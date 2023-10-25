Собственный банк хрусталиков и более 400 тысяч операций за 20 лет. Как краснодарская глазная клиника 3Z выросла в федеральную сеть

Только за 2022 год офтальмохирурги 3Z в Краснодаре, Ессентуках, Москве и Перми провели 26 тысяч операций. А за все 20 лет работы клиники их было больше 400 тысяч — это в 10 раз больше населения Усть-Лабинска (39 тыс. человек). Ежедневно 31 диагностический центр 3Z принимает пациентов из Краснодарского края, Адыгеи и еще семи регионов страны. 6 октября в 3Z отметили 20-летний юбилей, а Юга.ру узнали у ее специалистов, зачем клинике собственный банк хрусталиков, как работает принцип «хирургии одного дня» и какие новинки глазной хирургии появились в Краснодаре и во всей России благодаря 3Z.

Собственный банк искусственных хрусталиков: как это и зачем Хрусталик находится позади зрачка и работает как оптическая линза — фокусирует отраженные от предметов лучи света на сетчатке. Получившаяся картинка по зрительному нерву поступает в мозг. Одно из обязательных условий четкого зрения: хрусталик должен быть полностью прозрачным. По данным ВОЗ, не менее 2,2 млрд человек во всем мире страдают нарушениями ближнего или дальнего зрения, и как минимум 1 млрд таких случаев можно было предотвратить. Основное заболевание, вызвавшее слепоту у этого миллиарда, — катаракта (94 млн).

С возрастом природная линза глаза мутнеет и начинает хуже пропускать световые лучи. В результате человек видит размытую, блеклую картинку наподобие пелены тумана, постепенно сгущающегося до полной темноты. В таком случае человек может потерять зрение. Единственный эффективный способ избежать этого — удалить природный хрусталик, а на его место имплантировать искусственную интраокулярную линзу (хрусталик). Офтальмохирурги 3Z проводят такие операции в среднем за 7 минут.

Искусственный хрусталик © Фото предоставлено ООО «Три-З»

Чем дольше пациент затягивает с операцией, тем сильнее хрусталик уплотняется и тем больше усложняется его хирургия. Также никто не застрахован от появления сопутствующих заболеваний, которые могут стать противопоказанием к операции. Для оперативной помощи пациентам клиника создала собственный банк искусственных хрусталиков и периодически пополняет его новыми моделями. Сейчас в банке 3Z — больше 35 вариантов. Если пациенту подходит один из них, он получает его прямо в день операции без предварительного заказа и ожидания. Исключение — кастомизированные (изготовленные индивидуально под запросы конкретного пациента) хрусталики. На их создание может уйти до 1,5 месяцев.

Определиться с выбором подходящей линзы поможет офтальмохирург на консультации после диагностики — комплексного исследования всех отделов глаза. В 3Z ее проводят всего за одно посещение.

© Фото предоставлено ООО «Три-З»

© Фото предоставлено ООО «Три-З»

© Фото предоставлено ООО «Три-З»

Хирургия одного дня: как это работает Такой принцип лечения клиника 3Z ввела первой в Краснодарском крае. Это значит, что все процедуры проходят амбулаторно — на месте и день в день. Часто именно это морально помогает пациентам решиться на операцию.

Всего в Краснодарском крае 18 диагностических центров (ДЦ) и один — в соседней Адыгее. Здесь пациентам проводят комплексную диагностику зрения по фиксированной цене. Если в процессе требуется углубленное обследование и консультации узких специалистов, доплачивать не нужно.

© Фото предоставлено ООО «Три-З»

Что же делать, если на диагностике обнаружили показания к хирургическому вмешательству, но человек живет не в Краснодаре? Для этого клиника обзавелась собственным парком комфортабельных автобусов и бесплатно доставляет иногородних пациентов на операцию в Краснодар (и обратно) в сопровождении медсестры. Все анализы перед процедурой, за исключением флюорографии, можно сдать тут же, в собственной лаборатории 3Z.

Одна из самых популярных процедур — лазерная коррекция зрения — в 3Z с момента входа в операционную до выхода из нее занимает около 15 минут. Современные технологии сводят время воздействия лазера на роговицу одного глаза до секунд, например, при методе ReLEx SMILE («Рэлекс СМАЙЛ») — всего до 24-х.

