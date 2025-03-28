В России пройдет «Здоровая Олимпиада» для студентов. Можно выиграть билет на фестиваль в Сочи и 1 миллион рублей

Этой весной российские студенты высших и средне-специальных учебных заведений могут принять участие в «Здоровой Олимпиаде». В числе главных призов состязания — участие в музыкальном фестивале в Сочи и денежный приз в размере 1 млн рублей.

Проект «Здоровая Олимпиада» — это интеллектуальное онлайн-соревнование, в котором необходимо продемонстрировать свои знания и навыки в сфере правильного питания и ЗОЖ-привычек. Чтобы принять в нем участие, необходимо зарегистрироваться на сайте здоровая-олимпиада.рф/students и выполнить 20 заданий за 45 минут.

Все финалисты получат подарки, в том числе промокоды на образовательные онлайн-курсы и другие призы от партнеров мероприятия. Самый активный вуз сможет отправить студентов на популярный музыкальный фестиваль в Сочи. Лидеру среди средних специальных учебных заведений достанется грант на 1 млн рублей — для реализации проекта в области образования, воспитания или здорового образа жизни.

«Здоровая Олимпиада» стартует 3 апреля. Ознакомиться с темами заданий и примерами, зарегистрироваться и ответить на все вопросы олимпиады можно на сайте до 9 апреля включительно. Итоги состязания огласят 14 мая.

Организатором проекта выступает торговая сеть «Пятёрочка». В 2024 году его проводили на базе программы устойчивого развития «Пятёрочка с заботой» и только для школьников — соревнование собрало более 224 тыс. учащихся из 5800 школ. В этом году проект продолжили, распространив на вузы и ссузы.

«Мы рады видеть, что «Здоровая Олимпиада» стала не просто проектом, а настоящим движением, объединяющим школьников по всей стране. Вдохновившись высоким интересом, мы подумали, что тема ЗОЖ будет актуальна и для студентов. Ведь именно в молодости формируются привычки, которые во многом определяют качество жизни в будущем. Студенческие годы — время первых самостоятельных решений, в том числе в вопросах питания, режима дня и здоровья. Мы хотим помочь молодым людям осознанно подойти к этим вопросам, дать им не только знания, но и мотивацию для здорового образа жизни. Верим, что «Здоровая Олимпиада» станет для них возможностью улучшить привычки, испытать себя и зарядиться энтузиазмом», — рассказала менеджер направления устойчивого развития торговой сети «Пятёрочка» Екатерина Демешко.

«Здоровая Олимпиада» помогает не только оценивать знания учащихся, но и распространять информацию о принципах осознанного питания, а также мотивировать участников вести здоровый образ жизни.