Поездка в Китай, 1 миллион рублей, гаджеты. Что еще можно выиграть в новой акции «Пятёрочки»
В магазинах «Пятёрочка» стартовала акция «Рокубсы», которая продлится до 6 октября.
Покупатели торговой сети могут собрать яркую коллекцию магнитных кубиков с колоритными персонажами и элементами городской среды, а также принять участие в еженедельных розыгрышах подарков и выиграть главный приз — 1 млн рублей. Победитель мобильной игры отправится за приключениями в Китай.
«Рокубсы» — не просто игрушки, а целая коллекция из 30 магнитных кубиков для творчества. Одна грань каждого кубика посвящена персонажу — одному из нескольких жителей города вроде сотрудника банка с терминалом или модницы с чемоданом. Две другие украшены элементами городской среды: фасадами зданий, дорожными знаками и вывесками. Оставшиеся три содержат предметы героев, дополненные узнаваемым брендингом «Пятёрочки», товарами собственных торговых марок и молодежным сленгом.
Магнитные грани позволяют соединять кубики между собой, создавая стильные композиции. Легкие приятные щелчки при соединении элементов могут превратить сборку в антистресс-терапию.
Охота начинается
Получать «Рокубсы» можно несколькими способами:
- совершать покупки в магазинах «Пятёрочка» на сумму от 650 рублей,
- приобретать товары-партнеры акции,
- делать заказы в приложении «Пятёрочка» на сумму от 1000 рублей,
- покупать за 60 рублей.
В каждой упаковке с магнитным кубиком есть промокод: его необходимо активировать в мобильном приложении, чтобы участвовать в розыгрышах призов:
- более 2000 подарочных карт «Роблокс» (еженедельные розыгрыши),
- 1 млн рублей (в финале акции среди самых активных коллекционеров).
Для бережного хранения коллекции можно приобрести специальный альбом с настольной игрой в стиле «Монополии» за 349 рублей. А при желании выделиться можно стать обладателем модного аксессуара — светящегося в темноте лимитированного рюкзака за 1299 рублей.
Наиграй на Китай
Чтобы побороться за возможность отправиться в путешествие по Поднебесной, достаточно зайти в мобильное приложение «Пятёрочка» и присоединиться к одноименной игре. Игроку нужно сортировать товары на виртуальных полках по принципу «три в ряд», а заработанные «звездочки» (игровую валюту) вкладывать в развитие цифровой вселенной «Пятёрочка-Сити». Игровые попытки начисляются участникам за каждые 650 рублей в чеке с картой «X5 Клуб».
За успешное прохождение уровней пользователи будут получать подарки от партнеров и смогут принять участие в розыгрыше призов, в числе которых:
- гаджеты известных мировых брендов (наушники, ноутбуки, умные часы),
- подарочные сертификаты «Пятёрочка» номиналом 2000 рублей и «Яндекс Афиша» — на сумму 10 000 рублей,
- путешествие в Китай.
Чтобы сделать акцию более увлекательной для детей, торговая сеть интегрировала «Рокубсов» в виртуальный мир Roblox. В большом городе каждому игроку достанется недостроенный район, который необходимо развивать: строить новые здания, увеличивать численность населения, зарабатывать монетки, прокачивать персонажа, улучшать инфраструктуру и участвовать в сражениях с другими геймерами.
Все подробности об условиях участия можно узнать в мобильном приложении «Пятёрочка» и на сайте акции. Количество упаковок с коллекцией кубиков ограничено.