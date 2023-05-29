Спектакль про «Битлз», музыкальный квиз, концерт оркестра. Куда пойти в Краснодаре с 29 мая по 4 июня
Дождь за окном — не повод оставаться дома. На неделе будет масса интересных мероприятий. Подготовили культурный гид.
29 мая
В «Одном театре» (улица Коммунаров, 268, литер В) в 20:00 состоится спектакль «The Beatles: путь на вершину». Он рассказывает о том, как участники группы проходят испытание успехом и славой. Стоимость билетов 600-3000 рублей. Купить можно по ссылке.
Во дворце спорта «Олимп» (улица Береговая, 144) в 20:00 выступит певец Алексей Чумаков. Стоимость билетов от 4000 до 7000 рублей. Купить можно здесь.
30 мая
В ДК Железнодорожников в 19:00 покажут постановку «Дорогая Памела». Задумав аферу, застраховать чудаковатую женщину и подстроить несчастный случай, три мошенника пытаются проникнуть в дом и втереться в доверие к хозяйке. Однако план не срабатывает. Стоимость билетов 1000-4000 рублей. Купить можно по ссылке.
31 мая
В филармонии (улица Красная, 55) в 19:00 музыканты оркестра «Неоклассика» исполнят композиции популярного современного композитора Людовико Эйнауди. Стоимость билетов от 1300 рублей, купить можно по ссылке.
В 19:00 в баре «Сержант Пеппер» (улица Чапаева, 94) пройдёт музыкальный интеллектуальный квиз. Для участия нужно собрать команду (от 3 до 9 человек) и зарегистрироваться. Стоимость 300 рублей с персоны.
В ресторане Villa Verde (улица Мира, 60) в 19:30 состоится показ французского фильма «Друзья на свою голову». После просмотра зрители смогут обсудить ленту с психологом Юлией Аврамиди. Стоимость 700 рублей. Бронь мест по телефону +7 (989) 235-55-57.
1 июня
В «Одном театре» (улица Коммунаров, 268, литер В) в 19:00 покажут спектакль «Целофант». Постановка в жанре клоунады раскрывает тему бережного отношения к природе и окружающей среде. Билеты 600-900 рублей здесь.
2 июня
В «Одном театре» (улица Коммунаров, 268, литер В) в 20:30 покажут спектакль «Серёжа очень тупой». Зрители увидят историю простого программиста, в чью квартиру, голову и жизнь бесцеремонно вламываются курьеры апокалипсиса. Стоимость билетов 700-2500 рублей. Купить можно здесь.
3 июня
В центре психологии и искусства «Люди-игры» (улица Красноармейская, 45) в 18:00 покажут спектакль «Песочные человечки» по мотивам одноимённой пьесы Яны Добревой. Режиссёр пытается разобраться, легко ли не жить чужими мечтами и страхами. Билеты по ссылке.
В «Кроп-арене» (улица Путевая, 5/1) в 20:00 выступит московский коллектив «Свидание». Группе свойственны минималистичное звучание в духе 60-х и лирические тексты. Стоимость билетов 1300 рублей, купить можно по ссылке.
4 июня
В Музыкальном театре (улица Красная, 44) в 17:00 покажут оперу Джузеппе Верди «Травиата». Она рассказывает об отношениях столичной куртизанки Виолетты и провинциала Альфреда Жермона. Стоимость билетов 400-1500 рублей. Купить можно на сайте.
В Центральном концертном зале (улица Красная, 5) в 18:00 выступит струнный симфонический оркестр Cinema and Game Music Orchestra. Прозвучат музыкальные темы из знаменитой компьютерной игры «Ведьмак» (The Witcher). Стоимость билетов от 1300 до 3500 рублей. Купить можно здесь.