20 бесплатных операций для пенсионеров с катарактой. Клиника 3Z запустила благотворительный проект
Валерию Алибановичу Токаеву — 72, уже год он живет в доме-интернате для престарелых и инвалидов «Забота» в Северной Осетии. Здесь пенсионер нашел дело для души: он интересуется живописью и много рисует. Однако со временем любимое занятие пришлось отложить: развилась катаракта.
Единственный способ вернуть зрение при таком заболевании — сделать операцию по замене помутневшего хрусталика на искусственный, но ее стоимость начинается в среднем от 35 000* рублей. Такой суммы у пенсионера нет.
Чтобы помочь таким, как Валерий Алибанович, сеть офтальмологических клиник 3Z и благотворительный фонд «Старость в радость» запустили совместный проект. Двадцати подопечным домов престарелых, страдающим катарактой, обследования и операции сделают бесплатно.
На момент публикации статьи 3Z провели уже 6 диагностик зрения и 5 операций, а сейчас добирают претендентов. Юга.ру узнали подробности реализации проекта.
Что ждет пожилых пациентов, участвующих в проекте?
1 этап: обследование
Сначала сотрудники благотворительного фонда направляют своих подопечных в ближайшую клинику или диагностический центр 3Z на комплексную диагностику зрения. Она занимает примерно 2 часа. За это время специалисты должны изучить особенности строения глаза, подтвердить диагноз «Катаракта» и определить, есть ли у пациента противопоказания к операции.
Как появляется катаракта?
С возрастом природная линза — хрусталик — мутнеет и начинает хуже пропускать световые лучи. Человек видит размытую, блеклую картинку наподобие пелены тумана, изображение двоится, а вокруг источника света появляется ореол.
В процессе обследования могут обнаружиться сопутствующие заболевания, препятствующие операции. Среди самых распространенных — различные инфекционно-воспалительные заболевания глаз.
Если катаракта подтвердилась и противопоказаний нет, пациента направляют на консультацию офтальмохирурга для выбора подходящей линзы.
2 этап: подбор хрусталика и сдача анализов
У каждого искусственного хрусталика свои оптические и физические свойства. Одни корректируют только определенную зону (или ближнее, или дальнее зрение), другие позволяют видеть хорошо практически на любых расстояниях, есть и такие линзы, которые исправляют астигматизм.
Для своих пациентов в клинике 3Z создали банк искусственных хрусталиков: в нем больше 35 вариантов. Если подходит один из них, получить нужную линзу можно прямо в день операции без предварительного заказа и ожидания. Например, всем участникам акции удалось подобрать нужную линзу из банка 3Z.
Бывает и так, что пациенту не подходит никакой из имеющихся вариантов. Тогда хрусталик изготавливается индивидуально. Обычно на это требуется до 1,5 месяцев.
Следующий шаг — предоперационные анализы. Сдать их можно прямо в клинике в день операции.
Собственный банк хрусталиков и более 400 тысяч операций за 20 лет:
3 этап: операция
Этот этап самый быстрый: в среднем операция длится 7 минут**. С момента захода в операционную до выхода из нее проходит около 15 минут.
После этого пациента провожают в комнату отдыха на полчаса, а затем — на контрольный осмотр. Ему не требуется госпитализация, но на следующий день нужно еще раз показаться офтальмохирургу.
4 этап: наблюдение
После операции подопечным фонда, как и всем остальным пациентам, нужно соблюдать несколько правил, например, не поднимать тяжести и не посещать баню в течение одного месяца. В остальном можно вести привычный образ жизни с поправкой на рекомендации врача.
После хирургии катаракты всем пациентам 3Z доступно бесплатное послеоперационное сопровождение. Прооперированные в рамках проекта пенсионеры также в течение трех месяцев могут бесплатно посещать офтальмолога, если что-то беспокоит или появились вопросы.
Зачем нужны подобные инициативы?
Отвечает генеральный директор группы компаний 3Z Надежда Лауниц:
«Участие в благотворительных проектах очень важно для нас. Мы чувствуем высокий уровень социальной ответственности, и забота о пациентах для 3Z всегда на первом месте. Для всех подопечных фонда это была единственная возможность избавиться от катаракты. В своей работе мы постоянно следуем нашей главной миссии — помочь как можно большему числу людей увидеть мир четким и ярким и оставить в прошлом плохое зрение».
А еще благотворительный проект — это один из способов привлечь внимание к проблеме позднего выявления заболевания глаз. Катаракта коварна, уверяют в клинике. Самостоятельно распознать ее на начальной стадии невозможно. Поэтому своевременно «поймать» ее первые признаки важно не только для пожилых подопечных благотворительного фонда «Старость в радость».
5 главных страхов перед лазерной коррекцией зрения:
Что делать, если вы беспокоитесь о своем зрении или зрении своих пожилых родственников?
Офтальмологи 3Z рекомендуют минимум раз в год проходить комплексное обследование глаз. В Краснодарском крае и Адыгее это можно сделать в 19 диагностических центрах клиники.
Если катаракта подтвердится, на операцию в Краснодар (и обратно) можно отправиться на бесплатном трансфере 3Z. Все анализы перед процедурой, за исключением флюорографии, можно сдать тут же, в собственной лаборатории 3Z.
*Хирургия катаракты с имплантацией сферической ИОЛ A16.26.093.002.
**Точное время зависит от индивидуальных особенностей организма пациента.
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