Путешествие в рождественскую сказку. 7 лучших мест Европы, где стоит провести зимние каникулы

Юга.ру вместе с единственным российским лоукостером «Победа» составили гид по самым интересным направлениям для зимнего отдыха.

Баден-Баден (Германия) Рейсы из Сочи через Москву (Внуково) Баден-Баден известен на весь мир своими термальными источниками, которыми пользовались еще древние римляне. И сегодня в городке работают десятки спа-отелей с бассейнами и горячими минеральными источниками. Высокий уровень обслуживания, вековые традиции и местная вода делают отдых здесь запоминающимся. Да, здесь нет шумной ночной жизни Берлина или архитектурных шедевров Мюнхена — но Баден-Баден ценят не за это.

Уютный городок расположен на западном склоне Шварцвальда, и со всех сторон его окружает старинный лес, гуляя по которому туристы попадают в настоящую сказку. Традиционная рождественская ярмарка с горячим глинтвейном и имбирными пряниками также является одним из символов зимнего Баден-Бадена. Кроме того, в окрестностях города располагаются старинные замки, а всего в часе езды от курорта находится красивейший французский город Страсбург, который называют жемчужиной Эльзаса. Баден-Баден — это главный зарубежный курорт в истории России. Именно здесь зародилась мода на отдых на водах. Здесь бывали Гоголь, Толстой, Гончаров, Тургенев, Чехов. А в местном казино, которое считается одним из самых красивых в мире, проигрывал состояние Достоевский, написавший затем роман «Игрок». Классики русской литературы поправляли здесь свое здоровье, получали свежие впечатления и писали свои знаменитые произведения. Городами-побратимами Баден-Бадена являются другие известные курорты — Карловы Вары, Ялта и Сочи.

Барселона (Испания) Рейсы из Краснодара, Сочи, Ростова-на-Дону, Махачкалы, Волгограда черезу Москву (Внуково) Барселона — это крупнейший экономический и культурный центр Испании, который ежегодно посещают более 8 млн туристов. Основной пик наплыва приезжих приходится на лето, так что зимой в столице Каталонии относительно спокойно и, как всегда, прекрасно. Вы сможете увидеть Старый город, Готический квартал, подняться на гору Монжуик, посетить Олимпийскую деревню, побывать в парке аттракционов на вершине Тибидабо и прикоснуться к наследию знаменитого архитектора Антонио Гауди. Великолепный собор Святого Семейства, многочисленные дворцы, площади и архитектурные шедевры в стиле модерн особенно хороши зимой, поскольку в это время года там гораздо меньше туристов и можно по-настоящему близко познакомиться с одним из самых интересных городов Европы. Традиционная рождественская ярмарка Фира де Санта—Люсия проводится в Барселоне с 1786 года. На ней вы можете приобрести разнообразные подарки с местным колоритом и познакомиться с каталонскими новогодними традициями. Испанцы верят, что для того чтобы сбылись все мечты, 31 декабря под бой часов нужно успеть съесть 12 виноградин и запить их бокалом кавы — местного игристого вина. Еще один плюс — это мягкий средиземноморский климат: средняя температура декабря не опускается ниже 10 °С, а январь является одним из самых солнечных месяцев в году. Если вам не хватает снега и вы скучаете по лыжам и сноуборду, то всего в трех часах езды от Барселоны в Пиренейских горах располагается Андорра, которая славится своими горнолыжными трассами.

Братислава (Словакия) Рейсы из Краснодара, Сочи, Ростова-на-Дону, Махачкалы, Волгограда через Москву (Внуково) Братислава — это интересный и бюджетный вариант для туриста. Здесь не так много достопримечательностей, как в той же Праге, но и для того, чтобы исследовать их все, вам понадобится не меньше двух дней. Братиславский град, Национальный театр, Новый мост с рестораном на высоте 85 метров, Голубой костел и другие интересные места. Небольшой уютный центр закрыт для автомобилей, а с Братиславского замка открывается неповторимый вид на город.

