Жители Краснодарского края могут прямо в магазинах передать продукты для нуждающихся

Краснодарский край, Ставропольский край, Ростовская область, Вся Россия

Распечатать

  • Магазин «Пятёрочка» © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру
    Магазин «Пятёрочка» © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру

Жители Кубани и других регионов России могут поучаствовать в марафоне «Корзина доброты», чтобы собрать продукты питания в помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Что такое «Корзина доброты»?

«Корзина доброты» — социальный проект, который реализует компания X5 Group совместно с благотворительным фондом «Банк еды «Русь». Такая инициатива помогает развивать инфраструктуру для оказания продовольственной помощи посредством технологии фуддрайва (food drive), когда торговая сеть дает своим покупателям возможность помогать нуждающимся прямо в магазине, приобретая продукты и передавая их волонтерам фонда.

Объявленная акция «Корзина доброты» станет дополнительной в рамках «Месяца Добрых Дел» и будет приурочена к празднованию 25-летия торговой сети «Пятёрочка». 

Читайте также:

Как принять участие в акции?

Для оказания помощи нуждающимся людям необходимо приобрести товары с длительным сроком годности (например, чай, сахар, печенье, орехи, растительное масло, консервы, крупы, сухофрукты и прочее) и оставить в «Корзине доброты» в закассовой зоне магазинов-участников или передать покупки сотрудникам торговой сети.

Собранные продукты отвезут на склад, при необходимости дополнив «корзину» недостающими продуктами. На складе волонтеры банка еды «Русь» сформируют продуктовые наборы и после доставят их нуждающимся семьям с детьми, пенсионерам, людям с ограниченными возможностями здоровья и состоящим на учете в социальной службе.

Где и когда проходит акция?

Марафон «Корзина доброты» пройдет 1 марта с 16:00 до 20:00 и 2 марта с 12:00 до 18:00. Точки приема продуктов откроются более чем в 2100 магазинах «Пятёрочка» в десятках городов Краснодарского и Ставропольского краев, Республики Адыгея, а также Ростовской, Волгоградской, Воронежской, Липецкой, Орловской, Самарской, Тамбовской, Ульяновской областей. Адреса участвующих в марафоне магазинов и подробности акции можно посмотреть на сайте корзинадоброты.рф.

  • © скриншот с сайта корзинадоброты.рф
    © скриншот с сайта корзинадоброты.рф
Благотворительность Еда Продукты питания

Новости

Минстрой посчитал, что в строительстве Краснодарского края не хватает 9 тыс. человек, в Ростовской области — 6 тыс.
Мэрия Краснодара направила 40 млн рублей на обновление площадок для мусорных контейнеров
В Сочи из пещеры нацпарка подняли 70 мешков мусора
Следком проверит жалобы об ущербе природе, нанесенном тремя добытчиками ресурсов в Краснодарском крае
Вход в сафари-парк Геленджика станет бесплатным для женщин
С начала 2024 года Сергей Галицкий заработал 269 млн долларов — Bloomberg

Лента новостей

Реклама на сайте