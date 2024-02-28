Жители Краснодарского края могут прямо в магазинах передать продукты для нуждающихся
Жители Кубани и других регионов России могут поучаствовать в марафоне «Корзина доброты», чтобы собрать продукты питания в помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Что такое «Корзина доброты»?
«Корзина доброты» — социальный проект, который реализует компания X5 Group совместно с благотворительным фондом «Банк еды «Русь». Такая инициатива помогает развивать инфраструктуру для оказания продовольственной помощи посредством технологии фуддрайва (food drive), когда торговая сеть дает своим покупателям возможность помогать нуждающимся прямо в магазине, приобретая продукты и передавая их волонтерам фонда.
Объявленная акция «Корзина доброты» станет дополнительной в рамках «Месяца Добрых Дел» и будет приурочена к празднованию 25-летия торговой сети «Пятёрочка».
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Как принять участие в акции?
Для оказания помощи нуждающимся людям необходимо приобрести товары с длительным сроком годности (например, чай, сахар, печенье, орехи, растительное масло, консервы, крупы, сухофрукты и прочее) и оставить в «Корзине доброты» в закассовой зоне магазинов-участников или передать покупки сотрудникам торговой сети.
Собранные продукты отвезут на склад, при необходимости дополнив «корзину» недостающими продуктами. На складе волонтеры банка еды «Русь» сформируют продуктовые наборы и после доставят их нуждающимся семьям с детьми, пенсионерам, людям с ограниченными возможностями здоровья и состоящим на учете в социальной службе.
Где и когда проходит акция?
Марафон «Корзина доброты» пройдет 1 марта с 16:00 до 20:00 и 2 марта с 12:00 до 18:00. Точки приема продуктов откроются более чем в 2100 магазинах «Пятёрочка» в десятках городов Краснодарского и Ставропольского краев, Республики Адыгея, а также Ростовской, Волгоградской, Воронежской, Липецкой, Орловской, Самарской, Тамбовской, Ульяновской областей. Адреса участвующих в марафоне магазинов и подробности акции можно посмотреть на сайте корзинадоброты.рф.