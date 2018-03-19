Тест: можно или нет? Попробуйте отличить постное от скоромного по фотографии

Краснодарский край

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Многие россияне ежегодно соблюдают Великий пост. Самый строгий и продолжительный, он дает возможность очистить не только тело, но и, что еще важнее, дух и мысли.

Чтобы достичь этого, слишком концентрироваться на еде не стоит, но и чрезмерно жесткие ограничения излишни. Вкусные и полезные блюда доступны во время поста так же, как и в любое другое, а разрешенных в пост продуктов больше, чем многие думают. Юга.ру и сеть супермаркетов «Табрис» подготовили тест, который поможет понять, сможете ли вы отличить постные продукты от скоромных. Это не так легко, как кажется!

Спасибо, что прошли наш тест!

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Тест: можно или нет? Попробуйте отличить постное от скоромного по фотографии

Еда Продукты питания
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