Как на краснодарском заводе обучают специалистов международного уровня. Прямо в цехах

Все знают, как сложно устроиться на хорошую работу сразу после окончания вуза и сделать карьеру в серьезной компании. 27 июня, в День российской молодежи, Юга.ру рассказывают, как завод КЛААС не только производит сельскохозяйственную технику, но и обучает молодых профессионалов и повышает престиж рабочих профессий.

Подготовка кадров является одной из ключевых миссий компании. Каждый год через образовательные программы завода КЛААС проходят десятки студентов и выпускников самых разных учебных заведений региона. Образовательный процесс идет в двух основных направлениях — подготовка как технических специалистов, так и управленческих кадров, в том числе будущих топ-менеджеров компании.

Сельское хозяйство сейчас одна из самых высокотехнологичных отраслей экономики, а сельхозтехника — это сложные механизмы, оснащенные новейшим электронным оборудованием. Чтобы выпускать надежную и качественную технику, заводу КЛААС нужны высококлассные специалисты.

В октябре 2018 года на базе краснодарского завода КЛААС открыли класс дуального обучения. Родиной этой образовательной системы считается Германия. Главная особенность — студенты получают теоретическую базу в родном учебном заведении и проводит там 30% времени обучения, а практические навыки осваивают непосредственно на производстве. Первыми участниками проекта на Кубани стали студенты Тихорецкого индустриального техникума. В этом году к ним присоединились учащиеся Краснодарского машиностроительного колледжа.

— На уровень образования в России мы не жалуемся и считаем, что молодые специалисты, которые к нам приходят, достаточно хорошо подготовлены. Я сам как выпускник советского университета — я много лет назад учился в Киеве — могу сказать, что российское образование дает большую широту обзора, это очень хорошо. Но затем выпускнику нужно получить специализацию. И те навыки, которые необходимы на производстве, в рамках этой образовательной программы даем как раз мы, — рассказал Юга.ру генеральный директор завода КЛААС Ральф Бендиш.

Фирма КЛААС была основана в 1913 году как семейное предприятие, сейчас это европейский лидер на рынке зерноуборочных комбайнов, тракторов и сельхозтехники. Сегодня во всем мире в КЛААС работает примерно 11 тыс. сотрудников. Оборот за 2018 год составил 3,89 млрд евро. В России компания работает с 1992 года.

В мае 2005 года в Краснодаре был открыт единственный завод в России по производству зерноуборочных комбайнов и тракторов. Завод имеет статус российского экспортера, поставляя комбайны и комплектующие, произведенные в Краснодаре за границу, в том числе и в Германию. Комбайны КЛААС ТУКАНО входят в топ 100 лучших товаров России.

По итогам 2018 года завод КЛААС в Краснодаре занял первое место по показателям качества выпускаемой продукции среди 13 предприятий концерна, расположенных по всему миру.

Студенты, обучающиеся по программе дуального обучения, учатся на территории завода, в современных аудиториях, где установлены новейшие станки и специализированное оборудованием. После специальной подготовки, под надзором наставников они проходят все этапы производства, знакомясь со всеми тонкостями металлообработки, изучая сложные процессы окраски и получая знания о всем комплексе производства. Студенты 3 курса после полугода обучения на заводе возвращаются в колледж, имея практический опыт, который есть не у каждого преподавателя.

Еще одно направление в образовательной деятельности компании — программа Trainee, которую ввели в Краснодаре по международному образцу концерна КЛААС. Дело в том, что кадровый голод характерен не только для России — он наблюдается во всем мире. Десять лет назад опыт КЛААС приняли на юге России, когда в Краснодаре появились первые стажеры по направлению Trainee.

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На сегодняшний день у завода есть договора о сотрудничестве с пятью ведущими вузами края — студенты и выпускники этих учебных заведений имеют возможность проходить практику на предприятии. Лучшие из них могут стать участниками Trainee. В этом году обучение по программе закончили 11 стажеров.

Младший специалист отдела логистики Руслан Ласточкин учился в КубГТУ на экономическом факультете. На завод КЛААС он попал на первом курсе магистратуры.

Руслан Ласточкин: — О компании я знал давно, а когда увидел вакансию на должность стажера Trainee, сразу откликнулся и отправил свое резюме. Затем я успешно прошел два собеседования, в том числе с руководителем отдела логистики. Завод КЛААС привлек тем, что это стабильная международная компания, которая находится на пике своего развития. Обучение происходило непосредственно на производстве и я сходу получал как знания, так и опыт. Оглядываясь на несколько лет назад, понимаю, что не мог себе даже представить, что моя жизнь и карьера повернется так, что я буду стажироваться в Германии и работать на таком серьезном предприятии.

Ральф Бендиш:



— Попасть в программу Trainee — это вытащить счастливый билет в будущее, сделав первый шаг к тому, чтобы сделать карьеру в нашей компании. Эти люди потенциально готовы стать лидерами — руководителями отделов или подразделений. И такие примеры у нас есть — выпускник 2011 года сегодня является главным технологом завода.

В течение двух лет стажеры не просто проходят практику в каждом отделе — от цеха металлообработки до отдела логистики, — они являются полноценными сотрудниками компании и становятся частью интернациональной семьи КЛААС. В ходе обучения студенты отправляются на стажировку на зарубежные предприятия. Сроки и специфика стажировок зависят от того, в какой отдел попадает стажер и какими задачами ему предстоит заниматься. К каждому молодому специалисту прикрепляют наставника, это работник завода, который всегда находится на связи и оказывает любую необходимую помощь.

Дарья Жорно, HR-специалист завода КЛААС:



— Цель программы — взрастить молодое поколение, представителей которого мы в дальнейшем будем рассматривать на руководящие должности. К нам попадают студенты после бакалавриата и магистратуры, а также выпускники, имевшие опыт работы на протяжении трех лет после окончания учебы. Каждый стажер является для нас таким же специалистом, как и любой другой работник компании, а значит, это официальное трудоустройство и полный социальный пакет.

На одну позицию стажера приходит по 100-120 резюме. Специалисты учебного центра проводят телефонное интервью, а затем приглашают ребят на личное собеседование. До него доходит только каждый десятый из потенциальных кандидатов. В итоге стажерами становятся по-настоящему целеустремленные. Территориальных ограничений нет — стать участниками образовательных программ могут студенты не только из Краснодара, но и из других городов. Главное условие — это наличие у молодого человека знаний, мотивации и хорошее знание иностранного языка: немецкий или английский необходимы для того, чтобы свободно общаться с коллегами из разных стран мира.