Жители Краснодарского края могут прямо в магазинах передать продукты для нуждающихся

Жители Кубани и других регионов России могут поучаствовать в марафоне «Корзина доброты», чтобы собрать продукты питания в помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Что такое «Корзина доброты»?

«Корзина доброты» — социальный проект, который реализует компания X5 Group совместно с благотворительным фондом «Банк еды «Русь». Такая инициатива помогает развивать инфраструктуру для оказания продовольственной помощи посредством технологии фуддрайва (food drive), когда торговая сеть дает своим покупателям возможность помогать нуждающимся прямо в магазине, приобретая продукты и передавая их волонтерам фонда.

Объявленная акция «Корзина доброты» станет дополнительной в рамках «Месяца Добрых Дел» и будет приурочена к празднованию 25-летия торговой сети «Пятёрочка».