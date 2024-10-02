Подарки за пятерки. Где отличникам получить скидки и как выиграть 1 млн рублей на обустройство школы

С 1 по 28 октября во всех магазинах торговой сети проходит акция «Скидка за пятёрку!», в которой могут участвовать не только школьники, но и все желающие. В рамках акции ученики с отличными оценками получат скидку на продукты для перекусов, а также примут участие в розыгрыше ценных призов. Активные школьники смогут побороться в соцсетях за 1 млн рублей на обустройство школы. Также среди покупателей торговая сеть разыграет различные ценные призы.

«Пятёрочка» решила поддержать школьников в новом учебном году, поощрив их стремление к знаниям и хорошие оценки.

Подарки за пятёрки. И не только

В период проведения акции «Скидка за пятёрку!» юные покупатели могут показать на кассе магазинов «Пятёрочка» дневник с хотя бы одной оценкой «отлично». За нее они получат скидку 20% на круассаны, печенье, маффины и напитки от собственных торговых марок сети.

Кроме того, любой покупатель может поучаствовать в еженедельном розыгрыше сертификатов на покупку детской одежды, спортивных товаров, гаджетов для учебы (ноутбуков, планшетов, принтеров, умных колонок и прочего). Для этого необходимо сделать покупки в «Пятёрочке» на сумму от 600 рублей с картой лояльности «Х5 Клуб» или приобрести товары партнеров акции, после чего зарегистрировать чек на сайте акции.

1 млн рублей — на благоустройство школы

А еще школьники могут выиграть средства на благоустройство своей школы — после 28 октября торговая сеть «Пятёрочка» разыграет 5 денежных призов от 100 тыс. до 1 млн рублей (общая сумма призового фонда — 2,1 млн рублей). Для участия в розыгрыше достаточно быть пользователем социальной сети ВКонтакте или TikTok, а также выполнить несколько простых действий:

записать видеообзор на свой школьный рюкзак или сделать фотораскладку с его содержимым,

выложить снятый контент в личном аккаунте с хештегами #ЧтовМоёмРюкзаке и #ВШколусПятёрочкой ,

и , отправить публикацию в группу поддержки «Пятёрочки» во ВКонтакте с кодовым словом «Рюкзак».

Все участники челленджа получат сертификаты для игровой онлайн-платформы Roblox или подписку на образовательной платформе «СберОбразование». А среди самых активных пользователей торговая сеть разыграет денежные призы на благоустройство школы.

Более подробную информацию об условиях участия, порядке проведения розыгрыша и выдачи призов можно получить на сайте actions.5ka.ru.