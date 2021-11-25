«Цифра», удаленка и онлайн. Почему всем нужен электронный документооборот и как это работает

Партнерский Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Сегодня удаленно можно не только заказать пиццу, но и отправить декларацию в налоговую. Каждый руководитель, бухгалтер или предприниматель хоть раз задумывался о том, чтобы заменить привычную бумажную волокиту с госорганами и контрагентами электронными документами.

В переходе на сторону технологий есть свои тонкости — например, чтобы подключить электронный документооборот (ЭДО), нужно обратиться к специальному оператору. Один из них, Такском, первым в стране получил статус удостоверяющего центра, аккредитованного по новым правилам. В ноябре Такском открыл офис в Краснодаре. Юга.ру выяснили, что такое ЭДО, кому и зачем нужно его подключить и как это сделать.

Зачем подключать ЭДО

Есть несколько причин. Одни предприниматели перешли на ЭДО по своему желанию, для других это обязательная мера в рамках национальной программы «Цифровая экономика». Так, по планам ФНС, к 2024 году 95% всех выставляемых счетов-фактур должны быть переведены в электронный вид.

Очевидное преимущество — ЭДО снимает необходимость куда-то ходить. Раньше владельцу магазина приходилось относить в налоговую заполненный блок памяти (ЭКЛЗ), журнал кассира-операциониста и ко всему прочему простаивать драгоценное время в очереди. Но после установки онлайн-кассы все это больше не нужно — данные с чеков моментально попадают в ФНС.

  • © Изображение пресс-службы Такском
    © Изображение пресс-службы Такском

Приходящий бухгалтер может одновременно работать с несколькими организациями. Чтобы сдать отчетность в налоговую, он должен был отстоять очередь для отправки заказных писем на почте. Но если у бухгалтера есть электронная подпись и программа для сдачи отчетности, он может сделать это не выходя из дома.

Это локальные примеры того, как технологии могут упростить жизнь предпринимателю или бухгалтеру. ЭДО заменяет собой привычные бумажные документы: счета-фактуры, бухгалтерскую и налоговую отчетность, транспортные накладные, трудовые договоры.

Помимо сокращения трудо- и временных затрат сотрудников на работу с документами, большие плюсы ЭДО — экологичность и снижение расходов на хранение архивов, канцелярские товары и доставку документов.

  • © Изображение пресс-службы Такском
    © Изображение пресс-службы Такском

Вот кто уже перешел на ЭДО:

  • все, кто занимается продажей маркированной продукции — от сигарет и молока до шин и ботинок. Даже владельцы одной небольшой торговой палатки, торгующей табаком, обязаны принимать товар, используя ЭДО;
  • все, кто продает товары на маркетплейсах.
    ЭДО — обязательное требование популярных российских торговых площадок;
  • все, кто сотрудничает с крупнейшими федеральными компаниями.
    Компании-монополисты довольно часто обязывают поставщиков оформлять все документы только в электронном виде; 
  • все, кто связан с импортными товарами, подлежащими прослеживаемости; 
  • большой бизнес — в отличие от малого, он уже давно использует электронный документооборот.
    «Среди наших крупнейших клиентов были компании, которым во время проверок приходилось доставлять документы в налоговую фурами. Это тонны бумаги и колоссальные затраты на транспортировку. ЭДО решает эту проблему», — рассказал руководитель офиса Такском в Краснодаре Василий Спиридонов;
  • транспортные компании и их клиенты.
    С 1 января 2022 года транспортные накладные можно будет оформлять в электронном виде — пока добровольно. Нововведения коснутся не только самих перевозчиков, документы в электронном виде будут подписывать и грузоотправитель, и грузополучатель;
  • отделы кадров. В 2020 году появились электронные трудовые книжки, а скоро компании смогут удалённо заключать с сотрудниками и трудовые договоры. 
  • © Изображение пресс-службы Такском
    © Изображение пресс-службы Такском

Как перейти на ЭДО? 

Чтобы перейти на ЭДО, нужно:

  • оценить объемы документооборота, чтобы выбрать тариф и техническое решение;
  • убедиться, что ваши партнеры используют или готовы перейти на ЭДО;
  • выбрать удобные решения для ЭДО. Например, у Такском есть: «Такском-Файлер» — для малого и среднего бизнеса, «1С-Такском» — для тех, кто привык работать в «1С» и интеграционные решения для других учётных систем;
  • приобрести электронные подписи для сотрудников в удостоверяющем центре в вашем городе. Главное, чтобы он входил в список аккредитованных центров Министерства связи РФ.
    С 1 января 2022 года оформить электронную подпись для первого лица можно будет только в ФНС РФ, а все остальные сотрудники будут использовать электронную подпись физического лица вместе с электронной доверенностью. Подпись физического лица можно приобрести в аккредитованном удостоверяющем центре. Все электронные подписи, в том числе и для юридических лиц, выданные в аккредитованном центре до 1 января, можно применять до конца срока их действия, в том числе и в следующем году.

Компания Такском первой в стране получила статус удостоверяющего центра, аккредитованного по новым правилам, и продолжила выпускать сертификаты электронной подписи. Совсем недавно фирма открыла офис в Краснодаре.

Для удобной работы удаленно в Такском можно:

Подробнее с перечнем услуг можно ознакомиться на сайте.

Адрес офиса Такском в Краснодаре: ул. Шоссе Нефтяников, 5/1

Телефон: 8(861)2176705

E-mail: Krasnodar@taxcom.ru

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