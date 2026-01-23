У магазинов «Пятёрочка» в Краснодарском крае открываются электрозаправки

Загрязнение окружающей среды автомобильными выхлопами — в числе главных экологических проблем больших городов. Помимо огромного количества двуокиси углерода (СО 2 ), двигатели внутреннего сгорания выделяют сажу, тяжелые металлы, бензпирены и другие токсичные вещества.

Значимой частью решения этой проблемы может стать переход к более экологичному виду транспорта. По разным оценкам, гибриды и электрокары выбрасывают в атмосферу до 75% меньше вредных соединений по сравнению с обычными автомобилями.

Однако активному распространению транспорта на электротяге, по мнению экспертов, мешает недостаточное развитие зарядной инфраструктуры. К этой задаче решили подключиться ритейлеры, в том числе «Пятёрочка». Торговая сеть с 2023 года открывает электрозарядные станции (ЭЗС) на базе собственных магазинов — это не только удобный сервис для клиентов, но и часть комплексного подхода к снижению углеродного следа и формированию ответственного потребления. На данный момент электрозаправки работают рядом с магазинами «у дома» в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленобласти, Перми и Краснодарском крае.

Сейчас в Краснодарском крае работают 2 ЭЗС у «Пятёрочек»: в с. Агой на ул. Центральной, 35 и в Туапсе на ул. Сочинской, 248А. В планах ретейлера — дальнейшее расширение сети электрозарядных станций.

ЭЗС в цифрах

В 2025 году общее число электрозарядных станций «Пятёрочки» увеличилось в два раза — до 50, что позволило предотвратить выбросы более 400 т углекислого газа. Новые электрозаправки появились на Кубани, а также в Москве/МО и Санкт-Петербурге/ЛО.

В среднем одна электрозарядная станция за год выдает примерно 60 тыс. кВтч электроэнергии. Этого достаточно, чтобы проехать на электромобиле более 116 820 км — почти трижды обогнуть земной шар.

Вместе с расширением сети ЭЗС растет и их востребованность. Так, например, в прошлом году только на 10 зарядках торговой сети отпуск электроэнергии для гибридов и электромобилей вырос на 12% по сравнению с предыдущим годом. Всего же в течение 2025 г. было совершено почти 10 тысяч зарядных сессий.

О популярности этой услуги свидетельствуют не только цифры, но и отзывы самих потребителей. По результатам опросов, которые проводила компания PUNKT E (крупная сеть зарядных станций, один из партнеров «Пятёрочки»), 77,3% владельцев электромобилей с удовольствием совмещают зарядку машины с покупками в магазине. Большинство из них отмечают, что это очень удобно и позволяет экономить время: 20–40 минут, которые в среднем уходят на зарядку, как раз хватает, чтобы выбрать и оплатить нужные товары, а иногда еще и успеть насладиться напитком в кофе-пойнте.

К экологии — осознанно

Как рассказала руководитель направления устойчивого развития торговой сети «Пятёрочка» Алина Юхневич, ретейлер готов принимать активное участие в снижении уровня загрязнения воздуха: «Его главный источник сегодня — не промышленные предприятия, а автомобильный транспорт. По разным оценкам, доля в антропогенных выбросах составляет от 70 до 90%. Ежедневно парк машин среднестатистического областного центра выделяет в атмосферу тысячи тонн парниковых газов. Благодаря проекту ЭЗС мы вносим вклад в заботу о нашей общей планете, а также помогаем формировать у людей экологическую осознанность и ответственное поведение».