Обслуживание за 1 рубль. Чем питерский банк выгоден краснодарским предпринимателям и самозанятым

Партнерский Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото kos-51, freepik.com
    © Фото kos-51, freepik.com

Коронакризис на Кубани особенно сильно ударил по малому и среднему бизнесу (МСБ). В список самых пострадавших отраслей в Краснодарском крае включены 26 сфер.

В условиях тотальной экономии предпринимателю важно найти банк с удобным и недорогим обслуживанием. И, конечно, с возможностью все делать онлайн.

Банк «Санкт-Петербург» работает с регионами дистанционно и предлагает предпринимателям и самозанятым в Краснодарском крае регистрацию бизнеса, открытие и обслуживание счета, кредиты и эквайринг. Недавно в банке запустили программу обслуживания за 1 рубль в месяц.

Банк «Санкт-Петербург» — один из крупнейших банков России. На 1 октября 2021 года в банке обслуживается более 2 млн частных лиц и 52 тыс. компаний. Банк занимает 16 место по объему активов среди российских банков (по данным информационно-аналитического агентства «Интерфакс»).

Кому доступно банковское обслуживание за 1 рубль?

Банк «Санкт-Петербург» запустил программу расчетно-кассового обслуживания (РКО) за 1 рубль в месяц как для начинающих предпринимателей, так и для окрепшего бизнеса. В зависимости от выбранного тарифа экономия на обслуживании составляет от 500 до 2000 рублей ежемесячно по сравнению с обычной стоимостью.

За 1 рубль предпринимателям доступны: расчетное-кассовое обслуживание, корпоративная карта, эквайринг, зарплатный проект, внутрибанковские и внешние переводы на счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

  • © Фото Cottonbro, pexels.com
    © Фото Cottonbro, pexels.com

Льготное РКО доступно на пакетах услуг «Деловой.Лайт», «Деловой.Стандарт» и «Деловой.Комплекс» при соблюдении условий по остаткам и оборотам на счетах.

Для клиентов в рамках пакета «Деловой.Лайт» стоимость ежемесячного обслуживания составит 1 рубль, если:

  • ежедневный остаток денежных средств на счете в предыдущем расчетном периоде составляет не менее 150 тыс. рублей;
  • операции оплаты товаров, работ, услуг с использованием корпоративной карты/реквизитов корпоративной карты, выпущенной к расчетному счету, в торгово-сервисных предприятиях, в том числе в интернете, в предыдущем расчетном периоде проведены на сумму не менее 100 тыс. рублей.

Если эти условия не соблюдаются, стоимость ежемесячного обслуживания составит 490 рублей.

Для клиентов в рамках пакета «Деловой. Стандарт», стоимость ежемесячного обслуживания составит 1 рубль (вместо 1500 рублей), если:

  • ежедневный остаток денежных средств на счете в предыдущем расчетном периоде составляет не менее 450 тыс. рублей;
  • операции оплаты товаров, работ, услуг с использованием корпоративной карты/реквизитов корпоративной карты, выпущенной к расчетному счету, в торгово-сервисных предприятиях, в том числе в интернете, в предыдущем расчетном периоде проведены на сумму не менее 150 тыс. рублей.
  • © Фото Roman Ska, pexels.com
    © Фото Roman Ska, pexels.com

Стоимость ежемесячного обслуживания в рамках пакета «Деловой.Комплекс» составит 1 рубль вместо 2000 рублей, если:

  • ежедневный остаток денежных средств на счете в предыдущем расчетном периоде составляет не менее 600 тыс. рублей;
  • операции оплаты товаров, работ, услуг с использованием корпоративной карты/реквизитов корпоративной карты, выпущенной к расчетному счету, в торгово-сервисных предприятиях, в том числе в интернете, в предыдущем расчетном периоде проведены на сумму не менее 200 тыс. руб.

Услуги для бизнеса и самозанятых

Исходя из масштаба бизнеса, банк собрал самые необходимые услуги в пакетных предложениях:

«Деловой.Старт» — самым необходимый набор услуг для начинающего предпринимателя. Главное преимущество этого тарифа — год бесплатного обслуживания. Для этого достаточно всего одной операции по счету в месяц. Бизнес-карта Mastercard выдается предпринимателю бесплатно.

