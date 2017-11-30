Ужин с друзьями. Совместный тест Юга.ру и «Табриса»
Портал Юга.ру вместе с торговой сетью «Табрис» предлагает вам купить в нашем виртуальном магазине продукты для субботнего ужина.
Если понятие «гастрономия» у вас ассоциируется с астрономией, а точнее с заоблачными ценами, спешим вас разубедить. Наслаждаться вкусной, здоровой и, главное, интересной едой можно при совсем небольшом бюджете. Проверим? Соберите свою продуктовую корзину для субботнего ужина с друзьями и убедитесь, что уложились в совсем небольшую сумму.
Спасибо, что прошли наш тест!
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Ужин с друзьями. Совместный тест Юга.ру и «Табриса»
Выберите, чем хотите угостить своих друзей, пригласив их на ужин. Речь пойдет об основных ингредиентах в расчете на то, что приправы (соль/перец), масло, хлеб и соусы у вас уже есть.
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