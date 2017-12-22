Инвестиции и перспективы в Краснодарском крае. Что представит Усть-Лабинский район на форуме в Сочи?
Краснодарский край не раз возглавлял рейтинги инвестиционной привлекательности регионов России. Появившийся в 2002 году региональный экономический форум «Кубань» в 2004 году получил статус международного ежегодного форума, в 2007 году стал главным инвестиционным форумом страны и начал проводиться в Сочи.
Ежегодно в форуме принимает участие Усть-Лабинский район. Юга.ру рассказывают, что район презентует инвесторам на ближайшем форуме и какие проекты уже реализовали.
Усть-Лабинский район расположен в центральной части Краснодарского края на пересечении основных транспортных магистралей краевого и федерального значения, в месте слияния крупнейших рек края — Кубани и Лабы. Основные отрасли, формирующие хозяйственный комплекс района, — сельское хозяйство, пищевая и перерабатывающая промышленность, промышленность строительных материалов.
В районе имеются нерудные полезные ископаемые, ведется добыча природного газа, выращивают зерновые и зернобобовые культуры, сою, сахарную свеклу, подсолнечник. Несколько лет район входит в первую десятку среди районов края по урожайности зерновых и зернобобовых, несмотря на то, что по площади земель сельскохозяйственного назначения район лишь 20-й в крае. В отрасли животноводства — одни из лучших показателей воспроизводства, выращивания и продуктивности скота. В единственном в крае Ладожском зверохозяйстве занимаются выращиванием норок.
Крупнейший инвестор в районе — промышленная группа «Базовый элемент» Олега Дерипаски и его агрохолдинг «Кубань», штаб-квартира которого находится в Усть-Лабинске. На территории района расположены следующие активы компании: 9 сельхозпредприятий, 5 молочно-товарных ферм, 3 элеватора, 2 свинотоварных комплекса, сахарный завод «Свобода», Ладожский кукурузокалибровочный завод и мясоперерабатывающий комплекс «Кубань».
Агрохолдинг «Кубань» достиг значимых результатов в области импортозамещения: бренд «Ладожские» гибридов семян кукурузы стал в этом году победителем в номинации «Растениеводство» национальной премии «Приоритет-2017». Собственную селекцию предприятие развивает с 2008 года, предлагая сегодня 25 гибридов семян кукурузы, внесенных в госреестр.
За последние пять лет на территории Усть-Лабинского района реализовали пять крупных инвестиционных проектов в сферах АПК, промышленности и обрабатывающего производства. Общая сумма — почти 5,8 млрд рублей. На стадии реализации находятся восемь крупных инвестиционных проектов на общую сумму порядка 6,1 млрд рублей в разных видах экономической деятельности — АПК, социальная сфера, промышленность, ТЭК.
На территории индустриального (промышленного) парка размещен завод по производству газобетонных блоков мощностью 420 тыс. куб. метров в год. Инвестор — ООО «Главстрой-Усть-Лабинск» — вложил 1 млрд 962 млн рублей. Создано 170 рабочих мест. Налоговые поступления — 161 млн рублей.
В 2016 году введен в эксплуатацию завод по первичной переработке мяса, объем инвестиций — 1 млрд 260,3 млн рублей. Инвестор — агрохолдинг «Кубань». Мощность мясоперерабатывающего завода составляет 8,4 тыс. тонн переработки мяса в год. Создано 123 рабочих места. Налоговые поступления — 40 млн рублей. В бюджет района за 11 месяцев 2017 года поступило 9,9 млн. рублей.
Агрохолдинг «Кубань» также построил свинотоварную ферму на 50 и 25 тыс. голов. Свинотоварный комплекс рассчитан на содержание 2,2 тыс. свиноматок и получение 52 тыс. голов откорма в год. Годовая мощность — 8 тыс. тонн мяса в живом весе. Объем инвестиций составил 1 млрд 560 млн рублей. Списочная численность персонала — 116 рабочих мест, налоговые поступления — 79,3 млн. рублей. Налоговые поступления в районный бюджет за 11 месяцев текущего года от агрохолдинга «Кубань», в состав которого входят свинотоварные комплексы, составили 167 млн. рублей.
