На курорте «Роза Хутор» завершился форум «Мой бизнес»

Партнерский Краснодарский край

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Четырехдневный бизнес-кэмп «Мой бизнес» завершился в горах Сочи

Мероприятие посетило сто предпринимателей Краснодарского края. Формат события предусматривает бесплатное интенсивное обучение в атмосфере курортного комплекса. Организатором выступил краевой Фонд развития бизнеса при поддержке департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края в рамках проекта «Популяризация предпринимательства».

В обучающей программе участвовали 22 спикера. Они делились личным предпринимательским опытом и реальными кейсами из практики. Организаторы форума убеждены: «Такой обучающий контент самый востребованный — и это ценят участники».

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«Первый бизнес-кэмп был запущен в декабре 2019 года, и мы получили большой положительный отклик, очень положительную обратную связь от всех его участников и, соответственно, решили развивать этот формат в проекте “Популяризация предпринимательства”. Именно бизнес-кэмп, как выездное, многодневное, очень интенсивное мероприятие с полным погружением», — сказала исполнительный директор Фонда развития бизнеса Краснодарского края Елена Пистунова.

«Предприниматели иногда задерживаются на одной точке, думая, что им не хватает финансов. На самом деле, им не хватает знаний, чтобы начался рост. Финансы можно привлечь — для этого есть разные инструменты. Предприниматель должен инвестировать прежде всего в себя, в знания», — сказала участница форума Валерия Лихачева.

О других мероприятиях в рамках проекта «Мой бизнес» в Краснодарском крае можно узнать на его сайте.

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