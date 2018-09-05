Как прошел праздник первокурсников КубГАУ в Музыкальном театре

1 сентября в Краснодарском музыкальном театре состоялся праздник первокурсников Кубанского государственного аграрного университета.

Ко времени, обозначенному в пригласительных, весь театральный зал, включая балконы, был заполнен. Перед началом мероприятия будущие студенты с подачи ведущего начали хлопать в такт мелодии и поднимать «волну», а также выяснили, сколько из присутствующих в зале окончили школу с медалью и откуда приехали в Краснодар учиться.

До начала торжественной части журналист Юга.ру пообщался с первокурсниками.

Руслан Золотарев 1 курс, факультет управления

— Все говорят, что КубГАУ — лучший вуз Краснодарского края, поэтому я выбрал его. Я из Брюховецкого района, поступил на факультет управления. В будущем было бы здорово вступить в партию, попасть в Законодательное собрание. Я увлекаюсь общественной деятельностью. Мне интересна политика.

Дарья Беспалова 1 курс, факультет прикладной информатики

— Я из Северского района. Поступила на факультет прикладной информатики. Почему я выбрала КубГАУ? Наверное, у меня просто лежала к нему душа. После окончания вуза вижу свое будущее в качестве успешного специалиста в области, связанной с компьютерами. Люблю теннис.

С момента основания вуза в 1922 году КубГАУ окончили 147 тыс. выпускников. Сегодня в его структуру входят 17 факультетов, а учатся в университете около 18 тыс. студентов из 56 стран. В «сельхозе» хорошо развиты агробиологическое, инженерное, гуманитарное направления, здесь же находится единственный на Кубани военный институт. В преподавательском составе КубГАУ — 10 академиков РАН, 1 тыс. преподавателей, 230 докторов наук и профессоров, 600 кандидатов наук и доцентов.

Официальная часть началась с тематического лазерного шоу, посвященного истории и современности КубГАУ. Парящие в воздухе динамические виртуальные объекты выглядели красочно и завораживающе.

Ректор КубГАУ, профессор, доктор экономических наук Александр Трубилин выступил с приветственным словом.

Александр Трубилин Ректор КубГАУ, д.э.н., профессор

— В жизни каждого человека, который стремится к знаниям, хочет стать профессионалом, наступает день, который определяет его дальнейшую судьбу. Поздравляю вас с этим событием, ребята, ваша мечта сбылась — перед вами открылись двери одного из лучших университетов нашей страны, которому совсем недавно исполнилось 95 лет. Вы прошли достаточно серьезный и сложный отбор. Из 29 тыс. поданных заявлений Кубанский аграрный университет принял в свою семью более 4 тыс. первокурсников из Краснодарского края и 52 регионов Российской Федерации. Это Москва, Мурманск, Санкт-Петербург, Севастополь, Сахалин, Крым, Чукотка, Волгоград — география очень широкая.

В этом году к нам поступили представители Бурунди, Свазиленда, Алжира, Коморских островов, Марокко, Литвы, Судана, Ирака, Бразилии, Афганистана, Кот-д’Ивуара, Сирии, Йемена, Украины, Узбекистана, Таджикистана и ряда других стран. Мы действительно большая интернациональная семья!

Университет сегодня — это крупный современный студенческий комплекс с хорошо развитой инфраструктурой. На территории в 174 гектара расположились 22 учебных корпуса, 20 общежитий, 2 НИИ, несколько узкоспециализированных научно-образовательных центров (лингвистический, центр искусственного климата, опытная станция), библиотека, поликлиника, спортивный комплекс и ботанический сад площадью более 40 га.

Первокурсников и преподавателей КубГАУ поздравил с Днем знаний выпускник университета, председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко.

Юрий Бурлачко председатель Законодательного собрания Краснодарского края

— Я глубоко убежден, что через несколько лет наша страна, ближнее и дальнее зарубежье получат в вашем лице новых высококлассных специалистов сельскохозяйственной отрасли. Но все-таки я надеюсь, что многие из присутствующих в этом зале останутся здесь и внесут свой вклад в развитие агропромышленного комплекса нашего региона. А мы, парламентарии Кубани, со своей стороны на законодательном уровне сделаем все возможное, чтобы поддержать и вуз, и в целом агропромышленный комплекс региона, — пообещал председатель заксобрания.

КубГАУ занимает второе место в национальном рейтинге сельскохозяйственных вузов РФ, который показывает их востребованность со стороны российской экономики. Согласно данным рейтинга, представленного проектом «Социальный навигатор» МИА «Россия сегодня», на сегодняшний день 94,9% выпускников Кубанского агроуниверситета получают направление на работу по специальности.

Председатель городской думы Краснодара Вера Галушко напомнила первокурсникам о том, что учеба в университете — это ответственность и ежедневный труд.

Вера Галушко Председатель городской думы Краснодара

— Вы действительно счастливчики, вытащили удачный лотерейный билет. Не так просто поступить в аграрный университет, но я хочу сказать: не так просто и учиться! Надо прилагать усилия. Будете учиться хорошо — долетите до финиша и будете впоследствии конкурентоспособными на рынке труда. Но если уж лень будет вас одолевать (полагаю, не всех, конечно, здесь сидящих) — ну тогда, извините, можно до финиша и не добежать. Поэтому я искренне желаю вам, чтобы вы взяли хороший старт. У вас есть все возможности, чтобы хорошо здесь учиться, заниматься творчеством, физически развиваться. Для этого в вузе есть прекрасная база. Поэтому пользуйтесь и распределяйте свое время рационально. Тогда из вас могут получиться прекрасные специалисты и крепкие, физически здоровые люди.

Федор Дерека министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края

Далее взял слово еще один именитый выпускник КубГАУ — министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Федор Дерека. Он указал на высокую востребованность специальностей, связанных с сельским хозяйством. — Локомотивом экономики Краснодарского края является, конечно же, агропромышленный комплекс. Уверен, что каждый из вас после окончания этого замечательного вуза найдет свою нишу и будет работать на благо Кубани и во имя России.

Завершила выступление гостей звезда мирового уровня и гордость университета — студентка юридического факультета КубГАУ, заслуженный мастер спорта России по гандболу, олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро–2016, чемпионка мира, победитель Кубка мира олимпийских чемпионов Анна Сень. — Хочу поздравить лучший вуз с таким прекрасным праздником! И вам, студенты, пожелать: идти к своей цели, несмотря ни на что. Работать над собой — и у вас все получится. Огромных успехов вам! А преподавателям — терпения и большого количества студентов, которые прославят наш университет и ваши факультеты! — сказала чемпионка.