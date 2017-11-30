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Обзор новых сериалов про Октябрьскую революцию 1917 года. О чем они на самом деле?

Краснодарский край

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  • Кадр из сериала «Троцкий» © www.gazeta.ru

В годовщину Великой Октябрьской революции вышло сразу несколько тематических сериалов. Специально для Юга.ру Георгий Бадян, постоянный автор проекта «1917 на Кубани», магистрант СпбГУ и бывший студент историка Андрея Зайцева разобрался, насколько историчны «революционные» сериалы и какие идеи они транслируют.

Первую серию фильма Александра Котта «Троцкий» показали на «Первом канале» 5 ноября. На день позже вышла картина Владимира Хотиненко «Демон революции» на «Россия-1». 27 ноября на телеканале «НТВ» состоялась премьера телесериала режиссера Константина Худякова «Хождение по мукам» по одноименному роману Алексея Толстого.

Есть ли в сериалах историческая достоверность

Историчность всех сериалов о революции можно назвать фоновой: время и место происходящего, знаменитые личности, известные явления. Так, в серале «Троцкий» допущена масса фактических ошибок. Вот некоторые из них: Корнилов умирает в 1919 году вместо положенного ему 1918-го, известный русский философ Ильин, по версии сценаристов, родился в 1913 году (на самом деле — в 1883-м).

Заметным киноляпом был штурм Зимнего дворца: согласно сюжету, он был захвачен в 7:40 утра. Достоверное взятие Зимнего дворца и арест Временного правительства произошли около 3 часов ночи. Кроме того, было удивительно увидеть юного Сталина на III съезде РСДРП в 1903 году, расколовшем партию на большевиков и меньшевиков. Конечно же, будущего диктатора на самом деле на мероприятии не было.

  • Кадр из сериала «Демон революции»
  • Кадр из сериала «Демон революции»

Тем не менее на счету Александра Котта, снявшего «Троцкого», уже есть положительный опыт исторического кино (фильм «Брестская крепость»), а потому сериал, несмотря на незначительные огрехи, рекомендуется к просмотру. Тут и солидный актерский состав  — Хабенский, Сутулова, Пореченков, Гармаш, Матвеев и даже Безруков.

Что касается состоявшегося режиссера Владимира Хотиненко, снявшего «Демона революции», то он остался верен себе: красной нитью через все исторические фильмы автора проходит идея сильной государственной власти. Он снял фильм на привычную для себя тему «Россия на перепутье» (другие его фильмы — «Гибель империи», «1612», «Поп», «Бесы»). Потому о его работе можно говорить скорее как о художественном вымысле.

На чьи деньги проспонсированы съемки

Стоит все-таки упомянуть нашумевшую еще до премьеры картину Алексея Учителя «Матильда» о романе знаменитой балерины Матильды Кшесинской и наследника российского престола. В фильме есть все что угодно, кроме оскорбления чувств верующих, — символы приближающейся социальной катастрофы: давка на Ходынке, падение в обморок Николая II во время венчания на царство.

Фильм одобрен Минкультом и вышел на широкий экран в годовщину революции по старому стилю — 25 октября. Обсуждать, что было в постели царя, проще, чем отвечать на вопрос, как обществу стоит относиться к событиям 1917 года. Фильм снят при поддержке Фонда кино на сумму 25 млн долларов.

  • Кадр из сериала «Троцкий»
  • Кадр из сериала «Троцкий»

Сумма бюджета, затраченного на съемку трех сериалов, не опубликована. Но нам удалось найти некоторые данные. На официальном сайте сериала «Троцкий» прямо говорится о том, что данная картина — проект «Первого канала» и кинокомпании Александра Цекало «Среда». Информация о финансировании довольно прозрачна и у сериала «Хождение по мукам». На сайте НТВ афишируется: «Телесериал снимается при поддержке Министерства культуры РФ».

Несколько иначе обстоит ситуация с «Демоном» Хотиненко. На портале телеканала «Россия-1» ничего об источниках финансирования нет, но сам Хотиненко упомянул в интервью информационно-аналитическому изданию «Столетие», что сценарий «поступил на российский канал в 2004 году». Проще говоря, скорее всего, «Демон революции» — это воплощение старого проекта второго федерального канала.

«Демон революции» — это не Ленин

Сериал «Демон революции» подробно рассказывает нам о жизни Владимира Ульянова в период его эмиграции в Швейцарию с 1915 по 1917 год. Лента показывает Ильича в роли простого земного человека, с бытовыми проблемами и живыми эмоциями. Роль «Демона революции» в этом сериале отведена не будущему вождю пролетариата, а социалисту и по совместительству коммерсанту Александру Гельфанду (Парвусу), который в годы Первой мировой войны сотрудничал с немецким Генеральным штабом.

В сериале демонстрируют пройдоху и искусителя Парвуса, делающего деньги на всем, что может принести доход. Именно он и есть тот самый змий-искуситель, демон, соблазняющий нашего Ильича взять немецкие деньги, чтобы вернуться в Россию и возглавить там революцию. Конечно, дальновидный и расчетливый политик Ленин использует эту возможность и грязными руками империалистов добирается до России, чтобы восстановить там социальную справедливость.

