Премьера мюзикла, психологический стендап, симфонический Майкл Джексон. 7 главных культурных событий осени в Краснодаре

Осень — отличная пора приобщиться к культуре. Сезон отпусков почти закончился, значит, можно посвятить свое время развлекательным и образовательным событиям. В Краснодаре этой осенью их запланировано предостаточно.

Билеты на перечисленные мероприятия рекомендуем покупать заранее.

Премьера мюзикла «На всякого мудреца…»

Когда: 23-24 сентября в 17:00

Где: Музыкальный театр ТО «Премьера», улица Красная, 44

Событие приурочено к 200-летию со дня рождения драматурга Александра Островского («Бедность не порок», «Снегурочка», «Свои люди — сочтемся», «Не в свои сани не садись», «Гроза», «Женитьба Бальзаминова», «Бесприданница»). Автор либретто Александр Пантыкин расширил рамки знаменитой пьесы и добавил в неё персонажей из других сочинений.

Главным героем остался Егор Глумов, который решил строить карьеру через полезные знакомства. Он начинает вести дневник и откровенно писать в нём, что думает о людях, расположения которых добивается. Характеристики своим новым знакомым он дает максимально уничижительные. Однажды дневник похищают, после чего информация из него становится достоянием общественности.

В постановочную команду вошли режиссёр Александр Мацко, дирижёр Денис Ивенский, сценограф и художник по костюмам Максим Обрезков. В спектакле занята вся труппа театра, артисты хора, балета, симфонический оркестр.

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Концерт квартета Ильи Филиппова

Когда: 28 сентября

Где: амфитеатр парка «Краснодар»

Третье мероприятие из серии Luminary — музыка при свете 1000 свечей. О концерте в амфитеатре 21 сентября Юга.ру писали здесь. Чем примечателен именно этот концерт? Во-первых, Илья Филиппов — известный и очень опытный пианист и дирижер. Он работал в многих разножанровых проектах и коллективах — от рока и хип-хопа и до симфонического оркестра. В 2011 году он стал художественным руководителем и главным дирижером Биг-бенда Георгия Гараняна. За годы сотрудничества с оркестром сделал совместные программы и выступил с такими артистами как Мишель Легран, Бобби Мартинез, Борис Козлов, Шеймус Блейк, Боб Шеппард, Кевин Махогани, Стив Турре, Тим Армакост, Виталий Головнев, Сергей Головня, Игорь Бутман и другими.

Во-вторых, зрителей ждет уникальная атмосфера — амфитеатр парка «Краснодар» наполнится светом сотен свечей. Организаторы создадут уникальную комбинацию музыки, театра и визуального искусства. Трио Ильи Филиппова исполнит популярную джазовую музыку прошлого столетия и мировые хиты.

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