Премьера мюзикла, психологический стендап, симфонический Майкл Джексон. 7 главных культурных событий осени в Краснодаре
Осень — отличная пора приобщиться к культуре. Сезон отпусков почти закончился, значит, можно посвятить свое время развлекательным и образовательным событиям. В Краснодаре этой осенью их запланировано предостаточно.
Билеты на перечисленные мероприятия рекомендуем покупать заранее.
Премьера мюзикла «На всякого мудреца…»
Когда: 23-24 сентября в 17:00
Где: Музыкальный театр ТО «Премьера», улица Красная, 44
Событие приурочено к 200-летию со дня рождения драматурга Александра Островского («Бедность не порок», «Снегурочка», «Свои люди — сочтемся», «Не в свои сани не садись», «Гроза», «Женитьба Бальзаминова», «Бесприданница»). Автор либретто Александр Пантыкин расширил рамки знаменитой пьесы и добавил в неё персонажей из других сочинений.
Главным героем остался Егор Глумов, который решил строить карьеру через полезные знакомства. Он начинает вести дневник и откровенно писать в нём, что думает о людях, расположения которых добивается. Характеристики своим новым знакомым он дает максимально уничижительные. Однажды дневник похищают, после чего информация из него становится достоянием общественности.
В постановочную команду вошли режиссёр Александр Мацко, дирижёр Денис Ивенский, сценограф и художник по костюмам Максим Обрезков. В спектакле занята вся труппа театра, артисты хора, балета, симфонический оркестр.
Концерт квартета Ильи Филиппова
Когда: 28 сентября
Где: амфитеатр парка «Краснодар»
Третье мероприятие из серии Luminary — музыка при свете 1000 свечей. О концерте в амфитеатре 21 сентября Юга.ру писали здесь. Чем примечателен именно этот концерт? Во-первых, Илья Филиппов — известный и очень опытный пианист и дирижер. Он работал в многих разножанровых проектах и коллективах — от рока и хип-хопа и до симфонического оркестра. В 2011 году он стал художественным руководителем и главным дирижером Биг-бенда Георгия Гараняна. За годы сотрудничества с оркестром сделал совместные программы и выступил с такими артистами как Мишель Легран, Бобби Мартинез, Борис Козлов, Шеймус Блейк, Боб Шеппард, Кевин Махогани, Стив Турре, Тим Армакост, Виталий Головнев, Сергей Головня, Игорь Бутман и другими.
Во-вторых, зрителей ждет уникальная атмосфера — амфитеатр парка «Краснодар» наполнится светом сотен свечей. Организаторы создадут уникальную комбинацию музыки, театра и визуального искусства. Трио Ильи Филиппова исполнит популярную джазовую музыку прошлого столетия и мировые хиты.
Закрытие скакового сезона на Краснодарском ипподроме
Кога: 14-15 октября
Где: Краснодарский ипподром, улица Беговая, 11
В соревнованиях, закрывающих скаковой сезон, будут состязаться лошади чистокровной английской, ахалтекинской и арабской пород. Общий призовой фонд составит 4 млн 420 тыс. рублей.
Также запланирована развлекательная программа для взрослых и детей, будет работать тотализатор, а гостий ждут на традиционном фестивале женских шляпок — редкий случай надеть этот нетривиальный головной убор.
Концерт Ariom Orchestra
Когда: 17 октября в 19:00
Где: Филармония имени Пономаренко, улица Красная, 55
Вы когда-нибудь слышали песни Майкла Джексона в исполнении симфонического оркестра? Ariom Orchestra предоставит вам эту возможность.
Прозвучат главные композиции, которые артист исполнил в рамках своего последнего тура HIStory World Tour, во время которого «Король поп-музыки» посетил 35 стран. Это самые успешные сольные гастроли 1990-х. Среди композиций, которые исполнил Джексон, были хиты Smooth Criminal, Billie Jean, Thriller, Beat It, Black or White, Earth Song.
Культурно-психологический стендап «Ангелы и демоны»
Когда: 28 октября в 19:00
Где: арт-пространство «Пустое место», улица Зиповская, корпус 33
Вечер посвящен жизням трех великих женщин. Зрители узнают, почему драма национальной героини Франции, Орлеанской девы Жанны Д’Арк, в наши дни актуальна как никогда и как верховная жрица вуду Мария Лаво из обычной парикмахерши стала признанной ведьмой Соединенных Штатов Америки.
Также ведущие расскажут, каким образом легендарная Папесса Иоанна стала главой католической церкви и при чем здесь мужчины. Примечательно, что после её смерти на протяжении многих лет каждый новоизбранный понтифик проходил процедуру определения пола с помощью прорезного стула, известного как «навозное кресло».
Кроме того, зрители необычного стендапа узнают, как женщины пережили святую инквизицию, но до сих пор сталкиваются с ней в реальной жизни. Филолог Анастасия Чернова раскроет исторические мифы в юмористическом формате, а сексолог Анна Клименко докажет, что ангельское и демоническое есть в каждом из нас.
Пластический спектакль «Портрет Дориана Грея»
Когда: 12 ноября в 19:00
Где: Центральный концертный зал, улица Красная, 5
В основе лежит знаменитый одноименный роман ирландского писателя и драматурга Оскара Уайльда, который экранизировали более 30 раз.
Главный герой — молодой мужчина Дориан Грей. Восхищенный его красотой художник Бэзил Холлуорд пишет его портрет. Любуясь своим изображением на холсте, Грей выражает желание, чтобы его портрет старел, а он всегда оставался молодым. После этого Дориан знакомится с лордом Генри Уоттоном и попадает под влияние его порочных идей и деяний.
Уникальность этой танцевальной постановки в стиле frame up заключается в том, что все роли в ней исполняют девушки. Сюжетная линия построена так, что танцоры обезличены и не разделены на мужчин и женщин.
Концерт танцевальной группы DS Crew
Когда: 16 ноября
Где: Центральный концертный зал, улица Красная, 5
Эта пермская команда победила в проекте «Новые танцы» на ТНТ и влюбила в себя миллионы россиян, которые регулярно оставляют под видео коллектива восторженные комментарии и с нетерпением ждут их концерт в своем городе.
В шоу DS Crew участвовали второй раз. Впервые страна увидела их в октябре 2021 года, тогда коллектив в черных костюмах танцевал под хит «Странные танцы». В тот раз группе удалось дойти до полуфинала, а уже в 2022-м — выиграть. На каждом выступлении DS Crew поражали судей и зрителей пластикой и своим необычным стилем.
Самые яркие культурные события Краснодара в Афише Юга.ру.