Владимир Ленин в сериале — чувственный, любящий, переживающий, вспыльчивый, несмотря на амбиции и политический авторитет. Ильич у Хотиненко моет посуду, катается на велосипеде, посещает дадаистские клубы. Сакральный образ вождя деконструируется, и нам показывают обычного человека со своими слабостями.

Сериал Хотиненко — это попытка вновь привлечь внимание и объяснить роль личности главного русского революционера, призыв перешагнуть через стереотипы советской власти и взглянуть на живого и умного политика. Автор недаром заканчивает фильм возвращением Ленина в Россию.

Троцкий как суперзлодей

«Троцкий» — еще один сериал, посвященный 100-летию Октября, режиссер — Александр Котт. В истории Октябрьской революции Троцкий был второй по авторитетности фигурой после Ленина. Именно он смог спасти молодую советскую власть, воссоздав (перед этим разложив) боеспособную армию и флот, мастер публичного выступления и создатель концентрационных лагерей в нашей стране. Биография Льва Бронштейна сегодня общедоступна, интересней то, каким Троцкий получился у режиссера Котта — донельзя одиозным.

Начнем с того, что в сериале показано, как юный революционер Лев Бронштейн выбирает псевдонимом фамилию начальника одесской тюрьмы Николая Троцкого. В фильме он произносит: «Русский народ освобождать нельзя. Иначе внутри души его поднимется такой мрак, который поглотит весь мир, и первыми — своих освободителей. Русским народом можно только управлять для его же собственного блага».

Еще одна сцена. Находясь в эмиграции, молодой Троцкий выступает среди других русских социалистов, укоряя их в бездействии, слабости и нерешительности: «Расселись по Берлинам, Парижам, Лондонам, болтаете, статейки пописываете, жиром заплываете! Нельзя спасать крестьян и направлять рабочих, сидя в кофейнях, нельзя, попивая кофеек, вооружить пролетариат… Вы не боритесь, вы имитируете борьбу… Русской революции надоело терпеть беспомощность парижских и венских петухов, ей нужны новые лидеры, новые борцы, она как женщина — ждет настоящего мужчину!»

В сериале особо подчеркивается место Европы и недвусмысленно указывается на ведущую роль России: «Европа, в которой живут сытые, спокойные народы, не может вести за собой. Следовательно, она всегда будет ведомой».

В сериале довольно много секса. Постельные сцены, сравнение России с курсисткой, готовой с радостью отдаться сильному мужчине, «оплодотворение революции», лекции Фрейда и убежденность в том, что массы нужно заставить «хотеть» своего лидера, чуть ли не создают впечатление отцовского полубожественного начала Троцкого в зарождающемся новом мире.

Образ Ленина в «Троцком» — карикатурный. Он показан смешным, плетущим интриги человечком. Окончательно развенчивает выдающуюся роль вождя мотив личной мести Ленина, в то время как Троцкий, согласно катехизису революционера, готов пожертвовать всем ради мировой революции, даже собственными детьми.

Троцкий Котта — это почти суперзлодей без сердца, которому неизвестна горечь поражения, холодный и не чурающийся любых методов политик, способный на все ради мировой революции.

От чего нас предостерегает «Хождение по мукам»

27 ноября на канале «НТВ» состоялась премьера нового сериала о великой русской революции — «Хождение по мукам» по мотивам одноименного романа Алексея Толстого. Первая серия начинается и заканчивается жестоким расстрелом и разгоном рабочего митинга правительственными войсками. Кстати, лидер митингующих своим поведением чем-то напоминает одного известного российского оппозиционера, особенно когда призывает граждан «не расходиться».

На протяжении всей серии нагнетается неприятное и страшное чувство грядущей революции. Оно воплощается в образах и поведении модных поэтов-декадентов, экстравагантных художников и скандальных философов. По ходу сюжета эффект неприятия зловещей революции усиливается при сравнении с традиционными ценностями: семья, верность и долг. В общем, идейная направленность считывается довольно ясно и вполне соответствует каналу «НТВ» как площадке.

Почему все снимают сериалы про Октябрь, но не про Февраль

Февральская революция в общественном сознании — это время слабого Временного правительства. И современные режиссеры не стали переубеждать зрителей в обратном. Третий путь России не нужен — в 1917-м страна взяла курс на построение новой империи и диктатуры. Обсуждать вклад конституционных демократов и Керенского неинтересно, да и в новых реалиях сильные и способные лидеры, как и прежде, ценятся больше, чем общественные институты.

И почему события буржуазно-демократической революции в феврале 1917 года не получили такой огласки, какую получила сегодня годовщина Великого Октября? Все-таки одобрить демократический порыв, проявленный в феврале 1917-го, — забастовки, митинги, отсутствие цензуры и плюрализм мнений — значит поощрить современную российскую оппозицию.

Очевидно, что российский истеблишмент положительно относится к культу «сильной государственной власти» в кино и с охотой дает на него деньги. Скорее всего, это и есть правительственная оценка событий Октябрьской революции 1917 года, а гибридная формула «пусть каждый решает для себя, что это было» — конструкт для интеллектуалов, созданный для того, чтобы потомки дворян и пролетариев друг с другом не ссорились.

О том, как отразились революционные события 1917 года на жизни будущего Краснодарского края, читайте в других материалах спецпроекта

«1917 на Кубани»

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