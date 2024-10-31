Жители Краснодара могут получить сразу два кешбэка за покупки продуктов через СБП в магазинах «Магнит». Что нужно для этого сделать? 

Этой осенью жители Кубани могут получить выгоду при покупке продуктов в любом магазине сети «Магнит», в том числе на кассе самообслуживания. Для этого нужно совершить покупку от 500 рублей с картой «Магнит Плюс» и оплатить её через Систему быстрых платежей (СБП). Кешбэк 5% от суммы чека вернётся на банковский счет, а ещё 3% — бонусами на карту «Магнит Плюс». Акция действует до 30 ноября 2024 года. Юга.ру узнали подробности акции и подготовили простую инструкцию.

1. Убедитесь, что вы зарегистрированы в двух программах лояльности Акция доступна участникам программ лояльности «Привет!» и «Магнит Плюс». Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на сайте vamprivet.ru. Там же можно ознакомиться с полными правилами акции.



Чтобы подключиться к «Магнит Плюс», скачайте приложение «Магнит: акции и доставка» и создайте там учетную запись.

2. Совершайте покупки от 500 рублей с картой «Магнит Плюс» Перед оплатой покажите карту лояльности «Магнит Плюс» (физическую или из мобильного приложения розничной сети) кассиру или отсканируйте её на кассе самообслуживания. Кешбэк 3% бонусами (1 бонус = 1 рубль) поступит на карту в течение 21 дня. Бонусами можно оплатить до 50% следующей покупки, а неиспользованные сгорят в течение 14 дней.

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3. Оплачивайте покупки через СБП В «Магните» это можно сделать тремя способами: Приложить телефон к NFC-табличке на кассе (перед оплатой убедитесь, что ваш смартфон поддерживает функцию NFC). Отсканировать QR-код на кассе или в зоне самообслуживания камерой мобильного телефона, выбрать свой банк из списка предложенных и подтвердить покупку. Воспользоваться кнопкой «Оплатить СБП» в приложении «Магнит: акции и доставка», заранее привязав свой банковский счет в приложении в разделе «Профиль» — «Оплата через СБП». Выберите наиболее удобный вариант. После оплаты покупок 5% от чека в течение минуты автоматически вернутся на банковский счет, с которого совершен платеж.

«Система быстрых платежей становится неотъемлемой частью повседневной жизни большинства россиян, которые все чаще выбирают сервис для оплаты покупок, особенно продуктов питания. Именно поэтому мы уже второй год проводим акции в магазинах «Магнит», а покупатели могут быстро, удобно и, самое главное, выгодно расплачиваться за покупки с помощью СБП. В этот раз у покупателей будет возможность получить сразу два кешбэка при оплате товаров через СБП — 5% рублями на банковский счет и 3% бонусами на карту программы лояльности сети», — объясняет Елена Лазарева, директор по развитию клиентских сервисов НСПК (операционный платежный и клиринговый центр СБП).

Акция проходит в магазинах сети «Магнит» по всей России, включая Краснодарский край. За весь период акции можно получить максимум 300 рублей на счёт и 300 бонусов на карту «Магнит Плюс».

«Совместная акция позволит покупателям нашей сети, а также пользователям программы лояльности «Магнит Плюс», в которой уже 80 млн участников, получать еще большую выгоду от ежедневных покупок. За счет широкой географии наших магазинов воспользоваться новым предложением смогут жители практически по всей стране. Повседневные покупки, как правило, являются основной частью трат, поэтому наша акция поможет участникам расплачиваться в торговых точках на максимально выгодных условиях», — рассказала директор бизнес-формата «Магнит Плюс» Екатерина Гладникова.

Акцию проводят Национальная система платежных карт и сеть магазинов «Магнит». Подробные правила акции смотрите на сайтах vamprivet.ru и sbp.magnit.ru.