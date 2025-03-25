Как в гонке за технологиями сохранить комфорт. В Краснодаре лидеры строительной индустрии обсудили тенденции рынка
Строительство — одна из самых динамично развивающихся сфер в России. В 2024 году компании сдали 988 тыс. квартир совокупной площадью 48,2 млн кв. метров. Это на 5,9% больше, чем годом ранее.
Сегодня девелоперы массово внедряют новые технологии для повышения энергоэффективности, сохранения экологии, разработки новых материалов и методов строительства.
В ходе круглого стола «Строительство по ГОСТу: тенденции и технологии» в Краснодаре лидеры индустрии обсудили, как в гонке за инновациями сохранить безопасность и комфорт жильцов, а также подстроиться под стандарты рынка. Журналистка Юга.ру посетила мероприятие и делится главными новостями.
Цифровизация многоквартирных домов
Эксперт «Ростелекома», директор по работе с массовым сегментом Краснодарского филиала компании Ирина Господенко рассказала об основных трендах цифровизации современного жилья.
Она сообщила, что в феврале 2025 года Росстандарт утвердил серию ГОСТов, регламентирующих цифровизацию жилищно-коммунального хозяйства и внедрение цифровых технологий в многоквартирные дома. Пока они носят рекомендательный характер.
Базовый набор устройств и оборудования должен включать системы автоматизации и контроля освещения, отопления, водоснабжения, электроснабжения, инженерной и физической безопасности. Также в обязательный набор сервисов входит умное видеонаблюдение, приборытелеметрии.
Дома теперь подразделяются на классы по степени «интеллектуальности» или обеспечения цифровыми технологиями: А, B, C, D и Е. К примеру, камеры видеонаблюдения на входе в дом и во дворе должны быть в многоэтажках всех классов. А вот во внутренних холлах, коридорах и лестницах — только в домах классов А и В.
Доступ во двор через мобильное приложение должен быть в домах всех классов, через биометрию (распознавание лиц, отпечатков пальцев) — в классах А и В, а через распознавание речи — только в классе А.
Все эти устройства призваны увеличить уровень безопасности и комфорта жителей и уменьшить энергопотребление и эксплуатационные расходы.
«Таким образом, потребитель сразу понимает, какие опции ему будут доступны. Это является конкурентным преимуществом при продаже квартир в новых домах», — рассказала Ирина Господенко.
В 2018 году российские специалисты разработали полностью отечественную экосистему цифровых решений для многоквартирных домов «Ростелеком. Ключ». За пять лет с момента запуска платформы к ней подключились больше 40 тыс. квартир в Краснодарском крае.
Через приложение в гаджетах собственники могут открывать домофон, калитку, ворота, просматривать записи с камер видеонаблюдения, а также удаленно давать временные коды доступа гостям, курьерам или врачу, а также с помощью умных счетчиков автоматически подавать данные за потребленные коммунальные ресурсы в управляющую компанию. Кстати, умная система способна анализировать расходы и давать рекомендации по их оптимизации.
Предусмотрен и Face ID. С «Ростелекомом» услуги консьержа в доме становятся не актуальны.
По словам Ирины Господенко, во многих случаях оптическую инфраструктуру в ЖК создают одновременно с возведением зданий, а цифровую «начинку» для дворов и подъездов добавляют вместе с благоустройством придомовой территории. Таким образом, управляющая компания и будущие жильцы еще на стадии стройки знают, что в домах будут современные сервисы. Как результат, пользователи «Ключа» получают технологии, безопасность и комфорт.
Оптимизация строительства
Затем слово взяла директор по маркетингу проектной мастерской ITEM Дарья Барышева.
По ее словам, в условиях высокой конкуренции и необходимости сокращения издержек компании стремятся внедрять новые технологии и методы управления проектами. Оптимизация — один из ключевых способов снижения затрат.
Мастерская ITEM работает с 2010 года и специализируется на проектировании жилых, социальных, спортивных и промышленных объектов.
«80% успешных строительных решений закладываются на этапе проекта. Недостаточно просто реализовать архитектурную идею — необходимо учитывать бюджет реализации. Проектная мастерская ITEM учитывает эти факторы при разработке проектной документации», — рассказала Дарья Барышева.
В рамках делового завтрака спикер представила кейс по оптимизации многоквартирного дома площадью почти 12 тыс. кв. метров. За счет комплексных проектных решений заказчику удалось сократить издержки на 53 млн рублей — около 5% от общей стоимости проекта.
Экономия была достигнута по трем направлениям:
- конструктивные решения — 23,4 млн рублей;
- инженерные системы отопления и вентиляции — 9,7 млн рублей;
- системы водоснабжения и канализации — 20 млн рублей.
Дарья Барышева отметила, что оптимизация не снижает ценности проекта, а делает его экономически обоснованным. Наибольший эффект достигается в переработке планировок (до 70% потенциальной экономии), инженерных системах (15%) и конструктивных решениях (15%).
Такие подходы адаптируются под разные классы жилья:
- в комфорт-классе — за счет увеличения доли продаваемой площади,
- в бизнес-классе — через рациональный подбор материалов и технологических решений,
- в премиум-сегменте — за счет оптимизации затрат без потери качества продукта.
Позаботьтесь о звукоизоляции
Завершающим спикером мероприятия стал эксперт компании «КНАУФ» Николай Воронистый.
Согласно проведенным исследованиям, шумоизоляция входит в пятерку наиболее важных оценочных параметров у покупателей жилья при выборе новостроек. Широко известно, что уровень шума напрямую влияет на комфорт и самочувствие жильцов — как психическое, так и физическое. Поэтому сегодня многие строительные компании заранее беспокоятся о качественной звукоизоляции квартир, чтобы иметь преимущество среди конкурентных предложений на рынке.
Компания «КНАУФ» со своей стороны предлагает готовые решения для шумоизоляции стен. Таких как, например, бескаркасная облицовка тонких газобетонных или пазогребневых перегородок плитой КНАУФ-Акуборд. Данная система способна улучшить показатель шумоизоляции существующей стены на 5-9 дБ, при этом максимально сохраняя полезную площадь квартиры (ведь толщина плиты всего лишь 2 см). Этого бывает вполне достаточно, чтобы выполнить требования принятых в жилье санитарно-эпидемиологических нормативов.
Если же сразу брать для межкомнатных стен конструкции на основе гипсокартонных листов нового поколения (Сапфир, Аквамарин, Сайлентборд), то это позволяет возводить стены с показателями звукоизоляции, как в пятизвездночных отелях.
При этом, как заявил Николай Воронистый, высокая плотность такого гипсокартона позволяет навешивать на стены и облицовки тяжелые предметы с нагрузкой на точку крепления до 70 кг. Поэтому не нужно беспокоиться, что перегородка не выдержит кондиционер, телевизор или стеллаж.
Для застройщиков использование перегородок «КНАУФ» подразумевает массу преимуществ, в том числе снижение трудозатрат в 2,5 раза и уход от «мокрых» процессов. Но самое главное — довольные жильцы, которые еще не раз мысленно поблагодарят за то, что строители позаботились об их комфорте.