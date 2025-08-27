Поездка в Китай, 1 миллион рублей, гаджеты. Что еще можно выиграть в новой акции «Пятёрочки»

В магазинах «Пятёрочка» стартовала акция «Рокубсы», которая продлится до 6 октября.

Покупатели торговой сети могут собрать яркую коллекцию магнитных кубиков с колоритными персонажами и элементами городской среды, а также принять участие в еженедельных розыгрышах подарков и выиграть главный приз — 1 млн рублей. Победитель мобильной игры отправится за приключениями в Китай.

«Рокубсы» — не просто игрушки, а целая коллекция из 30 магнитных кубиков для творчества. Одна грань каждого кубика посвящена персонажу — одному из нескольких жителей города вроде сотрудника банка с терминалом или модницы с чемоданом. Две другие украшены элементами городской среды: фасадами зданий, дорожными знаками и вывесками. Оставшиеся три содержат предметы героев, дополненные узнаваемым брендингом «Пятёрочки», товарами собственных торговых марок и молодежным сленгом.

Магнитные грани позволяют соединять кубики между собой, создавая стильные композиции. Легкие приятные щелчки при соединении элементов могут превратить сборку в антистресс-терапию.

Охота начинается

Получать «Рокубсы» можно несколькими способами:

совершать покупки в магазинах «Пятёрочка» на сумму от 650 рублей,

приобретать товары-партнеры акции,

делать заказы в приложении «Пятёрочка» на сумму от 1000 рублей,

покупать за 60 рублей.

В каждой упаковке с магнитным кубиком есть промокод: его необходимо активировать в мобильном приложении, чтобы участвовать в розыгрышах призов:

более 2000 подарочных карт «Роблокс» (еженедельные розыгрыши),

1 млн рублей (в финале акции среди самых активных коллекционеров).

Для бережного хранения коллекции можно приобрести специальный альбом с настольной игрой в стиле «Монополии» за 349 рублей. А при желании выделиться можно стать обладателем модного аксессуара — светящегося в темноте лимитированного рюкзака за 1299 рублей.

Наиграй на Китай

Чтобы побороться за возможность отправиться в путешествие по Поднебесной, достаточно зайти в мобильное приложение «Пятёрочка» и присоединиться к одноименной игре. Игроку нужно сортировать товары на виртуальных полках по принципу «три в ряд», а заработанные «звездочки» (игровую валюту) вкладывать в развитие цифровой вселенной «Пятёрочка-Сити». Игровые попытки начисляются участникам за каждые 650 рублей в чеке с картой «X5 Клуб».

За успешное прохождение уровней пользователи будут получать подарки от партнеров и смогут принять участие в розыгрыше призов, в числе которых: