«Пятёрочка» объединила более 186 тысяч человек по всей стране в честь 80-летия Победы

В дни празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне жители разных городов России вспоминали подвиги своих земляков и делились историями предков. Торжественные мероприятия прошли и на площадках «Центров местного сообщества»* (ЦМС) — при поддержке местных организаций там состоялись концерты, выставки, мастер-классы, образовательные программы. Мероприятия стали не только данью уважения героям прошлого, но и живым подтверждением единства, памяти и благодарности. Так, в Краснодаре, а также в Санкт-Петербурге, Самаре, Пензе и Йошкар-Оле организовали «Улицы героев»: экспозиции напомнили местным жителям, в честь каких героев войны названы проспекты, аллеи, переулки и какие подвиги стоят за этими великими именами.

В Кировской области состоялся фестиваль «Живая память»: гости участвовали в мастер-классе по созданию фронтовых писем, пробовали блюда полевой кухни и слушали концерт песен военных лет. Курганский приют «Шанс» провел выставку «Героические подвиги собак во время ВОВ», напомнив о роли животных на передовой. Белгородцы мастерили бумажные гвоздики и шили «синие платочки» под музыку 40-х годов, после чего дарили эти символы памяти посетителям магазина. К юбилею Победы ульяновский клуб общения «Властелины колес» организовал концерт с участием людей, передвигающихся на инвалидной коляске. Во многих торговых точках «Пятёрочки» по всей России прошла традиционная выставка «Окна Победы» — на витринах магазинов разместили архивные фотографии и истории ветеранов. Уделили внимание и младшему поколению. В Пушкине (Ленинградская область) при участии кукольной студии «Бисер» для детей с ОВЗ подготовили спектакль о событиях Великой Отечественной войны. Ученики коррекционной школы из Задонска (Липецкая область) создали панно из бумажных гвоздик и торжественно возложили его к обелиску Победы. В Калининграде состоялась выставка детских рисунков, посвященных 80-летию Победы, — юные художники представили свое видение исторической памяти. Праздничную эстафету подхватила и Казань — там прошел фестиваль, наполненный трогательными моментами. Гости посмотрели театрализованные постановки песен «Синий платочек» и «Случайный вальс» с участием кукол, а также отправили открытки с теплыми словами ветеранам и детям войны.

© Фото предоставлено ТС «Пятёрочка»