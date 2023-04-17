Кофейня находится на севере Японского сада, недалеко от ресторана «Рётэй», зеркального пруда Кагамиикэ и пагоды Тахото. Найти локацию можно на карте Японского сада. После 14:00 в субботу больше половины мест в заведении пустовали, в то время как в ресторане «Рётэй» была полная посадка. Но забронировать столик в кофейне, чтобы попасть в Японский сад, нельзя — обслуживают здесь по факту.

Первый этаж кофейни ориентирован на заказы навынос: можно купить напитки и еду, чтобы перекусить на ходу. Здесь есть несколько посадочных мест, но, если хотите насладиться видами сада, лучше подняться наверх. Сквозные раздвижные двери на первом этаже ведут в сад с топиариями — фигурно постриженными деревьями и кустарниками.