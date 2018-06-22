Онлайн-кассы для предпринимателей. Как не нарушить 54-ФЗ и избежать штрафа

Уже 1 июля 2018 года в России заканчивается второй этап перехода на онлайн-кассы: к этому времени новое оборудование должно установить большинство предпринимателей. Юга.ру и компания МТС рассказывают, как перейти на новую систему и не нарушить закон.

Суть закона Еще в 2016 году был подписан Федеральный закон 54-ФЗ, согласно которому вся контрольно-кассовая техника должна в онлайн-режиме отправлять электронные чеки в налоговую. Цель кассовой реформы — сделать бизнес в стране прозрачнее и сократить налоговые проверки. Предприниматели, которые работают по основной или упрощенной системе налогообложения, перешли на онлайн-кассы в первой волне — с июля 2017 года. К июлю этого года должен завершиться второй этап перехода на новую систему.

На кого закон распространяется Если вы предприниматель и сейчас работаете на обычных кассах — вам точно нужно менять их на новые. Во вторую волну попадают большинство магазинов у дома и предприятий розничной торговли, включая продажу пива и общепит. Закон распространяется на малый бизнес с наемными сотрудниками, работающий по патентной системе налогообложения (ПСН) или по единому налогу на вмененный доход (ЕНВД) в сфере торговли и общепита, а также вендинга.

На кого закон не распространяется. Пока Есть категории предпринимателей, которые получили отсрочку от использования ККТ до 1 июля 2019 года. В следующем году кассовая реформа коснется индивидуальных предпринимателей в торговле, общепите и вендинге без наемных работников, а также сферы услуг — парикмахеров, косметологов, швей, репетиторов, поваров, ветеринаров. Также отсрочка касается ИП, которые занимаются пассажирскими и грузовыми перевозками, ремонтом мебели, жилья, компьютеров или автомобилей.

На кого закон не распространяется вовсе В 54-ФЗ есть исключения — по отдельным сегментам торговли и оказания услуг. Например, от использования онлайн-касс освобождены няни и сиделки, мастерские по ремонту ключей или обуви, арендодатели жилья, продавцы газет, мороженого, разливного кваса или молока. Закон также не распространяется на индивидуальных предпринимателей, работающих в отдаленных населенных пунктах. Перечень таких территорий утверждают региональные власти, но города, районные центры и поселки городского типа в такие списки не попадают.

Если вы все еще не знаете, обязаны ли вы установить онлайн-кассу, можно пройти тест на сайте Федеральной налоговой службы.

Какая нужна касса Онлайн-кассы делятся на три типа — автономная касса, фискальный регистратор и смарт-терминал (умная касса). Выбор зависит от ассортимента товаров, — например, большинство моделей автономных касс не позволяет работать с алкоголем, а код товара нужно каждый раз вбивать вручную. Фискальные регистраторы часто используют торговые сети и крупные магазины. Для курьерской доставки, выездной торговли и торговых точек, где случаются перебои с электричеством, больше подойдут смарт-кассы: некоторые модели могут работать без подзарядки от 10 до 24 часов. Умная касса позволяет автоматизировать кассовые процессы, подключить товароучетный сервис и формировать отчеты.

По закону касса должна иметь фискальный накопитель (ФН) — устройство, которое хранит и шифрует кассовые чеки. Необходим интернет для отправки электронных копий чеков в ФНС и покупателю через оператора фискальных данных (ОФД). Также 54-ФЗ обязывает иметь специальное программное обеспечение для проведения кассовых операций. Предприниматели могут собрать контрольно-кассовую технику из элементов разных поставщиков или приобрести комплексное решение. Смарт-терминал «МТС-касса» полностью соответствует требованиям 54-ФЗ: включает кассовый терминал с фискальным накопителем, бесплатное кассовое программное обеспечение, сим-карту с интернет-трафиком, услуги оператора фискальных данных и товароучетный сервис.

Штрафы Если индивидуальный предприниматель работает без онлайн-кассы, ему грозит штраф от 25% до 50% выручки, но не менее 10 тыс. рублей. Для организаций штраф выше — от 75% до 100% выручки, но не меньше 30 тыс. рублей. За повторное неприменение кассы (если сумма выручки достигла 1 млн рублей) закон может приостановить деятельность бизнеса на срок до 90 дней и отстранить должностных лиц от работы на один или два года. Штрафы также грозят предпринимателям, которые установят кассы, не соответствующие требованиям федерального закона.