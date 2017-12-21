Делать корпоративные закупки стало проще и удобнее. Объясняем, как и почему

Кобрендовая карта Райффайзенбанка и METRO Cash&Carry позволяет забыть о лишних бумажках для бухгалтерии, выдаче купюр и мелочи, возвращении сдачи и других сложностях с закупками. Объясняем в пяти карточках, чем удобна новая карта Райффайзенбанка для малого и среднего бизнеса.

Во-первых, прозрачная отчетность по любым, даже мелким и незапланированным покупкам — это то, что нужно каждому предпринимателю. Во-вторых, в-третьих и так далее до пятого пункта читайте ниже.

Карта привязана к расчетному счету компании.

Сама карта оформлена на юридическое лицо (ООО или индивидуального предпринимателя), но ее держателем является физическое лицо. Поэтому оплачивать покупки можно без платежных поручений и каких-либо дополнительных документов, так же как обычной дебетовой или кредитной картой. Можно оформить несколько карт на разных сотрудников.Например, вы руководитель небольшой фирмы, которая регулярно делает закупки в METRO, — возможно, вы организуете мероприятия или владеете сетью мини-маркетов. Заезжать за покупками с картой Райффайзенбанка сможете как вы сами, так и закупщик или управляющий. Все операции отобразятся в выписке по счету. Кроме того, вы можете устанавливать лимит трат по каждой карте индивидуально. Например, отдельную карту можно завести для секретаря или офис-менеджера, который будет покупать в приемную чай и печенье.

Карта предоставляет возможность беспроцентной рассрочки на 45 дней.

Своим клиентам банк открывает лимит средств, которые можно потратить в METRO даже при отсутствии денег на счету. Лимит определяется индивидуально и может составить от 30 тыс. до 250 тыс. рублей. При погашении в срок до 45 дней вы не платите проценты. Такая возможность пригодится при открытии бизнеса, когда все ресурсы вложены в строительство, ремонт, оформление документации и закупку основной части товара. В последние дни перед открытием вы докупаете расходные и канцелярские материалы, бейджи и цветы в офис — тут-то и пригодится беспроцентная отсрочка.



Да и после, уже в спокойном режиме, вам не придется каждый раз перед поездкой в METRO беспокоиться о том, хватит ли средств на счету сразу на оплату налогов, зарплаты и закупку товаров или расходников. Вы можете оптимально разнести расходы по времени, не нервничая в ожидании прихода на счет, а воспользовавшись беспроцентной рассрочкой с картой Райффайзенбанка.

Расплачиваться можно не только в METRO.

Несмотря на то что карта — партнерский проект Райффайзенбанка и сети METRO Cash&Carry, использовать ее можно при покупках в других магазинах, на автозаправках, в ресторанах, платить при заказе через интернет. Это удобно для ведения отчетности и оценки всех бизнес- и представительских расходов. Покупая в METRO с картой Райффайзенбанка, вы автоматически получаете скидки на будущие покупки.

Если ваши траты за квартал составили 30 тыс. рублей, вам предоставят скидку 2%, при сумме 60 тыс. рублей это будет уже 3%, а траты в размере 100 тыс. рублей дадут скидку в 5%. Она предоставляется в виде ваучеров, которые можно будет потратить на покупки в следующем квартале. Скидка действует на все категории товаров, за исключением табачной и алкогольной продукции.



Новые пользователи получают приветственную скидку в размере 10% за траты 100 тыс. рублей в первом и втором квартале от даты начала использования карты.



При начислении скидки учитываются только товары, купленные в магазине METRO.