24 факта об Александре Скоробогатько: о его бизнес-проектах, политической карьере и хобби

Александр Скоробогатько принадлежит к плеяде бизнесменов постперестроечной волны. После завершения политической карьеры его имя ассоциируется с аэропортом Шереметьево — Скоробогатько входит в состав совета директоров аэропорта и возглавляет совет директоров ООО «Шереметьево-Холдинг», которое владеет более 66% уставного капитала аэропорта. Портал Юга.ру вспоминает биографию бизнесмена и политика. 1. Дата рождения Александра Скоробогатько — 25 сентября 1967 года. Он родился в украинской Горловке. Донецкий угольный бассейн — один из крупнейших в Европе. Исторически это край горняков — первые заводы здесь появились еще в XIX веке. Александр родился в потомственной шахтерской семье: его отец посвятил этому делу 30 лет.

2. В юношестве Скоробогатько увлекся боевыми искусствами. Он выбрал дзюдо и самбо, где требуется не только сила, реакция и выносливость, но и умение оценивать ситуацию в бою, предельная концентрация, острый ум и быстрота решений.



3. Два года армейской службы Скоробогатько провел в Донецкой спортивной роте. Этот режим позволяет профессиональным спортсменам сочетать военную подготовку с тренировками.



4. Сразу после армии, в 1987 году, Александр Скоробогатько начал предпринимательскую деятельность. Решив, что без высшего образования ему не обойтись, он поступил в пединститут и продолжил заниматься бизнесом параллельно с учебой.



5. У Скоробогатько два высших образования. К 1994 году он отучился в пединституте в Славянске на учителя физкультуры. После этого он поступил в РЭУ им. Г. В. Плеханова в магистратуру по экономике.

6. Путь в бизнес Скоробогатько начал вместе с Александром Пономаренко, с которым был знаком с 1980-х. Они сохраняют близкие дружеские отношения до сих пор, а во всех бизнес-проектах участвуют на паритетной основе.



7. Предприниматели начали работать в Крыму. Они занялись автоперевозками, торговлей стройматериалами и продажей парфюмерии и полиэтиленовых пакетов. Заработанные за пару лет деньги они решили использовать уже в столице.

8. Успех пришел к Александру Скоробогатько в Москве, куда они с партнером отправились в год распада СССР. Недолго поработав в качестве главы НПКО «Сандра» и в ряде других структур, Скоробогатько заинтересовался банковской сферой. Вместе с Пономаренко они вложили деньги в частный «Ялосбанк» и потерпели неудачу — банк не пережил очередной кризис 1990-х.



9. Однако первый успех партнеров ждал именно в финансовой отрасли. В 1996-м партнеры выкупили доли в «Русском генеральном банке» и вскоре повысили его рейтинг в высшей лиге кредитных учреждений РФ на 34 позиции.



10. На его базе в 2000-м был создан крупный розничный «Инвестсбербанк» — универсальная кредитная организация с разветвленной сетью офисов в крупнейших городах страны.



11. К 2006 году стоимость банка превысила 24 млрд рублей. Тогда «Инвестсбербанк» купила банковская группа OTP из Венгрии; сделку оценивали в $477 млн.



12. Начиная с 1998 года Скоробогатько и Пономаренко покупают акции Новороссийского морского торгового порта. Позже, когда им удалось консолидировать существенный пакет акций, партнеры вошли в дирекцию порта.

13. Обновленный совет директоров порта утвердил и последовательно реализовывал инвестиционную программу по: расширению грузовых пирсов;

строительству современных грузовых терминалов (контейнерный и зерновой терминалы, лесной порт, терминал по перевалке жидких минеральных удобрений);

расширению парка резервуаров для перевалки КАС, дизеля и мазута. 14. В результате НМТП в 2007-м вышел на IPO на российских и иностранных биржах, его оценили в $4,9 млрд. По данным «Ведомостей», с 2002 по 2010 год грузооборот НМТП вырос с 63 до 82 млн тонн. В 2011-м порт был куплен консорциумом «Транснефти» и Группы «Сумма».

15. Александр Скоробогатько занялся политикой в 2002-м, передав управление активами дискреционному трасту, действующему в интересах его семьи и семьи Александра Пономаренко.



16. С августа 2002-го Скоробогатько представлял Калининградскую область в Совете Федерации, курируя промышленность. 17. Траст вложил часть средств от продажи НМТП в строительство и управление торгово-развлекательной недвижимостью в крупных городах РФ, учредив TPS Real Estate Holding. По данным Forbes, в начале 2020 года «ТПС Недвижимость» с годовым арендным доходом в $120 млн заняла 19-е место в ежегодном рейтинге «Короли российской недвижимости». 18. В 2003 году Александр Скоробогатько оставил сенаторский пост и стал депутатом Госдумы от ЛДПР. Через четыре года он перешел в «Единую Россию». Скоробогатько входил в Комитет Госдумы по законодательству. 19. За время на госслужбе Скоробогатько награждали дважды. В 2003 году — почетной грамотой Совфеда, в 2011-м — орденом Дружбы по указу президента. 20. В ноябре 2016-го Скоробогатько сложил депутатские полномочия и решил вернуться в бизнес. 21. По оценке Forbes, в 2020 году Скоробогатько занял 32-ю строчку в списке богатейших бизнесменов РФ и 590-ю — мира. По оценке издания, состояние его семьи составляет $3,3 млрд. 22. Александр Скоробогатько не склонен демонстрировать свою благотворительную активность, но известно, что он финансово помогает больным детям, здравоохранению и храмам.