Технологии медицины. 5 мифов о лазерной коррекции зрения

Стопроцентное зрение в наше время все более редкое явление: мы проводим много времени перед экраном компьютера или ноутбука, в перерывах переводя взгляд на смартфон, а давать периодический отдых глазам, конечно же, забываем. Наследственная предрасположенность уже далеко не единственный фактор в ухудшении зрения, и от размытых «Ш» и «Б» никто не застрахован. Коррекция зрения по технологии, которая применяется в настоящее время на усовершенствованном оборудовании, выполняется почти 30 лет. Это колоссальный опыт, который позволяет говорить о безопасности и надежности метода. Раньше это была сложная продолжительная процедура. В наши дни среднее время воздействия на роговицу составляет меньше полминуты, а восстановительный период — менее суток. Однако людей, которые и хотят, и могут вернуть хорошее зрение, часто останавливают предрассудки и сомнения. Юга.ру вместе с клиникой заботы о зрении «Три-З» развеивают самые распространенные мифы о коррекции зрения.

Миф 1. Это долго, сложно и выбивает из рабочего графика Процедура коррекции зрения длится около минуты. Воздействие на глаз может составлять всего 27 секунд. Эффект после операции заметен сразу же, но в первые часы может возникать ощущение так называемого песка в глазах, поэтому рекомендуется немного побыть в комнате отдыха с комфортным световым режимом. Домой пациент отправляется самостоятельно в этот же день. Современные технологии обеспечивают быстрое восстановление в послеоперационном периоде. Сегодня существует метод коррекции зрения, позволяющий исключить любые ограничения после процедуры: уже на следующий день можно наносить косметику, посещать бассейн и сауну, вернуться к тяжелым физическим нагрузкам. Всего в клинику достаточно прийти три раза: на диагностику, на процедуру коррекции и на контрольный осмотр. И, конечно, потом раз в год проходить плановый осмотр у офтальмолога — как и любому другому человеку.

Суть коррекции зрения в том, что за считанные секунды, благодаря высокотехнологичному медицинскому оборудованию и мастерству офтальмохирурга, роговица глаза приобретает такую форму, которая позволяет изображению фокусироваться строго на сетчатке и возвращает четкость. Коррекция зрения применяется при близорукости, дальнозоркости и астигматизме.

Миф 2. Это больно Операцию делают под местной анестезией — пациенту закапывают капли, которые обезболивают глаза. Воздействие на глаз во время процедуры очень деликатное: ощущения можно сравнить с использованием контактной линзы. Чувство песка или соринки в глазу, возникающее после операции, проходит в течение нескольких часов. Обо всех этапах проведения процедуры врач сообщает пациенту заранее. Во время операции он также комментирует свои действия.

При высокой степени близорукости применяется имплантация особых интраокулярных (внутриглазных) линз — факичных.

Миф 3. Женщинам можно делать коррекцию зрения только после родов Коррекцию зрения можно сделать как до, так и после родов. Во время процедуры затрагивается только роговица, целостность самого глаза не нарушается. А напряжение во время родов, о котором и переживают многие, в большей степени касается сетчатки глаза. Именно поэтому патологии сетчатки являются противопоказанием к естественным родам, но при необходимости ее тоже можно укрепить. Во время беременности и кормления грудью процедура коррекции зрения противопоказана, так как в этот период в организме происходят серьезные гормональные изменения. А вот после операции планировать беременность можно хоть на следующий день.

В «Три-З» лечат пациентов даже с тонкой роговицей и «сложными» глазами — от -30 до +6 диоптрий и роговичным астигматизмом до 6 диоптрий — тем, для кого ранее коррекция была невозможна.

Миф 4. Мне слишком поздно делать коррекцию зрения Если речь идет о близорукости, то коррекцию зрения в «Три-З» делают и людям старше 40 лет, возраст противопоказанием не является. Но доктора предупреждают: после 45 в любом случае развивается возрастная дальнозоркость, это наша физиология. Поэтому очки рано или поздно придется надевать вновь — но уже для чтения. При этом существует нижний возрастной порог, когда пациента могут допустить к операции — глаз должен перестать расти, а зрение стабилизироваться. Происходит это, как правило, к 18 годам.

Каждый из методов имеет свои показания и преимущества, подбирается врачом-хирургом по результатам обследования, учитывая все анатомические особенности глаза пациента.

Миф 5. Со временем близорукость может вернуться Результат коррекции сохраняется на всю жизнь — «исправленная» роговица со временем форму не меняет. Но не стоит забывать, что существуют и другие заболевания глаз, влияющие на остроту зрения, — катаракта, глаукома и так далее. Но к их появлению коррекция зрения никакого отношения не имеет. Несоблюдение режима зрительной нагрузки также может временно снижать остроту зрения, поэтому важно давать глазам отдых — через каждые 45 минут работы за компьютером желательно в течение нескольких минут посмотреть вдаль.