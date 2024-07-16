Как выиграть путевку в Турцию и побывать на местах съемок знаменитых сериалов
С 16 июля по 12 августа 2024 года каждый может выиграть семейную путевку в Турцию, просто покупая продукты к столу или товары для дома. Как это работает и что нужно делать, рассказываем ниже.
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Гостеприимная (и безвизовая) Турция — излюбленное направление летнего отдыха россиян, а любители теленовелл уже много лет наслаждаются турецкими сериалами. Всё это объединила в себе акция «Покупайте в «Пятёрочке», отдыхайте в Турции», лицом которой стал Бурак Озчивит — актер из «Великолепного века» и сериала «Королёк — птичка певчая».
Что можно выиграть, участвуя в акции?
Пять путевок в Турцию — главный приз, обладатели которого станут известны 12 августа. Отправиться в путешествие можно будет всей семьей, а во время поездки победителям покажут места съемок самых известных турецких сериалов. Кроме этого, есть еще много других призов и подарков покупателям:
- электровелосипед, планшет, смартфон, телевизор, смартчасы, увлажнитель воздуха*;
- сертификаты в сеть магазинов оптики, в магазин спорттоваров и туристического снаряжения, сертификат на акссессуары для туризма.
Что нужно сделать?
Как обычно — просто делать покупки. В розыгрыше могут принять участие все чеки на сумму от 600 рублей. Для этого каждый чек нужно зарегистрировать на сайте 5ka.ru. Розыгрыши проходят еженедельно, соответственно, чем больше у вас чеков, тем выше шанс стать победителем.
Более того, чтобы получить подарок, не нужно дожидаться розыгрыша. При оформлении покупки на сумму от 600 рублей кассир вручит вам скретч-карту — сотрите защитный слой и получите один из двух видов подарков. Торговая сеть дарит скидку до 50% на продукцию в магазинах и в приложении «Пятёрочка», а также доступ к сервису «Пакет» с перечнем возможностей «X5 Клуба». Партнеры акции дарят подписку до 1 года на стриминговые сервисы, а также промокоды крупнейших маркетплейсов на сумму 500 рублей.
«В этот раз мы решили добавить немного восточного колорита. А отдых в Турции одно из самых желанных направлений для семей с детьми среди россиян. Мы часто стараемся исполнить желания своих гостей, поэтому этим летом дарим возможность не только приобрести вкусные и свежие продукты по выгодным ценам, но и почувствовать себя киногероем и увидеть места из популярных турецких сериалов своими глазами», — рассказала Надежда Сидорова, руководитель управления трейд-маркетинга торговой сети «Пятёрочка».
Все подробности об акции, условиях участия, порядке проведения розыгрыша и выдачи призов можно узнать на сайте.
*в виде сертификата.