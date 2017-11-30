Обзор новых сериалов про Октябрьскую революцию 1917 года. О чем они на самом деле?

В годовщину Великой Октябрьской революции вышло сразу несколько тематических сериалов. Специально для Юга.ру Георгий Бадян, постоянный автор проекта «1917 на Кубани», магистрант СпбГУ и бывший студент историка Андрея Зайцева разобрался, насколько историчны «революционные» сериалы и какие идеи они транслируют. Первую серию фильма Александра Котта «Троцкий» показали на «Первом канале» 5 ноября. На день позже вышла картина Владимира Хотиненко «Демон революции» на «Россия-1». 27 ноября на телеканале «НТВ» состоялась премьера телесериала режиссера Константина Худякова «Хождение по мукам» по одноименному роману Алексея Толстого.

Есть ли в сериалах историческая достоверность Историчность всех сериалов о революции можно назвать фоновой: время и место происходящего, знаменитые личности, известные явления. Так, в серале «Троцкий» допущена масса фактических ошибок. Вот некоторые из них: Корнилов умирает в 1919 году вместо положенного ему 1918-го, известный русский философ Ильин, по версии сценаристов, родился в 1913 году (на самом деле — в 1883-м). Заметным киноляпом был штурм Зимнего дворца: согласно сюжету, он был захвачен в 7:40 утра. Достоверное взятие Зимнего дворца и арест Временного правительства произошли около 3 часов ночи. Кроме того, было удивительно увидеть юного Сталина на III съезде РСДРП в 1903 году, расколовшем партию на большевиков и меньшевиков. Конечно же, будущего диктатора на самом деле на мероприятии не было.





Тем не менее на счету Александра Котта, снявшего «Троцкого», уже есть положительный опыт исторического кино (фильм «Брестская крепость»), а потому сериал, несмотря на незначительные огрехи, рекомендуется к просмотру. Тут и солидный актерский состав — Хабенский, Сутулова, Пореченков, Гармаш, Матвеев и даже Безруков. Что касается состоявшегося режиссера Владимира Хотиненко, снявшего «Демона революции», то он остался верен себе: красной нитью через все исторические фильмы автора проходит идея сильной государственной власти. Он снял фильм на привычную для себя тему «Россия на перепутье» (другие его фильмы — «Гибель империи», «1612», «Поп», «Бесы»). Потому о его работе можно говорить скорее как о художественном вымысле.

На чьи деньги проспонсированы съемки Стоит все-таки упомянуть нашумевшую еще до премьеры картину Алексея Учителя «Матильда» о романе знаменитой балерины Матильды Кшесинской и наследника российского престола. В фильме есть все что угодно, кроме оскорбления чувств верующих, — символы приближающейся социальной катастрофы: давка на Ходынке, падение в обморок Николая II во время венчания на царство. Фильм одобрен Минкультом и вышел на широкий экран в годовщину революции по старому стилю — 25 октября. Обсуждать, что было в постели царя, проще, чем отвечать на вопрос, как обществу стоит относиться к событиям 1917 года. Фильм снят при поддержке Фонда кино на сумму 25 млн долларов.





Сумма бюджета, затраченного на съемку трех сериалов, не опубликована. Но нам удалось найти некоторые данные. На официальном сайте сериала «Троцкий» прямо говорится о том, что данная картина — проект «Первого канала» и кинокомпании Александра Цекало «Среда». Информация о финансировании довольно прозрачна и у сериала «Хождение по мукам». На сайте НТВ афишируется: «Телесериал снимается при поддержке Министерства культуры РФ». Несколько иначе обстоит ситуация с «Демоном» Хотиненко. На портале телеканала «Россия-1» ничего об источниках финансирования нет, но сам Хотиненко упомянул в интервью информационно-аналитическому изданию «Столетие», что сценарий «поступил на российский канал в 2004 году». Проще говоря, скорее всего, «Демон революции» — это воплощение старого проекта второго федерального канала.

«Демон революции» — это не Ленин Сериал «Демон революции» подробно рассказывает нам о жизни Владимира Ульянова в период его эмиграции в Швейцарию с 1915 по 1917 год. Лента показывает Ильича в роли простого земного человека, с бытовыми проблемами и живыми эмоциями. Роль «Демона революции» в этом сериале отведена не будущему вождю пролетариата, а социалисту и по совместительству коммерсанту Александру Гельфанду (Парвусу), который в годы Первой мировой войны сотрудничал с немецким Генеральным штабом.

В сериале демонстрируют пройдоху и искусителя Парвуса, делающего деньги на всем, что может принести доход. Именно он и есть тот самый змий-искуситель, демон, соблазняющий нашего Ильича взять немецкие деньги, чтобы вернуться в Россию и возглавить там революцию. Конечно, дальновидный и расчетливый политик Ленин использует эту возможность и грязными руками империалистов добирается до России, чтобы восстановить там социальную справедливость. Владимир Ленин в сериале — чувственный, любящий, переживающий, вспыльчивый, несмотря на амбиции и политический авторитет. Ильич у Хотиненко моет посуду, катается на велосипеде, посещает дадаистские клубы. Сакральный образ вождя деконструируется, и нам показывают обычного человека со своими слабостями. Сериал Хотиненко — это попытка вновь привлечь внимание и объяснить роль личности главного русского революционера, призыв перешагнуть через стереотипы советской власти и взглянуть на живого и умного политика. Автор недаром заканчивает фильм возвращением Ленина в Россию.

