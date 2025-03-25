Как в гонке за технологиями сохранить комфорт. В Краснодаре лидеры строительной индустрии обсудили тенденции рынка

Строительство — одна из самых динамично развивающихся сфер в России. В 2024 году компании сдали 988 тыс. квартир совокупной площадью 48,2 млн кв. метров. Это на 5,9% больше, чем годом ранее. Сегодня девелоперы массово внедряют новые технологии для повышения энергоэффективности, сохранения экологии, разработки новых материалов и методов строительства. В ходе круглого стола «Строительство по ГОСТу: тенденции и технологии» в Краснодаре лидеры индустрии обсудили, как в гонке за инновациями сохранить безопасность и комфорт жильцов, а также подстроиться под стандарты рынка. Журналистка Юга.ру посетила мероприятие и делится главными новостями. Цифровизация многоквартирных домов Эксперт «Ростелекома», директор по работе с массовым сегментом Краснодарского филиала компании Ирина Господенко рассказала об основных трендах цифровизации современного жилья. Она сообщила, что в феврале 2025 года Росстандарт утвердил серию ГОСТов, регламентирующих цифровизацию жилищно-коммунального хозяйства и внедрение цифровых технологий в многоквартирные дома. Пока они носят рекомендательный характер. Базовый набор устройств и оборудования должен включать системы автоматизации и контроля освещения, отопления, водоснабжения, электроснабжения, инженерной и физической безопасности. Также в обязательный набор сервисов входит умное видеонаблюдение, приборытелеметрии. Дома теперь подразделяются на классы по степени «интеллектуальности» или обеспечения цифровыми технологиями: А, B, C, D и Е. К примеру, камеры видеонаблюдения на входе в дом и во дворе должны быть в многоэтажках всех классов. А вот во внутренних холлах, коридорах и лестницах — только в домах классов А и В.

© Фото Романа Сидорова

© Фото Романа Сидорова

© Фото Романа Сидорова

© Фото Романа Сидорова

Доступ во двор через мобильное приложение должен быть в домах всех классов, через биометрию (распознавание лиц, отпечатков пальцев) — в классах А и В, а через распознавание речи — только в классе А. Все эти устройства призваны увеличить уровень безопасности и комфорта жителей и уменьшить энергопотребление и эксплуатационные расходы. «Таким образом, потребитель сразу понимает, какие опции ему будут доступны. Это является конкурентным преимуществом при продаже квартир в новых домах», — рассказала Ирина Господенко. В 2018 году российские специалисты разработали полностью отечественную экосистему цифровых решений для многоквартирных домов «Ростелеком. Ключ». За пять лет с момента запуска платформы к ней подключились больше 40 тыс. квартир в Краснодарском крае. Через приложение в гаджетах собственники могут открывать домофон, калитку, ворота, просматривать записи с камер видеонаблюдения, а также удаленно давать временные коды доступа гостям, курьерам или врачу, а также с помощью умных счетчиков автоматически подавать данные за потребленные коммунальные ресурсы в управляющую компанию. Кстати, умная система способна анализировать расходы и давать рекомендации по их оптимизации. Предусмотрен и Face ID. С «Ростелекомом» услуги консьержа в доме становятся не актуальны. По словам Ирины Господенко, во многих случаях оптическую инфраструктуру в ЖК создают одновременно с возведением зданий, а цифровую «начинку» для дворов и подъездов добавляют вместе с благоустройством придомовой территории. Таким образом, управляющая компания и будущие жильцы еще на стадии стройки знают, что в домах будут современные сервисы. Как результат, пользователи «Ключа» получают технологии, безопасность и комфорт. Оптимизация строительства Затем слово взяла директор по маркетингу проектной мастерской ITEM Дарья Барышева. По ее словам, в условиях высокой конкуренции и необходимости сокращения издержек компании стремятся внедрять новые технологии и методы управления проектами. Оптимизация — один из ключевых способов снижения затрат. Мастерская ITEM работает с 2010 года и специализируется на проектировании жилых, социальных, спортивных и промышленных объектов.

© Фото Романа Сидорова

© Фото Романа Сидорова

© Фото Романа Сидорова

© Фото Романа Сидорова

«80% успешных строительных решений закладываются на этапе проекта. Недостаточно просто реализовать архитектурную идею — необходимо учитывать бюджет реализации. Проектная мастерская ITEM учитывает эти факторы при разработке проектной документации», — рассказала Дарья Барышева. В рамках делового завтрака спикер представила кейс по оптимизации многоквартирного дома площадью почти 12 тыс. кв. метров. За счет комплексных проектных решений заказчику удалось сократить издержки на 53 млн рублей — около 5% от общей стоимости проекта. Экономия была достигнута по трем направлениям: конструктивные решения — 23,4 млн рублей;

инженерные системы отопления и вентиляции — 9,7 млн рублей;

системы водоснабжения и канализации — 20 млн рублей. Дарья Барышева отметила, что оптимизация не снижает ценности проекта, а делает его экономически обоснованным. Наибольший эффект достигается в переработке планировок (до 70% потенциальной экономии), инженерных системах (15%) и конструктивных решениях (15%). Такие подходы адаптируются под разные классы жилья: в комфорт-классе — за счет увеличения доли продаваемой площади,

в бизнес-классе — через рациональный подбор материалов и технологических решений,

в премиум-сегменте — за счет оптимизации затрат без потери качества продукта. Позаботьтесь о звукоизоляции Завершающим спикером мероприятия стал эксперт компании «КНАУФ» Николай Воронистый. Согласно проведенным исследованиям, шумоизоляция входит в пятерку наиболее важных оценочных параметров у покупателей жилья при выборе новостроек. Широко известно, что уровень шума напрямую влияет на комфорт и самочувствие жильцов — как психическое, так и физическое. Поэтому сегодня многие строительные компании заранее беспокоятся о качественной звукоизоляции квартир, чтобы иметь преимущество среди конкурентных предложений на рынке.

© Фото Романа Сидорова

© Фото Романа Сидорова

© Фото Романа Сидорова

© Фото Романа Сидорова