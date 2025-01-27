Франшиза «Пятёрочки» становится всё более популярной у предпринимателей

Лидерами по количеству открытых магазинов стала Москва и область, где франчайзи открыли более трети всех новых магазинов. Также активно запускались точки в Ленинградской (21), Волгоградской (13), Владимирской (10) и Калужской (7) областях. В числе самых заметных событий стал выход сети по мастер-франшизе в новый регион — Республику Саха (Якутия), а также старт программы франчайзинга для привлечения предпринимателей на Дальнем Востоке.

Франшиза «Пятёрочки» вызывает всё больший интерес у предпринимателей по всей России. В 2024 году партнёры торговой сети открыли 172 новых магазина — общее количество франчайзинговых точек увеличилось до 487.

В конце минувшего года состоялся уникальный проект в Воркуте: все действующие в регионе магазины перешли к стратегическому партнеру-франчайзи. По условиям сделки хранение и логистику товаров франчайзи теперь обеспечивает с помощью собственной инфраструктуры — это оказалось экономически выгодным решением для обеих сторон.

«Пятёрочка» и цифры

Торговая сеть активно раширяется по франшизе, привлекая и новых предпринимателей. Так, в 2024 году сеть начала сотрудничать с 79 новыми партнёрами, которые уже открыли первый магазин либо находятся в процессе открытия. На сегодняшний день общее количество партнёров сети составляет 174 предпринимателя. На каждого из них приходится в среднем около 5 франчайзинговых точек, а 52% франчайзи управляют более чем 2 магазинами. Как правило, владельцами магазинов являются мужчины (94%), но есть примеры, когда бизнес открывают и женщины (6%).

«Прошлый год стал во многом прорывным для франчайзинга «Пятёрочки». Мы запустили онлайн-платформу для наших партнёров, которая позволяет в режиме реального времени отслеживать работу магазинов, анализировать бизнес-показатели, получать детализированные отчёты, а также заказывать HR-услуги — от подбора и оценки до обучения персонала. Этим инструментом уже активно пользуются наши франчайзи, и мы будем дорабатывать и расширять её функционал, укрепляя конкурентное преимущество», — прокомментировал директор департамента развития франчайзинга торговой сети «Пятёрочка» Михаил Кольцов.

Он также добавил, что команда привлечения в прошлом году провела с предпринимателями по всей стране 10 встреч, на которых познакомила бизнес со своим продуктом: «Мы запустили возможность приобретения уже готового бизнеса, успешно вышли по мастер-франшизе в один из сложнейших регионов страны — Якутию. А ещё наш продукт наконец стал доступен на Дальнем Востоке, где мы видим большие перспективы развития именно через партнёрство и находимся в активном диалоге с местными предпринимателями. Всё это в комплексе безусловно внесло вклад в итоги 2024 года».

«Пятёрочка» и условия

Торговая сеть работает по модели обратного франчайзинга, при которой берёт на себя все вопросы по товарообороту, ценообразованию, логистике и маркетингу и оказывает постоянную поддержку франчайзи. Сумма требуемых от партнёра первоначальных вложений составляет от 3–5 млн рублей, если приобрести по франшизе действующий магазин, и около 20 млн рублей на полностью новую точку. «Пятёрочка» инвестирует в магазин 7–8 млн рублей на закупку товара, поэтому заинтересована в успехе франчайзи. Средний срок окупаемости одной новой точки — 36–42 месяца.

В целях «Пятёрочки» на 2025 год — открыть более 400 новых магазинов по франшизе.