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Обычно пациент проводит в Краснодаре два дня: первый — для операции, второй — для контрольного осмотра. При необходимости клиника поможет организовать льготное проживание в гостинице. После осмотра пациента отвозят обратно в ДЦ по месту жительства.

Всем клиентам 3Z доступно бесплатное послеоперационное сопровождение от 3 месяцев до 3 лет в зависимости от проведенной процедуры.

Как все начиналось (кликните, чтобы прочесть историю клиники) В 2003 году офтальмологическое отделение было лишь частью нового многопрофильного медицинского центра в Краснодаре «Три-З». Через три года (в 2006-м) основатели решили превратить его в отдельный центр заботы о зрении. Главный его принцип осуществлял мечту каждого пациента глазной клиники: вернуть зрение быстро и в максимально комфортных условиях. Комбинация передовых технологий и качественного сервиса оказалась настолько востребованной в Краснодаре, что бизнес решили масштабировать. Диагностические центры в 2008 году открылись в Армавире и Новороссийске, в 2010-м — в Сочи и Тихорецке, а затем — в разных городах Краснодарского края и других регионах страны. Хирургические клиники заработали на Северном Кавказе и Урале. Когда очередь дошла до Москвы, региональное название «Три-З» заменили еще более лаконичным 3Z. Клиника под новым брендом открылась в столице в 2018 году. Сегодня 4 хирургические клиники 3Z работают в Краснодаре, Ессентуках, Москве и Перми, а 31 диагностический центр — в Краснодарском крае, Адыгее и еще семи регионах страны. По мере роста компания, зачастую первой в регионе и стране, внедряла новые технологии и программы лечения глазных заболеваний. Сегодня в клинике проводят: лазерную коррекцию зрения;

хирургию катаракты;

лечение глаукомы, кератоконуса, косоглазия, патологий сетчатки;

витреоретинальную хирургию;

лечение детских патологий зрения.

Все услуги 3Z.

© Фото предоставлено ООО «Три-З»

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Первая в России Все 20 лет работы 3Z внедряет для пациентов в Краснодарском крае и других регионах присутствия самые передовые офтальмологические технологии. В 2009 году компания первой в Южном федеральном округе и третьей в России стала использовать самую современную на тот момент технологию лазерной коррекции зрения Femto Super LASIK («Фемто Супер ЛЭСИК»). В 2013-м клиника приобрела германский фемтосекундный лазер для коррекции близорукости и астигматизма по новой технологии ReLEx SMILE («Рэлекс СМАЙЛ»).

В декабре 2018 года офтальмохирург 3Z Александр Бойко провел первую в России операцию по имплантации пресбиопической факичной интраокулярной линзы (ФИОЛ). Пациентка больше 30 лет жила с высокой степенью близорукости, а последние годы к ней присоединилась возрастная аномалия — пресбиопия. После операции зрение восстановилось на 100% на всех фокусных расстояниях. Уже через год, в 2019-м, хирурги сразу двух клиник — в Краснодаре и Перми — в числе первых в стране и первыми в ЮФО и Пермском крае имплантировали пациентам новую модель искусственного хрусталика. Эта линза максимально точно повторяет свойства человеческого хрусталика и плавно фокусируется на предметах на разных расстояниях.

После этого в 2019 году на базе 3Z открыли первый в России референтный центр по имплантации факичных интраокулярны линз (ФИОЛ) от крупного производителя таких хрусталиков. В прошлом году офтальмохирурги 3Z побили очередной, но на этот раз уже мировой, рекорд — имплантировали максимальное количество линз*. А в юбилейный 2023 год свой референтный центр на базе 3Z открыла еще одна компания-производитель искусственных хрусталиков.

© Фото предоставлено ООО «Три-З»

В этом году клиники 3Z в Краснодарском, Пермском крае и Северо-Кавказском федеральном округе впервые начали проводить бесконтактное лазерное лечение патологий сетчатки на новой навигационной системе Navilas 577S** («Навилас 557эс»). В ближайшее время еще одна хирургическая клиника откроется в Северо-Кавказском федеральном округе.

*Клиника 3Z является первой в мире по количеству имплантаций костомизированных ( индивидуальных) линз Mplus Toric. По данным ООО «Серджикс» дистрибьютора ИОЛ Телеон на территории Российской Федерации. **По данным эксклюзивного дистрибьютора компании «ОD-OS» (Германия) в Российской Федерации и странах СНГ «Трейдомед Инвест».