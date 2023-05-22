Босиком и в кимоно. В Японском саду парка «Краснодар» открыли Чайный дом

Краснодарский край

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  • Японский сад © Антон Быков, Юга.ру
    Японский сад © Антон Быков, Юга.ру

Рассказываем об атмосфере и условиях бронирования чайной церемонии в новом заведении сада

На сайте локации указано, что дом выполнен «в архитектурном стиле минка». В нем три комнаты для традиционных чайных церемоний.

На сайте разместили описание двух видов церемонии:

  • © скриншот сайта https://teajapan.ru/
    © скриншот сайта https://teajapan.ru/

Также на сайте указаны имена и размещены фотографии мастеров, которые проводят чайные церемонии. Кликнув на имя, пользователь может прочитать о навыках мастера. При этом выбрать мастера нельзя, его назначают по факту.

Мастера чайных церемоний

Мастера чайных церемоний

Бронь церемонии необходимо сделать онлайн и внести оплату. Стоимость посещения — 2 тыс. рублей с человека. Минимальное количество участников чаепития — четверо, максимальное — восемь человек.

Гостей обещают встретить у ворот Японского сада, администрация предупредила, что дорога до Чайного дома занимает некоторое время и это нужно учесть при бронировании. На сайте парка «Краснодар» указано, что перед входом в Чайный дом посетители совершают «омовение» рук в колодце цукубаи, разуваются и надевают кимоно вместо верхней одежды.

Важный момент — после посещения Чайного дома находиться в Японском саду можно неограниченное время.

В разделе «атмосфера» опубликованы снимки чайной церемонии. Судя по фото, в доме созданы условия для полного погружения в атмосферу японского обряда.

  • © скриншот сайта https://teajapan.ru/
    © скриншот сайта https://teajapan.ru/

Недавно Юга.ру публиковали обзор чайных в Краснодаре, про 18 мест с ценами и фотографиями можно прочитать здесь. Ранее мы рассказывали, что в Японском саду парка «Краснодар» открылась новая кофейня «Киссатэн».

Краснодар парк «Краснодар» Рестораны Японский сад

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Босиком и в кимоно. В Японском саду парка «Краснодар» открыли Чайный дом
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