Как поехать в отпуск за счет работодателя? (Да, теперь это возможно и выгодно)
С 1 января 2019 года в России вступает в силу Федеральный закон от 23 апреля 2018 года № 113-ФЗ «О внесении изменений в статьи 255 и 270 части второй Налогового кодекса Российской Федерации». Согласно этой новации, расходы на внутренний туризм для своих сотрудников компании смогут относить на себестоимость и выводить из налогооблагаемой базы.
- Кто может получить путевку от руководства?
Любой официально оформленный сотрудник предприятия — от уборщицы до директора.
- Кому это выгодно?
Это выгодно предприятиям с большим белым фондом оплаты труда (ФОТ). Он включает в себя не только зарплаты, но и все стимулирующие и компенсационные выплаты (бонусы, премии, больничные, декретные, командировочные и т.д.).
- Какую сумму предприятие может таким образом вывести из налогооблагаемой базы, отнести на себестоимость?
Не более 50 тыс. рублей на человека в год (то есть можно дать сотруднику две путевки по 25 тыс. рублей) и не более 6% от фонда оплаты труда (таким образом, если зарплатный фонд составляет 2 млн рублей в месяц, то 120 тыс. рублей предприятие может ежемесячно использовать на покупку путевок).
- Я могу обязать работодателя купить мне путевку за счет компании?
Нет, это право собственника компании, но не его обязанность. Другое дело, что это может быть выгодно организациям, где уже существует культура премирования сотрудников поездками в санаторий (например, на вредных производствах).
- Куда я могу поехать по такой путевке?
Только внутренний туризм на территории РФ. На его развитие и направлены подобные стимулирующие меры.
- Когда можно приступать к выбору и оформлению путевок?
Путевка должна быть фактически куплена после вступления закона в силу, то есть после 1 января 2019 года. Но приступить к подбору вариантов можно заранее.
- Я люблю дикий отдых с палатками, мне не нужна путевка. Как быть в таком случае?
Компания может оплатить вам транспортные расходы на дорогу к месту отдыха. Например, купить билеты в Краснодарский край, Крым или на горнолыжные курорты Северного Кавказа.
- Что еще, кроме путевок и билетов, можно оплатить в рамках вступающего в силу закона?
Проживание в гостинице. И даже питание, если услуга оказывается комплексно — вместе с проживанием в рамках единого договора об оказании туристических услуг. Кроме того, предприятие может оплатить экскурсии.
- Я хочу отдыхать с семьей. Возможно ли отнести на расходы предприятия их путевки вместе с моей?
Действие закона распространяется на ближайших членов семьи сотрудника — жену (мужа) и детей.
- Чем конкретно это выгодно компании?
Закон дает работодателям право списать расходы на отдых сотрудников на себестоимость и вычеркнуть из налогооблагаемой базы. То есть фактически уменьшается сумма налогов, которую обязана будет выплатить компания, это такая налоговая оптимизация.
- Имеет ли значение, сколько человек проработал в компании?
Согласно трудовому законодательству, работник имеет право на оплачиваемый отпуск спустя не менее 6 месяцев непрерывной работы с момента трудоустройства.
- Имеет ли значение размер зарплаты трудящегося?
Не имеет. Путевка вообще не имеет отношения к размеру вашей зарплаты. Начальство может премировать вас ею, а может этого не делать.
- Заменяет ли оплата путевки выдачу отпускных?
Нет, эти вещи не взаимосвязаны.
- С какого дня уже можно писать заявление или то, что нужно писать?
Вы уже сейчас можете писать заявление на отпуск в следующем году. Но договор на обслуживание по путевке должен быть датирован и проплачен числом, следующим после 1 января 2019 года.
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