Троцкий как суперзлодей «Троцкий» — еще один сериал, посвященный 100-летию Октября, режиссер — Александр Котт. В истории Октябрьской революции Троцкий был второй по авторитетности фигурой после Ленина. Именно он смог спасти молодую советскую власть, воссоздав (перед этим разложив) боеспособную армию и флот, мастер публичного выступления и создатель концентрационных лагерей в нашей стране. Биография Льва Бронштейна сегодня общедоступна, интересней то, каким Троцкий получился у режиссера Котта — донельзя одиозным. Начнем с того, что в сериале показано, как юный революционер Лев Бронштейн выбирает псевдонимом фамилию начальника одесской тюрьмы Николая Троцкого. В фильме он произносит: «Русский народ освобождать нельзя. Иначе внутри души его поднимется такой мрак, который поглотит весь мир, и первыми — своих освободителей. Русским народом можно только управлять для его же собственного блага».

Еще одна сцена. Находясь в эмиграции, молодой Троцкий выступает среди других русских социалистов, укоряя их в бездействии, слабости и нерешительности: «Расселись по Берлинам, Парижам, Лондонам, болтаете, статейки пописываете, жиром заплываете! Нельзя спасать крестьян и направлять рабочих, сидя в кофейнях, нельзя, попивая кофеек, вооружить пролетариат… Вы не боритесь, вы имитируете борьбу… Русской революции надоело терпеть беспомощность парижских и венских петухов, ей нужны новые лидеры, новые борцы, она как женщина — ждет настоящего мужчину!» В сериале особо подчеркивается место Европы и недвусмысленно указывается на ведущую роль России: «Европа, в которой живут сытые, спокойные народы, не может вести за собой. Следовательно, она всегда будет ведомой».

В сериале довольно много секса. Постельные сцены, сравнение России с курсисткой, готовой с радостью отдаться сильному мужчине, «оплодотворение революции», лекции Фрейда и убежденность в том, что массы нужно заставить «хотеть» своего лидера, чуть ли не создают впечатление отцовского полубожественного начала Троцкого в зарождающемся новом мире. Образ Ленина в «Троцком» — карикатурный. Он показан смешным, плетущим интриги человечком. Окончательно развенчивает выдающуюся роль вождя мотив личной мести Ленина, в то время как Троцкий, согласно катехизису революционера, готов пожертвовать всем ради мировой революции, даже собственными детьми. Троцкий Котта — это почти суперзлодей без сердца, которому неизвестна горечь поражения, холодный и не чурающийся любых методов политик, способный на все ради мировой революции.

От чего нас предостерегает «Хождение по мукам» 27 ноября на канале «НТВ» состоялась премьера нового сериала о великой русской революции — «Хождение по мукам» по мотивам одноименного романа Алексея Толстого. Первая серия начинается и заканчивается жестоким расстрелом и разгоном рабочего митинга правительственными войсками. Кстати, лидер митингующих своим поведением чем-то напоминает одного известного российского оппозиционера, особенно когда призывает граждан «не расходиться».

На протяжении всей серии нагнетается неприятное и страшное чувство грядущей революции. Оно воплощается в образах и поведении модных поэтов-декадентов, экстравагантных художников и скандальных философов. По ходу сюжета эффект неприятия зловещей революции усиливается при сравнении с традиционными ценностями: семья, верность и долг. В общем, идейная направленность считывается довольно ясно и вполне соответствует каналу «НТВ» как площадке. Почему все снимают сериалы про Октябрь, но не про Февраль Февральская революция в общественном сознании — это время слабого Временного правительства. И современные режиссеры не стали переубеждать зрителей в обратном. Третий путь России не нужен — в 1917-м страна взяла курс на построение новой империи и диктатуры. Обсуждать вклад конституционных демократов и Керенского неинтересно, да и в новых реалиях сильные и способные лидеры, как и прежде, ценятся больше, чем общественные институты. И почему события буржуазно-демократической революции в феврале 1917 года не получили такой огласки, какую получила сегодня годовщина Великого Октября? Все-таки одобрить демократический порыв, проявленный в феврале 1917-го, — забастовки, митинги, отсутствие цензуры и плюрализм мнений — значит поощрить современную российскую оппозицию. Очевидно, что российский истеблишмент положительно относится к культу «сильной государственной власти» в кино и с охотой дает на него деньги. Скорее всего, это и есть правительственная оценка событий Октябрьской революции 1917 года, а гибридная формула «пусть каждый решает для себя, что это было» — конструкт для интеллектуалов, созданный для того, чтобы потомки дворян и пролетариев друг с другом не ссорились.