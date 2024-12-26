Салатная экономия. Как бюджетно приготовить «Оливье», «Селедку под шубой» и «Крабовый»

Аналитики торговой сети «Пятёрочка» подсчитали, с какими из традиционных салатов встреча Нового года получится более выгодной.

Так, самым бюджетным салатом оказалась «Селедка под шубой». Стоимость* необходимых для нее ингредиентов в среднем составила 138 рублей за 1 кг готового блюда — дешевле, чем для «Крабового» и «Оливье».

Лайфхак

Чтобы полный набор ингредиентов для салатов стал дешевле еще почти на 30%, аналитики сети рекомендуют обратить внимание на продукты собственных торговых марок (СТМ) «Пятёрочка».

Ее величество «Селедка под шубой»

В среднем по России стоимость 1 кг этого салата обойдется покупателям «Пятёрочки» в 138 рублей, если они будут готовить его из продуктов известных брендов. При выборе собственных торговых марок экономия составит 16%, и салат будет стоить 116 рублей. Главный ингредиент — сельдь — из ассортимента собственных торговых марок сети на 21% дешевле брендовых аналогов. При этом самой бюджетной «Селедка под шубой» может получиться у жителей Приволжья и юга России.

Месье «Оливье»

На традиционный для наших новогодних столов салат с французской фамилией в этом году можно потратить в среднем до 200 рублей — за порцию весом около 1 кг. Средняя стоимость ингредиентов для приготовления «Оливье» из продуктов известных брендов составит 225 рублей*, а из продуктов собственных торговых марок «Пятёрочки» — 165 рублей (что на 27% дешевле). Самой дорогой в рецепте позицией будет вареная колбаса, но при выборе товара СТМ на ней можно сэкономить до 70%. Картофель и куриные яйца СТМ будут выгоднее на 19%.