Братислава — это гостеприимный город, в котором отсутствует пафос, но есть своя неповторимая и очень уютная атмосфера. Каждый год перед зданием Ратуши в Старом городе открывается Рождественский рынок, на котором вы сможете купить местные сувениры и подарки, попробовать блюда словацкой кухни и выпить пряное «варено вино». Одним из главных плюсов поездки в Словакию являются местные цены на еду, алкоголь и жилье. Кроме того, Братислава это единственная в мире столица, которая граничит сразу с двумя государствами — Австрией и Венгрией. Так что если за два дня вам наскучит в Словакии, то всего за час вы сможете добраться до Вены, которая находится на расстоянии 55 км.

Вена (Австрия) Рейсы из Краснодара, Сочи, Ростова-на-Дону, Махачкалы, Нальчика через Москву (Внуково) Вена, основанная римлянами 2 тыс. лет назад, является одной из древнейших столиц Европы. Город музеев, дворцов, картинных галерей и многочисленных опер, долгие годы она была столицей Священной Римской империи и считалась одним из главных городов Старого Света. Но Вена — это не только монументальная архитектура и столичная роскошь, это еще и один из самых комфортных городов мира. Восьмой год подряд столица Австрии признается лучшим местом для жизни. Здесь удивительно сочетаются развитая инфраструктура, современный общественный транспорт, достаточно мягкий климат, хорошая экология, высокий уровень жизни, отсутствие преступности и богатое культурное наследие. С середины ноября в Вене открываются многочисленные рождественские ярмарки, а в воздухе начинает царить запах сдобной выпечки и ароматного пунша . Ратуша, площадь Марии-Терезии, дворец Бельведер, собор Святого Стефана и еще с десяток достопримечательностей, возле каждой из которых будет работать рождественский рынок. А еще Вена — это музыкальная столица Европы. Ни в одном другом городе не жило столько великих композиторов и музыкантов. Вена — родина вальсов и оперетт, а знаменитые балы — одна из визитных карточек города. Приемы и танцевальные вечера, проходящие по всей Вене, начинаются с середины ноября и продолжаются вплоть до начала Великого поста.

Кельн (Германия) Рейсы из Сочи, Ростова-на-Дону через Москву (Внуково) Кельн — один из самых главных городов Германии, известный на весь мир прекрасным готическим собором, построенным почти 800 лет назад. Кельнский собор, который входит в тройку самых высоких церквей мира, чудом уцелел во время Второй мировой войны — авиация не трогала его, потому что собор служил ориентиром во время воздушных налетов.

Неудивительно, что именно возле стен главной городской достопримечательности проходит ежегодная рождественская ярмарка. 150 павильонов с местными деликатесами, игрушками, сувенирами и всякой всячиной собирают тысячи туристов со всего мира. Люди пьют традиционный кельш, едят жареные каштаны и веселятся вместе со всей семьей. Прямо на площади идут многочисленные рождественские представления для детей и взрослых, работают карусели, а ремесленники устраивают мастер-классы для всех желающих. Рождество в Кельне ассоциируется со всевозможными лакомствами — сырная лапша, яблоки с корицей в карамели, жареные орехи, пряничные домики и ароматный глювайн — это и многое другое можно попробовать в одной из гостеприимных палаток в центре. Кстати, рождественских ярмарок в Кельне так много, что между ними курсирует специальный поезд, который перевозит туристов, не желающих ничего не пропустить.

Милан (Италия) Рейсы из Краснодара, Сочи, Ростова-на-Дону, Махачкалы, Волгограда через Москву (Внуково) Главные символы Милана — театр Ла Скала и знаменитый собор Дуомо, напротив которого располагается торговая галерея Виктора Эммануила. В этот город приезжают, чтобы ходить на модные показы, посещать выставки, концерты и оставлять деньги на традиционных распродажах, известных на всю Европу. Также Милан известен своей ночной жизнью — каждый вечер десятки клубов и дискотек распахивают свои двери для любителей музыки и тусовок. Милан располагается на севере Италии, но зимы здесь достаточно мягкие, и температура редко опускается ниже -5 °С. Так что вы спокойно сможете обойти весь центр, насладиться многочисленными музеями, площадями и посетить сотни модных магазинов, продающих брендовые вещи мирового уровня. Любители спорта могут посетить храм футбола — знаменитый стадион «Сан-Сиро», на котором свои матчи проводят легендарные «Милан» и «Интер». Зимой в Милане вы непременно должны попробовать традиционный рождественский пирог панеттоне , который выпекают из сладкого теста с засахаренными фруктами и изюмом. К нему по традиции подают горячий шоколад или сладкое итальянское вино.