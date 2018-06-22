Онлайн-кассы для предпринимателей. Как не нарушить 54-ФЗ и избежать штрафа
Уже 1 июля 2018 года в России заканчивается второй этап перехода на онлайн-кассы: к этому времени новое оборудование должно установить большинство предпринимателей.
Юга.ру и компания МТС рассказывают, как перейти на новую систему и не нарушить закон.
Суть закона
Еще в 2016 году был подписан Федеральный закон 54-ФЗ, согласно которому вся контрольно-кассовая техника должна в онлайн-режиме отправлять электронные чеки в налоговую. Цель кассовой реформы — сделать бизнес в стране прозрачнее и сократить налоговые проверки.
Предприниматели, которые работают по основной или упрощенной системе налогообложения, перешли на онлайн-кассы в первой волне — с июля 2017 года. К июлю этого года должен завершиться второй этап перехода на новую систему.
На кого закон распространяется
Если вы предприниматель и сейчас работаете на обычных кассах — вам точно нужно менять их на новые. Во вторую волну попадают большинство магазинов у дома и предприятий розничной торговли, включая продажу пива и общепит. Закон распространяется на малый бизнес с наемными сотрудниками, работающий по патентной системе налогообложения (ПСН) или по единому налогу на вмененный доход (ЕНВД) в сфере торговли и общепита, а также вендинга.
На кого закон не распространяется. Пока
Есть категории предпринимателей, которые получили отсрочку от использования ККТ до 1 июля 2019 года. В следующем году кассовая реформа коснется индивидуальных предпринимателей в торговле, общепите и вендинге без наемных работников, а также сферы услуг — парикмахеров, косметологов, швей, репетиторов, поваров, ветеринаров. Также отсрочка касается ИП, которые занимаются пассажирскими и грузовыми перевозками, ремонтом мебели, жилья, компьютеров или автомобилей.
На кого закон не распространяется вовсе
В 54-ФЗ есть исключения — по отдельным сегментам торговли и оказания услуг. Например, от использования онлайн-касс освобождены няни и сиделки, мастерские по ремонту ключей или обуви, арендодатели жилья, продавцы газет, мороженого, разливного кваса или молока.
Закон также не распространяется на индивидуальных предпринимателей, работающих в отдаленных населенных пунктах. Перечень таких территорий утверждают региональные власти, но города, районные центры и поселки городского типа в такие списки не попадают.
Если вы все еще не знаете, обязаны ли вы установить онлайн-кассу, можно пройти тест на сайте Федеральной налоговой службы.
Какая нужна касса
Онлайн-кассы делятся на три типа — автономная касса, фискальный регистратор и смарт-терминал (умная касса). Выбор зависит от ассортимента товаров, — например, большинство моделей автономных касс не позволяет работать с алкоголем, а код товара нужно каждый раз вбивать вручную. Фискальные регистраторы часто используют торговые сети и крупные магазины.
Для курьерской доставки, выездной торговли и торговых точек, где случаются перебои с электричеством, больше подойдут смарт-кассы: некоторые модели могут работать без подзарядки от 10 до 24 часов. Умная касса позволяет автоматизировать кассовые процессы, подключить товароучетный сервис и формировать отчеты.
По закону касса должна иметь фискальный накопитель (ФН) — устройство, которое хранит и шифрует кассовые чеки. Необходим интернет для отправки электронных копий чеков в ФНС и покупателю через оператора фискальных данных (ОФД). Также 54-ФЗ обязывает иметь специальное программное обеспечение для проведения кассовых операций.
Предприниматели могут собрать контрольно-кассовую технику из элементов разных поставщиков или приобрести комплексное решение. Смарт-терминал «МТС-касса» полностью соответствует требованиям 54-ФЗ: включает кассовый терминал с фискальным накопителем, бесплатное кассовое программное обеспечение, сим-карту с интернет-трафиком, услуги оператора фискальных данных и товароучетный сервис.
Штрафы
Если индивидуальный предприниматель работает без онлайн-кассы, ему грозит штраф от 25% до 50% выручки, но не менее 10 тыс. рублей. Для организаций штраф выше — от 75% до 100% выручки, но не меньше 30 тыс. рублей. За повторное неприменение кассы (если сумма выручки достигла 1 млн рублей) закон может приостановить деятельность бизнеса на срок до 90 дней и отстранить должностных лиц от работы на один или два года. Штрафы также грозят предпринимателям, которые установят кассы, не соответствующие требованиям федерального закона.
На пике спроса стоит отслеживать акционные предложения, которые позволят сэкономить при переходе на онлайн-кассу и избавиться от большинства забот по ее установке за счет комплексного решения. Например, сейчас можно купить продвинутый смарт-терминал за 10 900 рублей без фискального накопителя и за 17 900 рублей с фискальным накопителем на 15 месяцев и в комплекте с ним бесплатно получить кассовое программное обеспечение, годовой доступ к ОФД, настройку и активацию кассы, ее регистрацию в ФНС и даже инструктаж сотрудников по работе с новым оборудованием.
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Если при регистрации в ОФД и налоговой сделать ошибку, это может привести к необходимости покупки нового фискального накопителя (его стоимость — 7 тыс. рублей на 15 месяцев). Также довольно нелегко установить и настроить кассу самому. При покупке «МТС Кассы» более 2500 сервисных инженеров МТС по всей стране выезжают на места и настраивают оборудование под ключ. По части регистрации кассы в ФНС специалисты МТС тоже все сделают за вас, вам понадобится только облачная электронная подпись. Если ее нет, МТC поможет быстро ее сделать.
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