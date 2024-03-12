500 тыс. рублей на отпуск и аксессуары для путешествий можно выиграть за покупки в магазинах «Пятёрочка»
Торговая сеть «Пятёрочка» запустила новую акцию «Отпуск за 500 рублей», среди участников которой разыграет подарки и сертификаты на путешествие номиналом до 500 000 рублей.
Как принять участие в акции
Чтобы стать участником розыгрыша призов, необходимо совершить покупку с картой лояльности «Х5 Клуб» на сумму от 500 рублей в одном чеке и зарегистрировать его на сайте акции 5ka-otpusk.ru. Розыгрыши проходят еженедельно, их результаты можно отслеживать на сайте.
Акция проходит до 15 апреля во всех магазинах «Пятёрочка» в 32 регионах России.
Какие призы можно выиграть в акции
Каждую неделю в рамках акции разыгрываются ценные призы, среди которых удобные чемоданы, рюкзаки для путешествий, дорожные сумки, сертификаты на 100 000 и 50 000 рублей. Четверо счастливчиков станут обладателями главных призов — сертификатов на путешествие номиналом 500 000 и 200 000 рублей.
При регистрации первого чека каждый участник получит гарантированный приз — доступ к сервису «Пакет» (сервис для получения кешбэка с покупок в «Пятёрочке» и «Перекрёстке» — Юга.ру) на 2 месяца за 1 рубль.
Дополнительную возможность для участия в розыгрыше призов можно получить за покупку любого из товаров-партнеров акции (отмечены в магазине специальным ценником) — достаточно зарегистрировать чек с покупкой на сайте акции.
Также «Пятёрочка» дает возможность всем друзьям выиграть подарочные карты на покупки в магазинах сети. Для этого необходимо отправить своему другу ссылку на участие, по которой он должен зарегистрироваться и загрузить чек, соответствующий условиям акции. По итогам розыгрыша четыре пары друзей получат по подарочной карте номиналом 4 000 рублей каждая.
В каких магазинах делать покупки
Акция «Отпуск за 500 рублей» проходит во всех магазинах «Пятёрочка» в Краснодарском, Ставропольском и Пермском краях, Ростовской, Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Тамбовской, Ульяновской, Нижегородской, Челябинской, Свердловской, Курганской, Оренбургской областях, а также в Адыгее, Кабардино-Балкарии, Калмыкии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии-Алании, Удмуртии, Чувашии, Марий Эл, Мордовии, Башкортостане и Татарстане.
Все подробности об акции, условиях участия, порядке проведения розыгрыша и выдачи призов можно узнать на сайте 5ka-otpusk.ru.