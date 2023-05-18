Краснодарский оператор наружной рекламы подключился к цифровой системе федеральной компании Gallery

С мая 2023 года краснодарский оператор наружной рекламы «Инфоплюс» присоединился к цифровой сети крупнейшего оператора наружной рекламы Gallery. Сеть «Инфоплюс» насчитывает шесть разноформатных экранов (ситиборды, 3х6, крупные — 11х6). Теперь количество инвентаря, реализуемого с помощью цифровых возможностей Gallery в Краснодаре, увеличилось вдвое — до 130 цифровых поверхностей.

Размещать наружную рекламу на этих экранах можно через программатик [сервис закупки таргетированной рекламы — прим.ред.] и платформу VDOOH. Это позволяет клиентам платить только за гарантированные показы и покупать инвентарь в городе через более чем 10 DSP-платформ.

В маркетплейсе наружной рекламы VDOOH клиенты самостоятельно выбирают адресную программу, запускают, останавливают кампанию и меняют креативы в режиме реального времени, а также отслеживают подробную статистику. Предприниматели, готовые масштабировать бизнес, могут разместить наружную рекламу по всей России более чем на 2200 экранах в 34 городах.

© Фото предоставлено ООО «Гэллэри Сервис»

© Фото предоставлено ООО «Гэллэри Сервис»

© Фото предоставлено ООО «Гэллэри Сервис»

Региональный коммерческий директор Gallery Ольга Шепелева: «Краснодарский край — один из самых динамично развивающихся регионов страны. По данным Admetrix, за 2022 год в Краснодаре количество digital-поверхностей увеличилось более чем на 18%. Сегодня рекламодатели все чаще выбирают цифровую наружную рекламу. Это самый надежный маркетинговый драйвер любого бизнеса, поэтому мы сделали всё, чтобы DOOH-размещения стали доступны рекламодателям Краснодара и федеральным компаниям с любым рекламным бюджетом».

Генеральный директор компании «Инфоплюс» Юрий Кулиш: «Gallery — крупный высокотехнологичный партнер. Я рад, что благодаря нашему сотрудничеству краснодарские предприниматели смогут в полной мере оценить преимущества цифровой наружной рекламы: от свободы действий в выборе и корректировке адресной программы до детализированной статистики на любом этапе кампании».

Сеть конструкций Gallery в регионах постоянно расширяется. Например, в Иркутске в соответствии с новой схемой размещения рекламы, принятой городом осенью 2022 года, предусмотрено сокращение количества статических конструкций более чем в 6 раз и увеличение цифровых конструкций в 6 раз.

Однако в феврале-апреле 2023 года в городе прошли торги на статические рекламные конструкции, по итогам которых основные федеральные игроки сохранили или увеличили свою долю, например, Gallery — до 22%. Основной фокус своей стратегии компания видит в развитии именно цифрового инвентаря, поэтому ждет реализации второго этапа торгов — на цифровые рекламные конструкции.

Бизнесу Краснодара советуют русифицировать вывески: Спросили, что об этом думают предприниматели

Директор по управлению регионами Gallery Денис Калабухов: «Принятая городом схема размещения рекламных конструкций в Иркутске содержит достаточное и сбалансированное количество цифрового инвентаря, но пока только на бумаге. Gallery приветствует начало реализации утвержденной схемы на практике: были проведены торги на статические рекламные конструкции, отрасль ждет аналогичные конкурентные процедуры в отношении цифровых конструкций. Немаловажным этапом, направленным на соблюдение конкурентного баланса, является финализация процесса — демонтаж рекламных конструкций, эксплуатируемых без процедуры торгов и не предусмотренных новой схемой».

Gallery — лидер рынка цифровой наружной рекламы по количеству сетевого цифрового инвентаря (по данным Admetrix за январь 2023 года). Компания присутствует на рынке наружной рекламы 28 лет. В ее активе 15 тыс. собственных рекламных поверхностей в 34 городах России. Федеральная сеть цифровых рекламных поверхностей Gallery насчитывает 830 экранов с технологией Wi-Fi-аналитики. С 2018 года компания входит в группу компаний «Медиа1».



«Медиа1» — российская группа компаний, объединяющая телеканалы «МУЗ-ТВ», «Ю», канал «Солнце», оператора наружной рекламы Gallery и группу компаний «Выбери Радио». Общий охват аудитории — более 100 млн человек в месяц.

Реклама. ООО «Гэллэри Сервис», ИНН 7714564333, 121170, город Москва, улица Неверовского, дом 10, строение 3, этаж 5, помещение 11, комната 8, офис 32.

Реклама. ИП Мори Тамара Анатольевна AX1LYwMgKauCJu4T