«Создается комьюнити». В Краснодаре прошел бизнес-форум для женщин

Бесплатный форум «В деле» состоялся 10 сентября в инновационном центре на Северной, 405

Форум принял около 100 участниц. За шесть часов работы с мастер-классами выступили представители малого бизнеса и эксперты по продвижению, стилю, юриспруденции, налогообложению. Актуальным вопросом стал статус самозанятого. Ранее обучающие мероприятия прошли в Новокубанске и в Темрюкском районе. Последнее событие в Краснодаре собрало не только живую аудиторию, но и онлайн зрителей. Эти форумы стали площадкой для общения.

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«Создается целое комьюнити. После каждого мероприятия создается общий чат, где обмениваются мнениями, начинают дружить и вместе работать. Это, пожалуй, та важная основа, на которой появится и экономическая надстройка в виде прироста предпринимателей в Краснодарском крае», — сказала исполнительный директор Фонда развития бизнеса Краснодарского края Елена Пистунова. «Это раскрытие своего творческого потенциала, прежде всего. Потому что каждая женщина уникальна и талантлива с самого детства. И всегда хочется эти таланты монетизировать. Вот всем этим мы и занимаемся», — рассказала предприниматель Валерия Колесниченко.

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