Большую работу по модернизации проводит сахарный завод «Свобода». В 2007 году мощность завода составляла 3,6 тыс. тонн, но она растет за счет установки нового оборудования и автоматизации технологических процессов. Так, уже реализован инвестиционный проект по увеличению производительной мощности переработки до 7 тыс. тонн свеклы в сутки. Общая сумма инвестиций за 10 лет составила более 1,8 млрд. рублей. Предприятие обеспечивает рабочими местами 463 человека.
Один из важнейших реализуемых проектов — создание индустриального (промышленного) парка «Кубань». На площади 905 га уже разместили свои производства ключевые резиденты: завод «Свобода», мясоперерабатывающий комплекс «Кубань», ООО «Главстрой Усть-Лабинск», но инвестиционный потенциал парка, с учетом построенных и запроектированных объектов, позволяет разместить на территории еще около 20 новых заводов. При полной наполняемости промышленного парка предполагается создание 3 тыс. 300 рабочих мест. Сумма инвестиций — 1 млрд 248 млн рублей, ежегодные налоговые отчисления — 84,9 млн рублей.
В формировании индустриального парка особый упор сделан на развитие инженерной инфраструктуры — уже построен газопровод высокого давления, завершено проектирование канализационного коллектора. В рамках инвестиционного проекта завершено строительство мини-ТЭЦ мощностью 4,44 МВт. По мере появления потребностей и расширения парка мощность возможно будет увеличить. Сумма инвестиций — 249 млн рублей, ежегодные налоговые отчисления — 14,8 млн рублей.
Еще один проект — агропромышленный кластер с самостоятельной инфраструктурой и инженерными коммуникациями в Усть-Лабинске. Его уже реализует ООО «Кубаньстройкомплекс». Сумма инвестиций — 132 млн рублей. Предполагается создание 15 постоянных рабочих мест.
ООО «Главстрой-Усть-Лабинск» планирует построить завод по выпуску фиброцементных изделий — декоративных прессованных листов автоклавного твердения. Проект предусматривает инсталляцию широкоформатной полноцветной принтерной установки, которая позволяет нанести любое изображение на плиты. В России нет аналогов предполагаемой к выпуску продукции с изображениями. Объем инвестиций составит 1 млрд 738,7 млн рублей. Срок реализации проекта — декабрь 2019 года. Количество новых рабочих мест — 113.
Поэтапно увеличивает мощности Ладожский кукурузокалибровочный завод. Мощность завода увеличится с 5 до 10 тыс. тонн в год, это позволит расширить товарную линейку гибридов кукурузы собственной селекции и улучшить их качество. Срок реализации — 2019 год, сумма инвестиций — 232,1 млн рублей. Предприятие обеспечивает рабочими местами 53 человека.
К 2019 году планируется построить частное общеобразовательное учреждение — Усть-Лабинский лицей. Инвестор — ООО «Образовательная инфраструктура». Лицей будет рассчитан на 475 человек. Общий объем инвестиций в экономику района составит 1 млрд 920 млн рублей. Новый лицей позволит создать 60 рабочих мест. Среднегодовая сумма налоговых платежей во все уровни бюджета составит 66,36 млн рублей.
Заключенные на форумах в Сочи в 2016 году и в 2017 году соглашения:
Строительство 1-го пускового комплекса «Мини-ТЭЦ Усть-Лабинск» мощностью 4,44 МВт;
Строительство завода по выпуску фиброцементных изделий;
Строительство и эксплуатация межмуниципального экологического отходоперерабатывающего комплекса (МЭОК);
Агропромышленный кластер в Усть-Лабинске.
В какие проекты могут вложиться инвесторы?
В феврале администрация Усть-Лабинского района по традиции презентует новые инвестиционные предложения на Российском инвестиционном форуме «Сочи‑2018». В их число вошли проекты в сфере туризма, коммунальной инфраструктуры и пищевого производства.
- Создание зоны отдыха на озере Копытко
Первый предлагаемый инвесторам проект — создание зоны отдыха на земельном участке площадью 12,4 га. В радиусе 60 км от города это будет первый обустроенный пляж на естественном водоеме. Планируется, что территория будет включать обустроенный пляж, спортивные зоны и детские площадки для различных возрастных групп, опоясывающую всю зону отдыха дорожку для велосипедистов, роллеров и бегунов, кафе, беседки и домики, парковки, пешеходный помост-набережную вдоль берега, лодочную станцию, зону ловли рыбы с соответствующей инфраструктурой, водоем и «ловчий канал» с обустроенными берегами, спуск от улицы Ленина.
