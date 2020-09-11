«Создается комьюнити». В Краснодаре прошел бизнес-форум для женщин
Бесплатный форум «В деле» состоялся 10 сентября в инновационном центре на Северной, 405
Форум принял около 100 участниц. За шесть часов работы с мастер-классами выступили представители малого бизнеса и эксперты по продвижению, стилю, юриспруденции, налогообложению. Актуальным вопросом стал статус самозанятого.
Ранее обучающие мероприятия прошли в Новокубанске и в Темрюкском районе. Последнее событие в Краснодаре собрало не только живую аудиторию, но и онлайн зрителей. Эти форумы стали площадкой для общения.
Сильная половина:
«Создается целое комьюнити. После каждого мероприятия создается общий чат, где обмениваются мнениями, начинают дружить и вместе работать. Это, пожалуй, та важная основа, на которой появится и экономическая надстройка в виде прироста предпринимателей в Краснодарском крае», — сказала исполнительный директор Фонда развития бизнеса Краснодарского края Елена Пистунова.
«Это раскрытие своего творческого потенциала, прежде всего. Потому что каждая женщина уникальна и талантлива с самого детства. И всегда хочется эти таланты монетизировать. Вот всем этим мы и занимаемся», — рассказала предприниматель Валерия Колесниченко.
Кому водить:
Помимо мастер-классов в рамках форума открылась фотовыставка «Такие мамы». Ее создатели уверены, что она «демонстрирует безграничные возможности реализации женщин в бизнесе и материнстве, а также позитивные примеры мотивирующих начинающих предпринимателей всей страны».
Событие проведено по заказу краевого Фонда развития бизнеса при поддержке департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края в рамках проекта «Популяризация предпринимательства». О других мероприятиях в рамках проекта «Мой бизнес» в Краснодарском крае можно узнать на его сайте.