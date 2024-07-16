Как выиграть путевку в Турцию и побывать на местах съемок знаменитых сериалов

С 16 июля по 12 августа 2024 года каждый может выиграть семейную путевку в Турцию, просто покупая продукты к столу или товары для дома. Как это работает и что нужно делать, рассказываем ниже.

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Гостеприимная (и безвизовая) Турция — излюбленное направление летнего отдыха россиян, а любители теленовелл уже много лет наслаждаются турецкими сериалами. Всё это объединила в себе акция «Покупайте в «Пятёрочке», отдыхайте в Турции», лицом которой стал Бурак Озчивит — актер из «Великолепного века» и сериала «Королёк — птичка певчая».

© Скриншот с сайта https://actions.5ka.ru/

Что можно выиграть, участвуя в акции? Пять путевок в Турцию — главный приз, обладатели которого станут известны 12 августа. Отправиться в путешествие можно будет всей семьей, а во время поездки победителям покажут места съемок самых известных турецких сериалов. Кроме этого, есть еще много других призов и подарков покупателям: электровелосипед, планшет, смартфон, телевизор, смартчасы, увлажнитель воздуха*;

сертификаты в сеть магазинов оптики, в магазин спорттоваров и туристического снаряжения, сертификат на акссессуары для туризма.

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Что нужно сделать? Как обычно — просто делать покупки. В розыгрыше могут принять участие все чеки на сумму от 600 рублей. Для этого каждый чек нужно зарегистрировать на сайте 5ka.ru. Розыгрыши проходят еженедельно, соответственно, чем больше у вас чеков, тем выше шанс стать победителем. Более того, чтобы получить подарок, не нужно дожидаться розыгрыша. При оформлении покупки на сумму от 600 рублей кассир вручит вам скретч-карту — сотрите защитный слой и получите один из двух видов подарков. Торговая сеть дарит скидку до 50% на продукцию в магазинах и в приложении «Пятёрочка», а также доступ к сервису «Пакет» с перечнем возможностей «X5 Клуба». Партнеры акции дарят подписку до 1 года на стриминговые сервисы, а также промокоды крупнейших маркетплейсов на сумму 500 рублей.

© Фото пресс-службы торговой сети «Пятёрочка»