Колбасные сети. Как производитель из Новошахтинска завоевал свое место на полке
Еще 13 лет назад предприятие «Темп» можно было по праву назвать семейным: небольшой арендованный цех, в котором работали члены одной семьи, выпускал около 3 тонн колбас в месяц.
Сегодня это большое мясоперерабатывающее предприятие, известное далеко за пределами родного Новошахтинска.
«Темп» ежемесячно производит 200 тыс. тонн мясных деликатесов, имеет в собственности 3 тыс. кв. метров производственных площадей, автопарк из 25 автомобилей и дает работу тысяче человек.
Юга.ру рассказывают, как производитель смог стать партнером крупных торговых сетей и заслужить доверие покупателей.
Бизнес малый — партнеры федеральные
С крупными торговыми сетями новошахтинский колбасный завод работает больше двух лет. Но начиналось все с того, что сотрудники предприятия сами развозили свои колбасы по рынкам и заключали контракты с маленькими магазинчиками.
По словам основателя и главы компании Петра Кочиева, чтобы попасть в федеральные сети, пришлось очень много работать.
— Мы проводили постоянный мониторинг рынка, чтобы понять, чего же хочет потребитель, узнать, продукты какого качества и внешнего вида нужны продавцам — рассказывает Петр Кочиев. — Владельцы маленькой компании не должны бояться. Просто нужно быть готовым много, очень много работать и продолжать предпринимать попытки для покорения заветной высоты. Я не слышал историй, чтобы на небольшого локального игрока сразу обратили внимание федералы и вышли к нему с предложением.
Несмотря на то что «Темп» уже имел за спиной успешный опыт в родном регионе, благосклонности федеральных сетей ему пришлось добиваться долго — более года. За это время удалось вывести формулу успеха в отрасли, где так много конкурентов.
Во-первых, сырье высокого качества.
— Мы работаем с производителями мяса, которые давно зарекомендовали себя на рынке, — подчеркивает основатель компании. — Мясо птицы мы берем в «Приосколье». Свинину возим из Белгорода, от нашего постоянного поставщика. Разделка и жиловка у нас на предприятии своя.
По данным Ростовстата, в январе в хозяйствах Ростовской области произвели 19,9 тыс. тонн скота и птицы на убой (в живом весе). Таким образом, темп роста по сравнению с январем 2018 года составил 52,5%.
Во-вторых, работа с ассортиментом. Вкусы покупателей меняются, конкуренция на колбасной полке остается стабильно высокой. Производитель может быть успешным, только постоянно обновляя предложение. В линейке «Темпа» сегодня больше 150 наименований мясных продуктов и полуфабрикатов.
И наконец, грамотный маркетинг. В Ростове-на-Дону, Таганроге, Новошахтинске, Каменске и Миллерово есть торговые представители «Темпа», которые знают, как подать продукт, чтобы он лучше продавался.
По мнению эксперта рынка, в типовую ретейл-матрицу фермерам и небольшим производителям продукции попасть сложно, хотя и возможно.
— Сетям нужно стандартное качество, определенные процедуры, скорость доставки — это можно отнести к объективным критериям, — пояснил порталу Юга.ру исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков. — Объем продукции фермер может продавать такой, который у него есть, а не тот, который требуется для магазинов. Некоторые сети практикуют такое сотрудничество. И на наш взгляд, это один из самых реальных видов сотрудничества.
В «Темпе» с торговыми сетями
Наработанный опыт пригодился, когда началось сотрудничество с федеральными сетями. По словам Петра Кочиева, работа с крупным ретейлом дает таким небольшим предприятиям, как «Темп», мощный толчок для развития: возрастает объем продаж, повышается узнаваемость бренда, растет число покупателей.
Еще один плюс — расширение географии поставок. Этому помогло сотрудничество с компанией X5 Retail Group (управляет сетями «Пятёрочка», «Перекресток» и «Карусель»). Сегодня продукцию «Темпа» можно найти во всех «Пятёрочках» Ростовской области, а это порядка 500 универсамов. В партнерстве с сетью новошахтинский производитель рассчитывает прийти и в другие регионы.
