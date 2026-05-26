О гипертонии и ее профилактике. Краснодар принял участие в масштабной «Неделе здоровья сердца и сосудов»

Краснодарский край, Вся Россия

Более 2 300 жителей Краснодара, Новосибирска и Екатеринбурга приняли участие в «Неделе здоровья сердца и сосудов». Акцию, приуроченную ко Всемирному дню борьбы с гипертонией, организовали торговая сеть «Пятёрочка», Фонд борьбы с инсультом ОРБИ и соцсеть «Одноклассники».

Профилактика как часть жизни

Мероприятия, посвященные важности профилактики гипертонии, в течение недели с 11 по 17 мая проходили в магазинах сети «Пятёрочка» на базе «Центров местного сообщества» (ЦМС). Медицинские специалисты давали бесплатные консультации по контролю артериального давления, правильному питанию и ЗОЖ. Также все желающие могли взять памятку с целевыми показателями давления для разных возрастов.

«Жители получили достоверную информацию, начали обсуждать ее с соседями и делиться советами, а само событие показало, насколько тема важна для людей. Это и есть тот самый эффект, к которому мы стремимся, — когда запускается цепочка взаимной поддержки и живого общения», рассказала руководитель проекта «Центры местного сообщества» торговой сети «Пятёрочка» Снежана Малясова.

Для профилактики инсульта большое значение имеет постоянный контроль артериального давления. Его повышенные показатели относятся к значимым факторам риска, а регулярные измерения помогают вовремя заметить изменения, внимательнее отнестись к своему состоянию и обратиться за консультацией к врачу.

По словам директора по развитию фонда ОРБИ Екатерины Миловой, когда профилактика становится частью повседневной жизни, она реально меняет отношение людей к своему здоровью: «ЦМС помогли донести важные сообщения там, где люди живут и куда ходят каждый день, — в магазинах у дома. Вместе нам удалось перевести абстрактную идею «следить за здоровьем» в конкретные действия: посетители смогли задать вопросы специалистам и задуматься о простых привычках, которые снижают риски».

Плюс онлайн

В дополнение к мероприятиям в ЦМС в «Одноклассниках» вышла специальная тематическая подборка материалов «Контроль давления». В них рассказывалось, какие показатели считаются поводом внимательнее отнестись к здоровью, как правильно измерять давление дома, какие мифы о гипертонии встречаются чаще всего, а также как питание, движение и сон связаны с самочувствием и снижением сердечно-сосудистых рисков. Благодаря онлайн-формату еще более 1,8 млн россиян смогли получить полезную информацию и разобраться в основных вопросах заботы о сердце.

Команда соцсети ОК отметила, что высокий интерес к такой подборке говорит о востребованности просветительских инициатив: «Для нас было важно поддержать проект, который несет реальную пользу для людей: тема профилактики гипертонии касается огромного числа граждан, но многие не уделяют ей должного внимания. Результаты подтвердили ценность такого подхода».

