Как поехать в отпуск за счет работодателя? (Да, теперь это возможно и выгодно)

С 1 января 2019 года в России вступает в силу Федеральный закон от 23 апреля 2018 года № 113-ФЗ «О внесении изменений в статьи 255 и 270 части второй Налогового кодекса Российской Федерации». Согласно этой новации, расходы на внутренний туризм для своих сотрудников компании смогут относить на себестоимость и выводить из налогооблагаемой базы.