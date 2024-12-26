Салатная экономия. Как бюджетно приготовить «Оливье», «Селедку под шубой» и «Крабовый»
Аналитики торговой сети «Пятёрочка» подсчитали, с какими из традиционных салатов встреча Нового года получится более выгодной.
Так, самым бюджетным салатом оказалась «Селедка под шубой». Стоимость* необходимых для нее ингредиентов в среднем составила 138 рублей за 1 кг готового блюда — дешевле, чем для «Крабового» и «Оливье».
Лайфхак
Чтобы полный набор ингредиентов для салатов стал дешевле еще почти на 30%, аналитики сети рекомендуют обратить внимание на продукты собственных торговых марок (СТМ) «Пятёрочка».
Ее величество «Селедка под шубой»
В среднем по России стоимость 1 кг этого салата обойдется покупателям «Пятёрочки» в 138 рублей, если они будут готовить его из продуктов известных брендов. При выборе собственных торговых марок экономия составит 16%, и салат будет стоить 116 рублей. Главный ингредиент — сельдь — из ассортимента собственных торговых марок сети на 21% дешевле брендовых аналогов. При этом самой бюджетной «Селедка под шубой» может получиться у жителей Приволжья и юга России.
Месье «Оливье»
На традиционный для наших новогодних столов салат с французской фамилией в этом году можно потратить в среднем до 200 рублей — за порцию весом около 1 кг. Средняя стоимость ингредиентов для приготовления «Оливье» из продуктов известных брендов составит 225 рублей*, а из продуктов собственных торговых марок «Пятёрочки» — 165 рублей (что на 27% дешевле). Самой дорогой в рецепте позицией будет вареная колбаса, но при выборе товара СТМ на ней можно сэкономить до 70%. Картофель и куриные яйца СТМ будут выгоднее на 19%.
Дешевле всего приготовить «Оливье» из продуктов известных марок смогут жители Приволжья и Юга России. Здесь набор ингредиентов из магазинов «Пятёрочка» обойдется в 212 и 218 рублей соответственно. При выборе продукции собственных торговых марок «Пятёрочки» наиболее бюджетным «Оливье» получится в Восточном федеральном округе — его стоимость составит всего 155 рублей.
Бравый «Крабовый»
Поклонникам «Крабового» при покупке продуктов популярных брендов в «Пятёрочке» салат обойдется в 284 рубля за 1 кг. Сэкономить почти треть от этой стоимости и потратить всего 202 рубля позволит продукция СТМ. И все потому что те же крабовые палочки от собственных торговых марок стоят в среднем на 40% дешевле в сравнении с остальными.
Минус хлопоты
В канун Нового года, когда времени и сил на готовку салатов может не быть совсем, россиян выручает готовая еда. Ее можно найти на полках торговой сети «Пятёрочка» или заказать с доставкой на дом.
Из трех популярных новогодних салатов в линейке готовых блюд выгодным решением станет «Оливье»: он на 6% дешевле «Селедки под шубой» и на 11% выгоднее «Крабового салата». А стоимость готовой «Селедки под шубой» ниже цены «Крабового салата» на 5%.
* Здесь и далее стоимость блюд расчитана на основе цен на продукты в первую неделю декабря 2024 года.