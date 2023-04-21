Хартманн, Батырев и другие эксперты выступят на форуме недвижимости «Движение» в Сочи

С 30 мая по 2 июня в Сочи пройдет форум недвижимости «Движение». Вот его первые спикеры: Максим Батырев, автор книги «45 татуировок менеджера», Оскар Хартманн, международный инвестор, занявший в 2023 году 18 место среди бизнес-ангелов десятилетия в мире по версии CBINSIGHTS, Аркадий Цукер, инвестор проектов на десятки миллиардов долларов. Рассказываем, чего ждать от мероприятия.

На форуме параллельно будут работать две программы: «Город риелторов» в «Красной Поляне» (30 мая — 1 июня) и «Город девелоперов» на курорте «Роза Хутор» (31 мая — 2 июня).

Город риелторов Здесь участникам расскажут о лидерстве и саморазвитии, менеджменте и управлении, инсайтах в бизнесе и построении отделов продаж. Уже подвердили свое участие в качестве спикеров: Максим Батырев — автор книги про «45 татуировок», установшей абсолютные рекорды по продажам в «ЛитРес», OZON.RU и издательстве «МИФ»;

Аркадий Цукер — бизнес-тренер, консультант по стратегическому мышлению, работал с компаниями Coca-Cola, «Альфа-Банк», «Газпромнефть», «Тойота»;

Оскар Хартманн — международный инвестор, сооснователь проектов Carprice, CarFix, KupiVIP, Aktivo и других;

Олег Торбосов — основатель агентства элитной недвижимости Whitewill, входящей в Дубае в топ-10 застройщиков по объёму продаж;

Дмитрий Волков — управляющий партнер «Самолет Плюс» и Александр Попов — генеральный директор «Самолет Плюс» и экс-исполнительный директор «Домклик»;

Михаил Гребенюк — основатель Grebenuk Resulting;

Ильдар Хусаинов — генеральный директор компании «Этажи». Позже организаторы дополнят программу и список спикеров площадки. Узнать подбробности о форуме

В «Городе риелторов» также пройдет заседание Национального совета Российской гильдии риэлторов и торжественное награждение победителей конкурса «Профессиональное признание».

© Фото предоставлено компанией «Форум недвижимости «Движение»

Город девелоперов Тут форумчане обсудят архитектуру и продукт, управление, маркетинг, продажи и работу с управляющими компаниями. Программа и спикеры скоро появятся на сайте мероприятия. Forbes Congress проведет на площадке «Гостиную миллиардера» — встречу с богатейшими людьми России по версии Forbes. Здесь они расскажут про свои подходы к бизнесу, управление временем и стиль жизни.

«Программный комитет форума основательно подходит к формированию программы: заранее прослушиваются абсолютно все доклады, это касается даже самых топовых спикеров. Кроме того, аналитический центр форума на протяжении нескольких месяцев проводил глубинные интервью с лидерами отраслей из разных регионов России, чтобы сформулировать темы и найти спикеров, которые максимально актуальны и полезны для участников форума», — рассказал основатель и один из спикеров форума недвижимости «Движение» Илья Пискулин.

Работа обеих площадок закончится вечерней программой с тематическими квизами, выступлениями стендап-комиков Виктора Комарова и Стаса Старовойтова, концертами групп «Фрукты», IOWA, «Танцы Минус», «Сплин». Список артистов будет пополняться. Также 31 мая в рамках форума пройдет церемония награждения премии в области нового строительства и территориального развития Urban Awards. Стать участником форума и следить за обновлениями программы

Форум недвижимости «Движение» — деловое событие для застройщиков, производителей и агентов недвижимости. На мероприятии выступают лидеры отрасли: топ-менеджеры девелоперских компаний, архитекторы, банки, власть, сильнейшие бизнес-тренеры страны — всего около 3 тыс. участников и более 100 спикеров. В рамках «Движения» пройдет 15-ая федеральная премия в области жилой городской недвижимости Urban Awards. Организатор форума — архитектурно-брендинговая компания DeVision.