на игре благодарила, но, к сожалению, почти всё это вырезали и в эфир мои слова не попали. Хотя приятно, что компьютер внуку подарили, и мультиварку, и шикарный букет.

Там на площадке есть пятилитровая бутыль с самогоном, которую достают, когда кто-то из участников приезжает с Украины или с Кубани. А пирожки, которые я привезла, съели прямо в студии. Кстати, на программе Якубович водку не пьет, которой его там угощают. И его улыбка и хорошее настроение не наиграны, он и в жизни такой же. Он на позитиве. И музей действительно существует. Мы туда хотели попасть, но так получилось, что съемки проходили в субботу и музей оказался закрыт.

А еще хочу воспользоваться случаем и передать привет замечательной краснодарской семье Вартаньянц и лично Марине Аркадьевне. Также большое спасибо за подарки для передачи ректору КубГУ Михаилу Астапову и директору ООО «Восход» Галине Губко. Передаю привет Техникуму сахарной промышленности, Ростовскому институту народного хозяйства и всем моим друзьям и родным.

Деньги общество Развлечения Телевидение

Новости

Специалисты Русского географического общества объяснили, в чем причина синего свечения над морем около Сочи
В Сочи эвакуировали 50 жильцов многоэтажки из-за пожара в квартире
В Краснодаре построили новый коллектор
В Анапе мужчина зарубил топором любовницу и разбросал ее вещи по сёлам
В Краснодаре начали сносить две недостроенные многоэтажки
Главный архитектор Краснодара объяснила название Школьного бульвара и почему он полосатый

Лента новостей

Статьи

«На репетиции сказали, что Якубовича «Поле чудес» достало еще восемь лет назад»

Краснодарцы рассказали, как устроено главное телешоу России

Статьи Партнерский

С позиции выгоды

Как я экономлю время, деньги и кое-что еще со «СберМаркетом»

Статьи Партнерский

Игры в облаках

Что такое облачный сервис и как он исполняет мечты геймеров

Читайте также

Реклама на портале