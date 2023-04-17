В Японском саду парка «Краснодар» открылась новая кофейня «Киссатэн»

Краснодарский край

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  • Кофейня Kissaten в Японском саду © Скриншот с сайта japan.parkkrasnodar.com
    Кофейня Kissaten в Японском саду © Скриншот с сайта japan.parkkrasnodar.com

В Японском саду парка «Краснодар» заработало еще одно заведение общепита — кофейня «Киссатэн»

Кофейня находится на севере Японского сада, недалеко от ресторана «Рётэй», зеркального пруда Кагамиикэ и пагоды Тахото. Найти локацию можно на карте Японского сада. После 14:00 в субботу больше половины мест в заведении пустовали, в то время как в ресторане «Рётэй» была полная посадка. Но забронировать столик в кофейне, чтобы попасть в Японский сад, нельзя — обслуживают здесь по факту.

Первый этаж кофейни ориентирован на заказы навынос: можно купить напитки и еду, чтобы перекусить на ходу. Здесь есть несколько посадочных мест, но, если хотите насладиться видами сада, лучше подняться наверх. Сквозные раздвижные двери на первом этаже ведут в сад с топиариями — фигурно постриженными деревьями и кустарниками.

На втором этаже — отдельный бар, дублирующий меню первого. Тут можно перекусить с видом на северную сторону Японского сада. 

  • Кофейня Kissaten в Японском саду © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    Кофейня Kissaten в Японском саду © Фото Марины Солошко, Юга.ру

В меню — японские сэндвичи и десерты, салат, горячие и холодные напитки:

  • © Коллаж Марины Солошко, Юга.ру
    © Коллаж Марины Солошко, Юга.ру

Киссатэн — традиционная японская кофейня с напитками и легкими закусками в меню. Подобные заведения для перекуса и отдыха в спокойной обстановке в Японии начали появляться в начале XX века, а к середине столетия их число резко возросло.

Дорого, вкусно и красиво:

В кофейне теплый и спокойный интерьер: светлые стены и мебель, большие окна по периметру залов.

Само здание, как объясняют на сайте Японского сада, выполнено в традиционном японском стиле матия. Так называли длинные деревянные дома, обычно состоявшие из небольшого магазина и жилого пространства для владельцев. В задней части матии нередко обустраивали небольшой сад.

  • Кофейня Kissaten © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    Кофейня Kissaten © Фото Марины Солошко, Юга.ру
  • Кофейня Kissaten © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    Кофейня Kissaten © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Ранее Юга.ру рассказывали, что рядом с Японским садом начали строить новую очередь парка «Краснодар» — «Парк облаков»

Еда парк «Краснодар» Продукты питания Рестораны Японский сад

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