5 суперспособностей ВТБ: как пользоваться новыми возможностями после объединения с Почта Банком

Для клиентов Почта Банка настал новый этап: ваши продукты и счета постепенно переходят в экосистему ВТБ. Это открывает доступ к сервисам и акциям крупнейшего банка России. Чтобы вы могли уверенно ориентироваться в обновлениях, мы собрали их в один гид. Суперспособность №1: Кешбэк в рублях Кешбэк в Почта Банке начислялся бонусами, которые потом нужно было конвертировать. После перехода в ВТБ кешбэк будет начисляться в рублях. Это значит, что его можно потратить на что угодно. Что важно знать: Вы сами выбираете категории для кешбэка — например, «АЗС», «Аптеки» или «Супермаркеты». Это нужно делать ежемесячно, начиная с 26 числа, в приложении ВТБ Онлайн или через банкомат. Тогда с 1 числа следующего месяца вам будет приходить возврат части трат в выбранных категориях. .

Доступно 3 категории кешбэка, а для зарплатных клиентов — 4.

Для новых клиентов есть специальное предложение: если оформить «Мультикарту» до 5 октября 2025 года, можно получить 100% кешбэк (до 1000 рублей) за покупки на маркетплейсах. Для этого в категориях нужно будет выбрать опцию «100% на маркетплейсы». По данным ВТБ, уже около 300 000 клиентов Почта Банка используют эту возможность.

Суперспособность №2: Еще больше точек для работы с наличными Вы привыкли снимать деньги и пополнять карту в отделениях «Почты России»? Эта возможность сохранилась, но теперь по тем же правилам работают и карты ВТБ. Пополнение происходит моментально — просто обратитесь к сотруднику отделения. Это особенно важно для тех, кто живет в населенных пунктах, где нет банкоматов. Теперь география операций с наличными расширилась за счет сети ВТБ. Суперспособность №3: Специальный бонус для пенсионеров Если вы получаете пенсию, то можете перевести ее в ВТБ и получить 3000 рублей. Как это работает: До 31 октября 2025 года подайте заявление на перевод пенсии на карту ВТБ (новую или уже имеющуюся). Обязательно укажите промокод ПЕНСИЯ — его нужно ввести в онлайн-заявлении или сообщить сотруднику, если вы оформляете перевод через отделение, МФЦ или Госуслуги. После этого в течение 90 дней совершите хотя бы одну покупку по карте. Бонус придет на карту после первого зачисления пенсии (до 31 января 2026 года). Условие: акция действует для тех, кто не получал пенсию в ВТБ в последние 365 дней. После перевода вы также сможете подключить кешбэк по карте. Этой возможностью уже воспользовались свыше 200 000 пенсионеров.

Суперспособность №4: Вклады и счета с гибкими условиями Теперь вы можете открывать вклады и накопительные счета ВТБ с широким диапазоном ставок. Например, для краткосрочных вкладов максимальная ставка составляет 15,8% годовых. Управлять накоплениями удобно в ВТБ Онлайн, также можно обратиться в отделения Почта Банка и ВТБ. Клиенты Почта Банка уже открыли в ВТБ сберегательные продукты на общую сумму свыше 60 млрд рублей.

Суперспособность №5: Общие выгоды для всей семьи Всем клиентам ВТБ (в том числе, новым) доступна опция «Семейный банк». Объединившись с близкими в группу в ВТБ Онлайн, вы сможете подключить до 10 разных категорий кешбэка. Например, муж активирует категорию «АЗС», жена — «Супермаркеты», ребенок — «Развлечения». Так вы покрываете кешбэком почти все основные траты семьи. Кроме того, семейная группа получает увеличенный кешбэк в категории «Супермаркеты», скидки на связь от ВТБ Мобайл и страхование. Подключить родных можно в разделе «Пригласить близкого» в ВТБ Онлайн. Уже 50 000 клиентов Почта Банка оценили этот сервис.

Ваш главный инструмент: приложение ВТБ Онлайн Всеми новыми сервисами удобно управлять с помощью ВТБ Онлайн. Для смартфонов на Android приложение доступно в RuStore, AppGallery и других магазинах. Если у вас iPhone, можно пользоваться веб-версией — она не уступает по функциональности, но не требует установки и обновлений. Просто зайдите на сайт через браузер. В личном кабинете доступны переводы, оплата ЖКХ без комиссии, пополнение мобильного счета с «живым балансом» у Билайна и Мегафона, заказ карт и выбор категорий для кешбэка.