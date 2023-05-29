Спектакль про «Битлз», музыкальный квиз, концерт оркестра. Куда пойти в Краснодаре с 29 мая по 4 июня

Дождь за окном — не повод оставаться дома. На неделе будет масса интересных мероприятий. Подготовили культурный гид.

29 мая

В «Одном театре» (улица Коммунаров, 268, литер В) в 20:00 состоится спектакль «The Beatles: путь на вершину». Он рассказывает о том, как участники группы проходят испытание успехом и славой. Стоимость билетов 600-3000 рублей. Купить можно по ссылке.

Во дворце спорта «Олимп» (улица Береговая, 144) в 20:00 выступит певец Алексей Чумаков. Стоимость билетов от 4000 до 7000 рублей. Купить можно здесь.

30 мая

В ДК Железнодорожников в 19:00 покажут постановку «Дорогая Памела». Задумав аферу, застраховать чудаковатую женщину и подстроить несчастный случай, три мошенника пытаются проникнуть в дом и втереться в доверие к хозяйке. Однако план не срабатывает. Стоимость билетов 1000-4000 рублей. Купить можно по ссылке.

31 мая

В филармонии (улица Красная, 55) в 19:00 музыканты оркестра «Неоклассика» исполнят композиции популярного современного композитора Людовико Эйнауди. Стоимость билетов от 1300 рублей, купить можно по ссылке.

В 19:00 в баре «Сержант Пеппер» (улица Чапаева, 94) пройдёт музыкальный интеллектуальный квиз. Для участия нужно собрать команду (от 3 до 9 человек) и зарегистрироваться. Стоимость 300 рублей с персоны.

В ресторане Villa Verde (улица Мира, 60) в 19:30 состоится показ французского фильма «Друзья на свою голову». После просмотра зрители смогут обсудить ленту с психологом Юлией Аврамиди. Стоимость 700 рублей. Бронь мест по телефону +7 (989) 235-55-57.