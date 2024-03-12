500 тыс. рублей на отпуск и аксессуары для путешествий можно выиграть за покупки в магазинах «Пятёрочка»

Торговая сеть «Пятёрочка» запустила новую акцию «Отпуск за 500 рублей», среди участников которой разыграет подарки и сертификаты на путешествие номиналом до 500 000 рублей.

Как принять участие в акции

Чтобы стать участником розыгрыша призов, необходимо совершить покупку с картой лояльности «Х5 Клуб» на сумму от 500 рублей в одном чеке и зарегистрировать его на сайте акции 5ka-otpusk.ru. Розыгрыши проходят еженедельно, их результаты можно отслеживать на сайте.

Акция проходит до 15 апреля во всех магазинах «Пятёрочка» в 32 регионах России.

Какие призы можно выиграть в акции

Каждую неделю в рамках акции разыгрываются ценные призы, среди которых удобные чемоданы, рюкзаки для путешествий, дорожные сумки, сертификаты на 100 000 и 50 000 рублей. Четверо счастливчиков станут обладателями главных призов — сертификатов на путешествие номиналом 500 000 и 200 000 рублей.

При регистрации первого чека каждый участник получит гарантированный приз — доступ к сервису «Пакет» (сервис для получения кешбэка с покупок в «Пятёрочке» и «Перекрёстке» — Юга.ру) на 2 месяца за 1 рубль.