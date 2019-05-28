Время — деньги. Почему не стоит тянуть с установкой онлайн-кассы

Чуть больше месяца осталось у краснодарских предпринимателей, чтобы начать использовать онлайн-кассы. Однако многие владельцы бизнеса не спешат с установкой новой техники, откладывая все на последнюю неделю. Юга.ру вместе с экспертом МТС разбираются, почему это может привести к дополнительным тратам и проблемам с законом и как избежать стресса и возможных неприятностей с налоговой.

По данным Единого реестра субъектов МСП, на территории Краснодарского края зарегистрировано 287 тыс. юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Что сейчас происходит на рынке онлайн-касс? По данным производителей онлайн-касс и налоговиков, «третья волна» перехода на технику нового образца уже началась. Но есть вероятность, что 70% краснодарских бизнесменов, как и год назад, отложат подключение кассы на потом. Об этом порталу Юга.ру рассказала директор по работе с корпоративными клиентами МТС в Краснодарском крае Елена Усенко. По ее словам, в 2018 году пик продаж онлайн-касс пришелся на последнюю неделю июня. Этот период стал настоящим стрессом для всех участников процесса, но больше всего — для самих бизнесменов.

Предпринимателям, которые устанавливали онлайн-кассы за неделю до реформы, приходилось настраивать устройство в сжатые сроки. В этот период часто регистрировали поломку оборудования, — например, переставали работать фискальные накопители, так как устройство автоматически блокируется даже из-за одной неверной цифры. При этом минимальная стоимость нового фискального накопителя на 36 месяцев — 10 тыс. рублей.

Что нужно сделать после покупки онлайн-кассы?



— заключить договор с оператором фискальных данных (ОФД),

— получить электронную цифровую подпись (ЭЦП),

— установить и настроить кассу,

— подключить кассу к ОФД,

— зарегистрировать кассу в налоговой,

— подключить устройство к интернету,

— научиться работать в системе.

Елена Усенко считает, что похожая ситуация может повториться и в этом году. Поэтому производители онлайн-касс стараются облегчить переход предпринимателей на новую технику уже сегодня. Один из способов — предоставление устройств в аренду, тогда уходит необходимость их покупать, выкладывая всю сумму стоимости единовременно.

Елена Усенко директор по работе с корпоративными клиентами МТС в Краснодарском крае

— Одна из причин, по которой предприниматели откладывают покупку онлайн-кассы, — высокая цена устройства (в среднем стоимость кассы с активацией составляет 20-25 тыс. рублей). Не все готовы сразу потратить такую сумму. Есть и те, кому просто некогда выбирать, покупать и активировать кассу. Сегодня бизнес больше заинтересован именно в аренде онлайн-касс. Она не требует больших вложений и экономит время, а также благодаря ей предприниматель еще до реформы начнет работать по новым правилам. Больше 50% наших клиентов в Краснодарском крае берут кассу в аренду. Цена вопроса — 2300 рублей в месяц. В эту сумму входит само устройство, фискальный накопитель, активация и настройка кассы, доступ к товароучетной системе, обучение работе с аппаратом, опция срочной замены. Касса работает с ЕГАИС и другими системами маркировки — ее не нужно перепрошивать или обновлять.

По прогнозам представителей налоговых служб, в последние дни июня возрастет спрос на регистрацию онлайн-касс и могут появиться очереди. Тем, кто не успеет зарегистрировать устройство, придется заплатить штраф. Какие могут быть штрафы, если не установить онлайн-кассу? Размер наказания за неиспользование онлайн-кассы в 2019 году будет зависеть от объема выручки, полученной с 1 июля.

Для индивидуального предпринимателя — от 25 до 50% суммы расчета, но не меньше 10 тыс. рублей.

Для организации — от 75 до 100%, но не меньше 30 тыс. рублей. Тем, кто продолжит работать без кассы и во второй визит налоговой и чья сумма выручки к тому моменту достигнет 1 млн рублей, грозит остановка деятельности до трех месяцев. Наказание понесет и лично руководитель — его отстранят от должности на 1-2 года.

Для индивидуальных предпринимателей, которые не имеют сотрудников, срок перехода на онлайн-кассы был перенесен на 2021 год. Но это касается только тех, кто занимается продажей собственных товаров и услуг. Если ИП наймет хотя бы одного работника, он обязан установить и активировать онлайн-кассу в течение 30 дней.

Точно ли будут проверки? Удостовериться в том, что проверки налоговой будут, можно взглянув на результаты «второй волны» кассовой реформы. Она началась летом 2018 года, когда на новую технику должна была перейти большая часть торговых организации. По итогам года налоговая служба в Москве зарегистрировала почти 4 тыс. нарушений — это почти две трети организаций из числа тех, где проходили проверки.

Что касается сферы услуг, налоговая начала проводить проверки бизнеса на соответствие 54-ФЗ еще весной. В марте инспекторы посетили одну из стоматологий в Санкт-Петербурге. Проверка показала, что тайному покупателю там оказали услуги, которые отсутствовали в бланке строгой отчетности (БСО). Крупные ретейлеры, которые не пользуются онлайн-кассами, тоже могут попасть под санкции. Так, в апреле была на месяц приостановлена работа магазина «Плеер.ру».