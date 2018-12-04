Как перевести деньги из одного банка в другой и даже получить кэшбэк. Рассказываем о банковском трейд-ин

Термин trade-in пришел из автопрома. Эта система подразумевает обмен старого автомобиля на новый с доплатой. Такая технология стала также популярна среди магазинов цифровой и бытовой техники. Специалисты банковской сферы пошли дальше и предлагают сдавать в трейд-ин расчетный счет. О том, как это работает и легко ли перевести деньги из одного банка в другой, — в партнерском материале Юга.ру и Банка «Нейва».

Татьяна Стерлина директор департамента развития корпоративного бизнеса и продаж Банка «Нейва»

Зачем банкам трейд-ин? — На сегодняшний день в нашей стране наблюдается высокий уровень миграции корпоративных клиентов банков. Это явление обусловлено, с одной стороны, стремлением бизнеса оптимизировать расходы, в том числе на банковское обслуживание, с другой — недовольством от обслуживания в том или ином банке. При этом многие владельцы бизнеса зачастую опасаются перехода в другой банк: в их представлении это сложная, долгая и ресурсозатратная процедура. Однако, по словам специалиста, такие опасения совершенно беспочвенны. Полностью перевести свой бизнес на обслуживание в другой банк очень просто. В течение 20 минут вам откроют счет и подключат интернет-банк, с которым можно работать сразу : отправлять новые реквизиты своим контрагентам, интегрировать его с бухгалтерской программой «1С».

Как вообще работает трейд-ин? Каждый автовладелец рано или поздно сталкивается с необходимостью обновления автомобиля, а многие делают это регулярно. При этом между решением о смене машины, продажей старого авто, подбором и покупкой нового вы неизбежно теряете такой ресурс, как время. В целях экономии времени, для удобства автомобилистов и была изобретена система трейд-ин, то есть обмен старой машины на новую с доплатой. Кроме автомобилей, по системе трейд-ин можно приобрести дорогостоящий гаджет. В России можно сдать в фирменный салон Apple свой смартфон и получить взамен новый. Сдать можно любой iPhone, начиная с 5-го поколения, а приобрести — любой iPhone из тех, которые есть в наличии.

Как сдать счет в трейд-ин? Специалисты Банка «Нейва» решили внедрить технологию с автомобильного рынка и в сферу банковских услуг. Суть новации состоит в следующем: перевести оборотные средства со старого расчетного счета в другом банке на новый, в Банке «Нейва». При этом предыдущий расчетный счет закрывать необязательно, можно продолжать им пользоваться. За перевод денег по банковскому трейд-ин клиенты Банка «Нейва» получат кэшбэк — до 10% от переведенной суммы .