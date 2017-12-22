Инвестиции и перспективы в Краснодарском крае. Что представит Усть-Лабинский район на форуме в Сочи?

Краснодарский край не раз возглавлял рейтинги инвестиционной привлекательности регионов России. Появившийся в 2002 году региональный экономический форум «Кубань» в 2004 году получил статус международного ежегодного форума, в 2007 году стал главным инвестиционным форумом страны и начал проводиться в Сочи. Ежегодно в форуме принимает участие Усть-Лабинский район. Юга.ру рассказывают, что район презентует инвесторам на ближайшем форуме и какие проекты уже реализовали.

Усть-Лабинский район расположен в центральной части Краснодарского края на пересечении основных транспортных магистралей краевого и федерального значения, в месте слияния крупнейших рек края — Кубани и Лабы. Основные отрасли, формирующие хозяйственный комплекс района, — сельское хозяйство, пищевая и перерабатывающая промышленность, промышленность строительных материалов. В районе имеются нерудные полезные ископаемые, ведется добыча природного газа, выращивают зерновые и зернобобовые культуры, сою, сахарную свеклу, подсолнечник. Несколько лет район входит в первую десятку среди районов края по урожайности зерновых и зернобобовых, несмотря на то, что по площади земель сельскохозяйственного назначения район лишь 20-й в крае. В отрасли животноводства — одни из лучших показателей воспроизводства, выращивания и продуктивности скота. В единственном в крае Ладожском зверохозяйстве занимаются выращиванием норок. Крупнейший инвестор в районе — промышленная группа «Базовый элемент» Олега Дерипаски и его агрохолдинг «Кубань», штаб-квартира которого находится в Усть-Лабинске. На территории района расположены следующие активы компании: 9 сельхозпредприятий, 5 молочно-товарных ферм, 3 элеватора, 2 свинотоварных комплекса, сахарный завод «Свобода», Ладожский кукурузокалибровочный завод и мясоперерабатывающий комплекс «Кубань». Агрохолдинг «Кубань» достиг значимых результатов в области импортозамещения: бренд «Ладожские» гибридов семян кукурузы стал в этом году победителем в номинации «Растениеводство» национальной премии «Приоритет-2017». Собственную селекцию предприятие развивает с 2008 года, предлагая сегодня 25 гибридов семян кукурузы, внесенных в госреестр.

За последние пять лет на территории Усть-Лабинского района реализовали пять крупных инвестиционных проектов в сферах АПК, промышленности и обрабатывающего производства. Общая сумма — почти 5,8 млрд рублей. На стадии реализации находятся восемь крупных инвестиционных проектов на общую сумму порядка 6,1 млрд рублей в разных видах экономической деятельности — АПК, социальная сфера, промышленность, ТЭК. На территории индустриального (промышленного) парка размещен завод по производству газобетонных блоков мощностью 420 тыс. куб. метров в год. Инвестор — ООО «Главстрой-Усть-Лабинск» — вложил 1 млрд 962 млн рублей. Создано 170 рабочих мест. Налоговые поступления — 161 млн рублей. В 2016 году введен в эксплуатацию завод по первичной переработке мяса, объем инвестиций — 1 млрд 260,3 млн рублей. Инвестор — агрохолдинг «Кубань». Мощность мясоперерабатывающего завода составляет 8,4 тыс. тонн переработки мяса в год. Создано 123 рабочих места. Налоговые поступления — 40 млн рублей. В бюджет района за 11 месяцев 2017 года поступило 9,9 млн. рублей. Агрохолдинг «Кубань» также построил свинотоварную ферму на 50 и 25 тыс. голов. Свинотоварный комплекс рассчитан на содержание 2,2 тыс. свиноматок и получение 52 тыс. голов откорма в год. Годовая мощность — 8 тыс. тонн мяса в живом весе. Объем инвестиций составил 1 млрд 560 млн рублей. Списочная численность персонала — 116 рабочих мест, налоговые поступления — 79,3 млн. рублей. Налоговые поступления в районный бюджет за 11 месяцев текущего года от агрохолдинга «Кубань», в состав которого входят свинотоварные комплексы, составили 167 млн. рублей.









Большую работу по модернизации проводит сахарный завод «Свобода». В 2007 году мощность завода составляла 3,6 тыс. тонн, но она растет за счет установки нового оборудования и автоматизации технологических процессов. Так, уже реализован инвестиционный проект по увеличению производительной мощности переработки до 7 тыс. тонн свеклы в сутки. Общая сумма инвестиций за 10 лет составила более 1,8 млрд. рублей. Предприятие обеспечивает рабочими местами 463 человека. Один из важнейших реализуемых проектов — создание индустриального (промышленного) парка «Кубань». На площади 905 га уже разместили свои производства ключевые резиденты: завод «Свобода», мясоперерабатывающий комплекс «Кубань», ООО «Главстрой Усть-Лабинск», но инвестиционный потенциал парка, с учетом построенных и запроектированных объектов, позволяет разместить на территории еще около 20 новых заводов. При полной наполняемости промышленного парка предполагается создание 3 тыс. 300 рабочих мест. Сумма инвестиций — 1 млрд 248 млн рублей, ежегодные налоговые отчисления — 84,9 млн рублей. В формировании индустриального парка особый упор сделан на развитие инженерной инфраструктуры — уже построен газопровод высокого давления, завершено проектирование канализационного коллектора. В рамках инвестиционного проекта завершено строительство мини-ТЭЦ мощностью 4,44 МВт. По мере появления потребностей и расширения парка мощность возможно будет увеличить. Сумма инвестиций — 249 млн рублей, ежегодные налоговые отчисления — 14,8 млн рублей.

Еще один проект — агропромышленный кластер с самостоятельной инфраструктурой и инженерными коммуникациями в Усть-Лабинске. Его уже реализует ООО «Кубаньстройкомплекс». Сумма инвестиций — 132 млн рублей. Предполагается создание 15 постоянных рабочих мест. ООО «Главстрой-Усть-Лабинск» планирует построить завод по выпуску фиброцементных изделий — декоративных прессованных листов автоклавного твердения. Проект предусматривает инсталляцию широкоформатной полноцветной принтерной установки, которая позволяет нанести любое изображение на плиты. В России нет аналогов предполагаемой к выпуску продукции с изображениями. Объем инвестиций составит 1 млрд 738,7 млн рублей. Срок реализации проекта — декабрь 2019 года. Количество новых рабочих мест — 113. Поэтапно увеличивает мощности Ладожский кукурузокалибровочный завод. Мощность завода увеличится с 5 до 10 тыс. тонн в год, это позволит расширить товарную линейку гибридов кукурузы собственной селекции и улучшить их качество. Срок реализации — 2019 год, сумма инвестиций — 232,1 млн рублей. Предприятие обеспечивает рабочими местами 53 человека. К 2019 году планируется построить частное общеобразовательное учреждение — Усть-Лабинский лицей. Инвестор — ООО «Образовательная инфраструктура». Лицей будет рассчитан на 475 человек. Общий объем инвестиций в экономику района составит 1 млрд 920 млн рублей. Новый лицей позволит создать 60 рабочих мест. Среднегодовая сумма налоговых платежей во все уровни бюджета составит 66,36 млн рублей.

Заключенные на форумах в Сочи в 2016 году и в 2017 году соглашения:

Строительство 1-го пускового комплекса «Мини-ТЭЦ Усть-Лабинск» мощностью 4,44 МВт;

Строительство завода по выпуску фиброцементных изделий;

Строительство и эксплуатация межмуниципального экологического отходоперерабатывающего комплекса (МЭОК);

Агропромышленный кластер в Усть-Лабинске.