Четвертая власть. 7 фильмов о том, почему важна независимая журналистика

Кадр из фильма «Секретное досье», реж. Стивен Спилберг, 2018 год © Скриншот видео с YouTube-канала iVideos, www.youtube.com/channel/UCs9tHGGpNjOMiCnbqTGA1PQ

Кадр из фильма «Секретное досье», реж. Стивен Спилберг, 2018 год © Скриншот видео с YouTube-канала iVideos, www.youtube.com/channel/UCs9tHGGpNjOMiCnbqTGA1PQ

Журналистика порой связана с большими рисками. Суть работы честных репортеров — находить и предавать огласке важные факты. Благодаря их тихому и осторожному героизму не раз удавалось изменить ход истории. Сделали подборку из семи фильмов о представителях этой профессии, о важных расследованиях и о том, как работает пропаганда. В списке можно найти как глубокие драмы, основанные на реальных событиях, так и незатейливые комедии, над которыми можно от души посмеяться. «Секретное досье» 2017 год, реж. Стивен Спилберг

В главных ролях: Мэрил Стрип, Том Хэнкс, Сара Полсон, Боб Оденкёрк, Трэйси Леттс, Брэдли Уитфорд, Брюс Гринвуд, Мэттью Риз Этот американский драматический триллер — о борьбе прессы и правительства. Владелице издания The Washington Post Кэй Грэм в 1971 году в руки попадают секретные документы Пентагона об американском участии во Вьетнамской войне. Естественно, они предназначались для внутриведомственного использования в министерстве обороны США, никто не планировал их афишировать. Но аналитик госдепартамента Даниэль Эллсберг, разочаровавшись в работе, при увольнении тайно скопировал их и передал нужному человеку. Вместе с главным редактором Бенджамином Брэдли ей надо решить, что делать с документами. Проблема в том, что публикация нанесет серьезный удар по личным связям Грэм в вашингтонских кругах, поскольку фигуранты — хорошие знакомые или даже близкие друзья. Ей придется сделать выбор: предать дружбу или целую нацию.

Кадр из фильма «Секретное досье», реж. Стивен Спилберг, 2018 год © Скриншот видео с YouTube-канала iVideos, www.youtube.com/channel/UCs9tHGGpNjOMiCnbqTGA1PQ

«В центре внимания» 2015 год, реж. Томас Маккарти

В главных ролях: Марк Руффало, Майкл Китон, Рэйчел МакАдамс, Лив Шрайбер, Джон Слэттери, Стэнли Туччи, Брайан Д’Арси Джеймс Фильм основан на реальном журналистском расследовании газеты The Boston Globe, за которое издание получило Пулитцеровскую премию. После выхода материала в мировой католической церкви разразился педофильский скандал. В 2001 году главный редактор Марти Бэрон поручил написать о священнике Бостонской епархии, который совращал детей-прихожан. Общественность к подобной информации отнеслась скептически — авторитет церкви слишком велик. Журналисты ниточка за ниточкой обнаружили десятки случаев сексуального насилия разными священниками. И всё это при покровительстве или полном безразличии их коллег. Масштаб трагедии поразил не только город, но и всю страну. Лента про силу слова и журналистское упорство собрала под своим крылом когорту известных актеров и получила две статуэтки премии «Оскар» (лучший фильм и оригинальный сценарий). «Ханна Арендт» 2012 год, реж. Маргарета фон Тротта

В главных ролях: Барбара Зукова, Джанет Мактир, Юлия Йенч, Аксель Мильберг, Тимоти Лон, Меган Гэй, Николас Вудесон Эта биографическая драма рассказывает историю чудом спасшейся от Холокоста немецкой еврейки Ханны Арендт. В 1940 году она бежала из французского концентрационного лагеря Гюрс и отправилась в США, где позднее преподавала в университетах. В 1961 году она полетела в Иерусалим, чтобы в качестве журналиста The New Yorker следить за судебным процессом над нацистским преступником Адольфом Эйхманом, который в годы Второй мировой войны курировал так называемый «еврейский отдел». Цикл ее публикаций впоследствии стали известной книгой «Банальность зла: Эйхман в Иерусалиме». Тексты Арендт стали важнейшим высказыванием о природе гуманизма и бесчеловечности, которые едва не погубили ее репутацию. Как пишет Михаэль Дорфман: «После выхода книги Арендт большинство израильских друзей порвали с ней отношения, не оценив иронии и сарказма. Арендт в Израиле бойкотировали более 30 лет». Понятие «банальность зла» стало нарицательным и до сих пор эта тема остается одной из самой острой в этике.

Кадр из фильма «Ханна Арендт», реж. Маргарета фон Тротта, 2012 год © Скриншот видео с YouTube-канала ONE Media, www.youtube.com/channel/UCzcRQ3vRNr6fJ1A9rqFn7QA

«Убить гонца» 2014 год, реж. Майкл Куэста

В главных ролях: Джереми Реннер, Мэри Элизабет Уинстэд, Розмари ДеУитт, Барри Пеппер, Рэй Лиотта, Тим Блейк Нельсон Еще одна драма, основанная на реальных событиях, которые произошли с журналистом Гэри Уэббом из San Jose Mercury News, лауреатом Пулитцеровской премии. Это история о том, как один человек бросил вызов системе. Женщина, чей жених находится под следствием, предоставляет репортеру доказательства, что правительство США покрывает торговлю кокаином в Калифорнии, а деньги от его продажи тратит на поддержание войны в Никарагуа. Гэри убеждает главного редактора в перспективе расследования темы и получает редакционное задание. Журналист выходит на наркоторговца, который ожидает суда, и отправляется в Никарагуа за доказательствами преступлений. Конечно, властная верхушка узнает, что Уэбб ведет расследование и угрожает ему и его близким. Однако цикл статей под общим заголовком «Темный альянс» всё же выходит и вызывает широкий общественный резонанс. В ответ на это ЦРУ привлекает ведущие американские издания, чтобы те разгромили и Гэри, и его текст. Сценарий написан по книге Ника Шу «Убить гонца: как крэк-кокаиновое разногласие ЦРУ уничтожило журналиста Гэри Уэбба». «Доброй ночи и удачи» Историческая драма о противостоянии в 1950-х годах радио- и тележурналиста Эдварда Марроу и влиятельного сенатора-антикоммуниста Джозефа МакКарти. Первый по выходным вел авторскую новостную передачу на телеканале CBS под названием «Смотрите сами», и каждый ее выпуск заканчивал словами, которые и стали названием фильма. У программы в то время был очень высокий рейтинг. Благодаря МакКарти появилось общественное движение в США под названием маккартизм, которое сопровождалось политическими репрессиями против «антиамерикански настроенных» жителей, которых (в том числе ошибочно) причисляли к коммунизму. Этот период называли «охотой на ведьм», шло активное преследование «инакомыслящих» в СМИ, людей увольняли из-за беспочвенных подозрений, с кинозвездами, которые позволяли себе публичные высказывания иного толка, разрывали контракты. По мнению Марроу, сенатор нарушал гражданские права американцев, поэтому он решил в буквальном смысле бросить ему вызов. Тележурналист со своей командой (прославились как «парни Марроу») выпустил несколько передач с критикой МакКарти, и реакция общественности не заставила себя долго ждать. Как результат — скорый закат карьеры сенатора-республиканца.

Кадр из фильма «Убить гонца», реж. Майкл Куэста, 2014 год © Скриншот видео с YouTube-канала «Новые трейлеры», www.youtube.com/channel/UCsFbXtoqQwXW85_nYXAiBzA