«Деловой.Лайт» — набор важных услуг для небольшого предприятия. Новые клиенты получают три месяца бесплатного обслуживания и пять бесплатных платежей в адрес юридических лиц и ИП в месяц. Обслуживание карты Mastercard Business бесплатно на весь срок действия карты.

«Деловой.Стандарт» — оптимальный выбор для стабильно работающего бизнеса. Количество бесплатных внешних платежей юридическим лицам и ИП увеличено до 15, а каждая следующая платежка — 30 рублей. Базовая ставка за обслуживание — 1500 рублей, но при покупке и авансовой оплате на 3 или 6 месяцев она станет ниже. Скидка составит 10 и 20% соответственно. 

«Деловой.Комплекс» — тариф для бизнеса с повышенным лимитом бесплатных операций. Предприниматель может без комиссии внести на счет или снять до 300 тыс. рублей в месяц. 20 внешних платежей юридическим лицам и ИП бесплатно, каждый следующий стоит 21 рубль — это одна из самых низких ставок на рынке. Ко всему этому добавляется бесплатный зарплатный проект для новых клиентов. Условия его оформления — от 5 сотрудников, которые в сумме получают более 100 тыс. рублей.

«Деловой.Самозанятый» — позволит сохранить статус ИП и воспользоваться выгодами специального налогового режима «Налог на профессиональный доход».  Уникальное предложение для «самозанятых» предпринимателей с фиксированной стоимостью внешних платежей и бесплатным лимитом на операции по снятию и пополнению наличных денег с расчетного счета по корпоративной карте, а также переводы на счета физических лиц. 

Подробнее обо всех тарифах можно узнать здесь. В стоимость каждого пакета услуг включены:

  • ведение счета;
  • интернет- и мобильный банк;
  • от 3 до 25 платежей контрагентам в другие банки;
  • платежи внутри банка физическим и юридическим лицам — без лимита;
  • платежи физическим лицам (объемы — в зависимости от выбранного пакета услуг);
  • взнос и снятие наличных (объемы — в зависимости от выбранного пакета услуг);
  • выдача чековой книжки.

Как открыть расчетный счет?

Основной банковский продукт, без которого предприниматель не может вести хозяйственную деятельность, — это расчетный счет. В банке «Санкт-Петербург» его можно открыть дистанционно за один день. 

Для этого нужно: 

  • оставить заявку на сайте;
  • дождаться звонка и договориться о времени визита менеджера банка;
  • встретиться для подписания документов для открытия расчетного счета. 

После открытия счета и подключения мобильного банка клиент может пользоваться всем спектром продуктов и услуг.

  • © Фото Cottonbro, pexels.com
    © Фото Cottonbro, pexels.com

Дистанционное обслуживание

Несмотря на то, что физически банк «Санкт-Петербург» не присутствует в Краснодарском крае, его клиенты могут пользоваться всеми продуктами и услугами дистанционно. У банка есть современное приложение и интернет-банк, в которых доступны:

  • контроль корпоративных финансов: вся информация о состоянии счетов компании на главном экране;
  • мониторинг движений по счетам: детальная история платежей с удобным поиском операций;
  • сервис «Светофор» для оценки надежности контрагента по ИНН, в том числе по входящим платежкам;
  • информация о платежах в работе и зарезервированных суммах;
  • детальная информация о банкоматах и офисах Банка, с возможностью построить маршрут в навигаторе;
  • отправка выписки на email в различных форматах;
  • отправка реквизитов счета;
  • отправка печатной формы платежки с отметкой банка об исполнении. По выбранному исполненному рублевому платежному поручению можно сформировать печатную форму документа в формате PDF и отправить ее контрагенту;
  • детали приостановлений, арестов и блокировок;
  • оперативная работа с платежами: повтор, создание, подпись, отправка, отзыв.

Для операций с наличными клиенты могут использовать корпоративную карту банка. Большую часть документов и справок можно получать в электронном виде с электронной подписью банка. Вместе с тем, у клиента всегда есть возможность оформить или получить от банка любой документ на физическом носителе, будь то справка, выписка или счет.   

Для оперативного обслуживания в банке работает выделенная группа менеджеров сопровождения.

ПАО «Банк «Санкт-Петербург», Генеральная лицензия Банка России №436 от 31.12.2014.

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