Проект предусматривает привлечение прямых инвестиций в размере 53,66 млн рублей. Срок строительства объекта — 2 года. Срок окупаемости — 10-12 лет. Среднегодовая сумма налоговых платежей — 2,8 млн рублей. Число новых рабочих мест — 22.
- Строительство водозаборных сооружений в северной части Усть‑Лабинска
Конкурентное преимущество нового предприятия в том, что город недостаточно обеспечен централизованным водоснабжением. Часть промышленных предприятий промзоны имеют самостоятельные системы водоснабжения, но по техническому и эксплуатационному состоянию скважин износ составляет более 63%. Этот проект позволит обеспечить водоснабжением резидентов промышленного парка.
Общая стоимость проекта — 176,05 млн рублей. Проектная мощность — 2 880 тыс. куб. метров в год. Срок строительства объекта — 2 года. Срок окупаемости — 4,2 года. Среднегодовая сумма налоговых платежей — 26,36 млн рублей. Число новых рабочих мест — 26.
- Строительство парка развлечений и отдыха RED FOX resort
Планируется создание мультифункционального всесезонного комплекса отдыха с мини-аквапарком, термальными бассейнами и искусственной рекой на территории станицы Ладожской. Строительство будет вестись в два этапа. Первую очередь — аквапарк, домики, беседки, кафе — предполагается начать в 2018 году, а запуск намечен на 2019 год. Строительство второй очереди — мини-отель, бунгало с индивидуальными бассейнами, ресторанный комплекс — закончат в первом полугодии 2020 года. Параллельно со строительством основных объектов будут возводить инфраструктурные объекты, осуществлять ландшафтный дизайн, организовывать игровые площадки, фотозоны.
Объем инвестиций составит 235,1 млн рублей. Инвестиционная фаза проекта составит 2,5 года. Общая сумма ежегодно уплачиваемых налогов и сборов превысит 35,1 млн рублей. Число новых рабочих мест — 50.
-
Строительство молочно-товарной фермы на 300 голов дойного стада с цехом по переработке молока в хуторе Октябрьском и расширение МТФ в хуторе Железном до 300 голов дойного стада
Планируется создать сельскохозяйственный кластер молочного производства в хуторе Октябрьском для развития малых населенных пунктов и агротуризма на территории района. Молочно-товарная ферма с цехом по переработке молока расположится в хуторе Октябрьском, предлагается расширение МТФ в хуторе Железном до 300 голов дойного стада. На ферме будут перерабатывать молоко и производить молочную продукцию (сыры, сметана и так далее).
Общая стоимость проекта — 636,0 млн рублей. Выработка сырого молока — 4,2 млн литров в год. Переработка молока — 30 тонн готовой продукции в сутки. Срок строительства объекта — 2 года. Среднегодовая сумма налоговых платежей — 54,4 млн рублей. Число новых рабочих мест — 41.
- Диверсификация производства ООО «Кубанский пищекомбинат»
Планируется производство традиционных узваров и морсов, а также производство продуктов здорового питания с содержанием коллагенов в стеклянную тару и Tetra Pak. Основой продукции станут дикорастущие плоды и ягоды из Краснодарского края и регионов ЮФО. Производство основано на классической рецептуре с использованием воды из артезианской скважины.
Общая стоимость проекта — 141 млн рублей. Проектом предусмотрен монтаж трех линий: розлив в упаковку Tetra Pak (6 тыс. упаковок в час); розлив в стеклотару (10 тыс. бутылок в час); производство продукции на основе коллагенов (6 тыс. упаковок в час). Срок строительства объекта — 1 год. Срок окупаемости — 4,2 года. Среднегодовая сумма налоговых платежей — 13,4 млн рублей. Число новых рабочих мест — 45.
Также потенциальным партнерам Усть-Лабинский район предлагает уже подготовленные инвестиционные площадки под строительство новых объектов:
— производство по изготовлению тротуарной плитки;
— размещение объектов торговли с помещениями для обслуживания автотранспорта;
— производство по изготовлению столярных изделий;
— размещение предприятия по производству кровельных материалов;
— размещение объектов производственной базы.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.