За год объем поставок «Темпа» в торговую сеть «Пятёрочка» Х5 Retail Group, одного из крупных ретейлеров России, вырос в семь раз, а число представленных на полках продуктов достигло 30.
— Мы над этим работаем. Я думаю, если сможем показать высокий уровень продаж, то на нас обязательно обратят внимание и будут предлагать развитие, — считает Перт Кочиев. — Мы готовы под запрос сетей делать любой продукт, готовы наращивать производство. У нас высококлассные специалисты. Сегодня мы выпускаем более 200 тонн продукции в месяц, но можем увеличить показатели в разы. То есть к масштабной экспансии мы готовы.
Высокий трафик покупателей и совместные акции, в том числе дегустации, сделали свое дело. Покупатели распробовали колбасу и мясные продукты местного производства.
— Мы начали поставки в «Пятёрочку» и уже спустя два месяца совместной работы, в высокий предновогодний сезон стали участником промоакций сети. Для покупателя это очень важно: он выбирает и глазами, и кошельком. Понравились вид и цена — продукт попадает в корзинку, на пробу. И вот здесь важно предложить наилучшее качество, потому что если вкус не понравится, то к этому продукту, а то и ко всем продуктам бренда, человек больше не подойдет никогда, — рассказывает руководитель завода.
В краснодарском Торговом доме «Каравай Кубани» порталу Юга.ру рассказали, с какими трудностями столкнулось предприятие, сотрудничая с крупными федеральными сетями.
— Наша продукция присутствует практически во всех региональных и федеральных сетях на территории Краснодара и даже края. Что касается работы с сетью, то самая большая сложность — в поддержании и продвижении нового ассортимента, ведь вкусы у покупателей разные, а мы должны удовлетворить потребность каждого в качественном продукте, — отметили в компании.
Обмануть покупателя один раз — фатально
Все сотрудники завода «Темп» знают, как важно соблюдать технологию и постоянно следить за качеством. Ведь если обмануть покупателя хотя бы раз, он больше не вернется.
Перед началом сотрудничества с торговыми сетями X5 Retail Group «Темп» прошел серьезный аудит. Производство в Новошахтинске внедрило систему ХАССП (система управления безопасностью пищевых продуктов), которая позволила контролировать изготовление на всех этапах и оценивать критические точки производства.
«Темпу» неоднократно доверяли представлять Новошахтинск на различных выставках: федеральном агросмотре «Золотая осень» или на выставке «Ростов гостеприимный». И отовсюду производители возвращаются с медалями: где-то полюбилась посетителям и экспертам полукопченая «Казачья», а где-то вареная «Докторская».
Благодаря федеральным торговым сетям попробовать качественные продукты из Ростовской области теперь могут жители других регионов России. По итогам 2018 года ассортимент торговых сетей «Пятёрочка», «Перекресток» и «Карусель» пополнился продукцией 128 новых партнеров из Южного федерального округа, 69 из которых — производители Краснодарского края, 27 — производители Ростовской области. В целом по России Х5 начала сотрудничать с 1312 российскими поставщиками из 67 регионов.
— Х5 уделяет особое внимание локальным поставщикам в каждом регионе и стремится обеспечить максимальное присутствие их продукции в магазинах, — отметили в пресс-службе X5 Retail Group. — Такое тесное взаимодействие предоставляет местным производителям широкий канал сбыта их товаров, а покупателям — разнообразный выбор качественной свежей продукции по разумным ценам.
Постоянное пополнение пула поставщиков локальными компаниями, в том числе малыми и средними предприятиями, — стратегия развития многих торговых сетей. Они стремятся предоставить покупателям самые свежие, качественные и доступные по цене продукты. Неудивительно, что такой «продовольственный» патриотизм идет на пользу и потребителям, и производителям.
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