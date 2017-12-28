Антон Полуэктов, директор БКС Премьер в Сочи: Все больше людей не боятся инвестировать

Директор филиала Компании БКС в Сочи Антон Полуэктов рассказывает о результатах уходящего года для отечественной экономики, финансовых рынков и самой компании.

Назовите главный экономический итог уходящего года. — Самый главный макроэкономический итог года — выход из рецессии, в которой Россия находилась последние два года. Рост отечественной экономики по итогам 2017 года ожидается на уровне около 2%. Другой важный итог — снижение инфляции до исторических минимумов. К концу года Банк России ожидает показатели инфляции на уровне 2,5–2,7%. Ставки в экономике снижаются, становится доступнее кредитование, оживает инвестиционная активность.

Антон Полуэктов Директор филиала Компании БКС в Сочи

Можно ли считать минувший год позитивным для фондового рынка? — Здесь итоги не столь однозначные: вопреки прогнозам, первая половина года выдалась не самая удачная, но уже в августе-сентябре все более-менее стабилизировалось. Если в первой половине года продажи были связаны с политическими факторами — рынок ожидал улучшения российско-американских отношений после избрания на пост президента США Дональда Трампа, то во второй половине года больше внимания уделялось макроэкономическим темам, выходу из рецессии и росту прибылей ряда компаний.

А каких результатов удалось достичь в этом году вашей компании? — Для Финансовой группы БКС уходящий год стал во всех отношениях успешным. Компании был присвоен рейтинг ruBBB+ со стабильным прогнозом от рейтингового агентства RAEX («Эксперт РА»), международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило краткосрочный рейтинг FG BCS Ltd. до уровня В, а Национальное рейтинговое агентство (НРА) подтвердило рейтинг надежности БКС на максимальном уровне — ААА. Значительно улучшились финансовые результаты. За первые шесть месяцев текущего года прибыль Группы компаний БКС увеличилась на 47,8% и составила без малого 4,5 млрд рублей. Показатель рентабельности собственного капитала достиг 30%, что также является лучшим историческим результатом Группы.

Стали ли люди больше интересоваться биржей и инвестициями и отразилось ли это на количестве клиентов? — За короткий срок БКС удалось выйти на чистое второе место по количеству зарегистрированных клиентов на Московской бирже, оставив позади многих серьезных конкурентов — в первом полугодии число зарегистрированных клиентов БКС выросло на 26,5% и достигло 229 тыс. В целом за неполный 2017 год прирост составил 39%, а количество клиентов перевалило за четверть миллиона. На этом фоне мы упрочили лидерство в рейтингах на валютной , срочной и фондовой секциях Мосбиржи. Причем в рейтинге ведущих операторов в режиме торгов Т+ по акциям и паям на фондовом рынке БКС лидирует с кратным отрывом от компании, занимающей в рейтинге второе место .

Что, на ваш взгляд, максимально способствует достижению таких результатов? — Это связано как с эффективной реализацией собственной бизнес-стратегии, так и с рыночной конъюнктурой. Сыграло свою роль снижение ставок по вкладам, работают меры по развитию рынка частных инвестиций, которые предпринимает государство. Одна из них — введение беспрецедентных налоговых преференций для частных инвесторов по индивидуальным инвестиционным счетам (ИИС). Многие из тех, кто еще вчера был вкладчиком, сегодня инвестирует через ИИС в акции, корпоративные и государственные облигации и другие активы. В этом им помогают финансовые советники БКС Премьер . На данный момент в нашей компании такие счета открыли более 35 тыс. человек .

Какие ближайшие и стратегические планы строит компания БКС на 2018 год? — На 2018 год одной из основных целей мы поставили перед собой создание открытой архитектуры. Это подразумевает возможность для наших клиентов инвестировать с БКС не только в продукты самой группы, но и других инвестдомов России, а также крупнейших мировых финансовых групп.