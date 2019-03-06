Колбасные сети. Как производитель из Новошахтинска завоевал свое место на полке

Еще 13 лет назад предприятие «Темп» можно было по праву назвать семейным: небольшой арендованный цех, в котором работали члены одной семьи, выпускал около 3 тонн колбас в месяц. Сегодня это большое мясоперерабатывающее предприятие, известное далеко за пределами родного Новошахтинска.

«Темп» ежемесячно производит 200 тыс. тонн мясных деликатесов, имеет в собственности 3 тыс. кв. метров производственных площадей, автопарк из 25 автомобилей и дает работу тысяче человек. Юга.ру рассказывают, как производитель смог стать партнером крупных торговых сетей и заслужить доверие покупателей.

Бизнес малый — партнеры федеральные С крупными торговыми сетями новошахтинский колбасный завод работает больше двух лет. Но начиналось все с того, что сотрудники предприятия сами развозили свои колбасы по рынкам и заключали контракты с маленькими магазинчиками. По словам основателя и главы компании Петра Кочиева, чтобы попасть в федеральные сети, пришлось очень много работать.

— Мы проводили постоянный мониторинг рынка, чтобы понять, чего же хочет потребитель, узнать, продукты какого качества и внешнего вида нужны продавцам — рассказывает Петр Кочиев. — Владельцы маленькой компании не должны бояться. Просто нужно быть готовым много, очень много работать и продолжать предпринимать попытки для покорения заветной высоты. Я не слышал историй, чтобы на небольшого локального игрока сразу обратили внимание федералы и вышли к нему с предложением. Несмотря на то что «Темп» уже имел за спиной успешный опыт в родном регионе, благосклонности федеральных сетей ему пришлось добиваться долго — более года. За это время удалось вывести формулу успеха в отрасли, где так много конкурентов.

Во-первых, сырье высокого качества. — Мы работаем с производителями мяса, которые давно зарекомендовали себя на рынке, — подчеркивает основатель компании. — Мясо птицы мы берем в «Приосколье». Свинину возим из Белгорода, от нашего постоянного поставщика. Разделка и жиловка у нас на предприятии своя. По данным Ростовстата, в январе в хозяйствах Ростовской области произвели 19,9 тыс. тонн скота и птицы на убой (в живом весе). Таким образом, темп роста по сравнению с январем 2018 года составил 52,5%. Во-вторых, работа с ассортиментом. Вкусы покупателей меняются, конкуренция на колбасной полке остается стабильно высокой. Производитель может быть успешным, только постоянно обновляя предложение. В линейке «Темпа» сегодня больше 150 наименований мясных продуктов и полуфабрикатов.

И наконец, грамотный маркетинг. В Ростове-на-Дону, Таганроге, Новошахтинске, Каменске и Миллерово есть торговые представители «Темпа», которые знают, как подать продукт, чтобы он лучше продавался. По мнению эксперта рынка, в типовую ретейл-матрицу фермерам и небольшим производителям продукции попасть сложно, хотя и возможно. — Сетям нужно стандартное качество, определенные процедуры, скорость доставки — это можно отнести к объективным критериям, — пояснил порталу Юга.ру исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков. — Объем продукции фермер может продавать такой, который у него есть, а не тот, который требуется для магазинов. Некоторые сети практикуют такое сотрудничество. И на наш взгляд, это один из самых реальных видов сотрудничества.

В «Темпе» с торговыми сетями Наработанный опыт пригодился, когда началось сотрудничество с федеральными сетями. По словам Петра Кочиева, работа с крупным ретейлом дает таким небольшим предприятиям, как «Темп», мощный толчок для развития: возрастает объем продаж, повышается узнаваемость бренда, растет число покупателей. Еще один плюс — расширение географии поставок. Этому помогло сотрудничество с компанией X5 Retail Group (управляет сетями «Пятёрочка», «Перекресток» и «Карусель»). Сегодня продукцию «Темпа» можно найти во всех «Пятёрочках» Ростовской области, а это порядка 500 универсамов. В партнерстве с сетью новошахтинский производитель рассчитывает прийти и в другие регионы. За год объем поставок «Темпа» в торговую сеть «Пятёрочка» Х5 Retail Group, одного из крупных ретейлеров России, вырос в семь раз, а число представленных на полках продуктов достигло 30.

— Мы над этим работаем. Я думаю, если сможем показать высокий уровень продаж, то на нас обязательно обратят внимание и будут предлагать развитие, — считает Перт Кочиев. — Мы готовы под запрос сетей делать любой продукт, готовы наращивать производство. У нас высококлассные специалисты. Сегодня мы выпускаем более 200 тонн продукции в месяц, но можем увеличить показатели в разы. То есть к масштабной экспансии мы готовы. Высокий трафик покупателей и совместные акции, в том числе дегустации, сделали свое дело. Покупатели распробовали колбасу и мясные продукты местного производства. — Мы начали поставки в «Пятёрочку» и уже спустя два месяца совместной работы, в высокий предновогодний сезон стали участником промоакций сети. Для покупателя это очень важно: он выбирает и глазами, и кошельком. Понравились вид и цена — продукт попадает в корзинку, на пробу. И вот здесь важно предложить наилучшее качество, потому что если вкус не понравится, то к этому продукту, а то и ко всем продуктам бренда, человек больше не подойдет никогда, — рассказывает руководитель завода.

В краснодарском Торговом доме «Каравай Кубани» порталу Юга.ру рассказали, с какими трудностями столкнулось предприятие, сотрудничая с крупными федеральными сетями. — Наша продукция присутствует практически во всех региональных и федеральных сетях на территории Краснодара и даже края. Что касается работы с сетью, то самая большая сложность — в поддержании и продвижении нового ассортимента, ведь вкусы у покупателей разные, а мы должны удовлетворить потребность каждого в качественном продукте, — отметили в компании.

Обмануть покупателя один раз — фатально Все сотрудники завода «Темп» знают, как важно соблюдать технологию и постоянно следить за качеством. Ведь если обмануть покупателя хотя бы раз, он больше не вернется. Перед началом сотрудничества с торговыми сетями X5 Retail Group «Темп» прошел серьезный аудит. Производство в Новошахтинске внедрило систему ХАССП (система управления безопасностью пищевых продуктов), которая позволила контролировать изготовление на всех этапах и оценивать критические точки производства.