Краснодарская Ночь музеев-2021: самое интересное — в Инстаграме

Помните, была такая «Ночь музеев»? Представьте себе, она до сих пор существует! И очередная пройдет уже в эту субботу. При этом, собственно, в музеях Краснодара публику не особо-то ждут. Но мероприятий заготовлено много — и Юга.ру подготовили о них подробный рассказ.

По традиции, «Ночь музеев» проводят в субботу, ближайшую к 18 мая, когда отмечается Всемирный день музеев. В этот раз она выпала на 15-е число, и у редакции Юга.ру создалось впечатление, что в Краснодаре о мероприятии вспомнили в последний момент: вплоть до 13 мая о своих планах на «Ночь музеев — 2021» не сообщал вообще никто. А, к примеру, «Типография» в итоге и вовсе решила проигнорировать праздник. Как бы то ни было, в итоге программа собралась весьма внушительная. Правда, пандемия уже второй год вносит коррективы, и массовые скопления зрителей на краснодарских площадках постарались перенести в онлайн.

— Мы учреждение муниципальное, в связи с чем мы четко следуем рекомендациям краевого министерства культуры, — пояснили порталу Юга.ру в Краснодарском государственном историко-археологическом музее-заповеднике им. Е.Д. Фелицына. — А главная рекомендация относительно «Ночи музеев» — провести всё в онлайн-режиме и не создавать у себя никаких толп и очередей. Так что муниципальные музеи и выставочные залы Краснодара 15 мая предлагают вам провести «Ночь музеев» в соцсетях, особенно в инстаграме. — Прошлогодний опыт проведения «Ночи музеев» в онлайн-режиме показал, что именно инстаграм собирает больше всего публики, — делятся своими наблюдениями в пресс-службе музея им. Фелицына. — К тому же, в этой соцсети значительно удобнее выкладывать видео, нежели в фейсбуке и «ВКонтакте». Так что именно в инстаграме наша программа к «Ночи музеев» будет представлена наиболее полно.

В 2020 году «Ночь музеев» в Краснодаре уже проводилась в подобном режиме, и кое-какие полезные выводы музейные сотрудники постарались сделать. — Год назад проведение «Ночи музеев» выпало на локдаун, — рассказывает Марина Никитенко, методист музея им. Коваленко. — Поэтому просмотров и комментариев мы собрали очень много, было очевидно, что люди соскучились по любым мероприятиям в принципе. Сейчас аналогичных цифр ждать сложно, но мы всё же постараемся сделать всё, чтобы привлечь много людей. Чтобы заинтересовать юную аудиторию, мы в этом году добавили в программу новые интерактивные форматы: челленджи и конкурсы. При этом посетить большинство муниципальных музеев и выставочных залов 15 мая можно будет и в режиме офлайн. Правда, на что-то особенное посетителям-очникам рассчитывать не следует: билеты будут платные, а выставки — штатные. Впрочем, как минимум в одном месте в Краснодаре можно будет ощутить атмосферу «классической» «Ночи музеев». «Галерея Ларина» сделает бесплатным вход на выставку «Коллекция» и будет работать на час дольше обычного. — Все санитарные предписания мы намерены соблюдать неукоснительно, — уточнил представитель «Галереи Ларина». — В зал мы будем пускать исключительно в масках, а одновременное количество посетителей планируем регулировать так, чтобы все могли находиться не менее чем в полутора метрах друг от друга.

Полная программа «Ночи музеев — 2021» в краснодарских муниципальных залах

Художественный музей им. Коваленко 14:00 — онлайн-приветствие «Музей имени Ф.А. Коваленко — больше чем музей». Директор, научные сотрудники, реставраторы и многие другие расскажут, чем для них является Художественный музей. 14:00–21:00 — арт-челлендж «От кареты до ракеты». Принять участие приглашаются все желающие — нужно выложить в комментариях к посту о челлендже на странице музея рисунки и фотографии своего любимого транспорта: самокатов, гироскутеров, космических кораблей и любого другого. 14:00–15:00 — онлайн-экскурсии из цикла «Фонд редких изданий и архив музея»: • Ф.А. Коваленко. К 155-летию со дня рождения; • «Возрождённые шедевры: Лев Бакст»; • Александр Бенуа, «История живописи всех времен и народов». 15:30–17:00 — онлайн-экскурсии из цикла «Живопись и литература». Некоторые картины из коллекции музея связаны с литературными произведениями. Зрителю представят как текстовый первоисточник, так и само произведение живописи: • Николай Фешин и «Одноэтажная Америка» И. Ильфа и Е. Петрова; • Александр Орловский и «Руслан и Людмила» А.С. Пушкина; • Илья Репин и «По небу полуночи ангел летел...» М. Ю. Лермонтова; • Роберт Фальк и «Цвета мазок» Р. Идельсон. 18:00–19:30 — цикл онлайн-презентаций «От кареты до ракеты» по материалам фондовой выставки: • «Но пришел 20 век — сел в машину человек». • «Перед нами небывалые пути». • «Фантазии на тему». Прически, вдохновленные экспонатами выставки «От кареты до ракеты». 18:00–19:30 — «Техновек» — онлайн-мастер-класс по парикмахерскому искусству, вдохновленный произведениями выставки «От кареты до ракеты». 20:00–21:00 — цикл онлайн-презентаций «Музей + город»: • военно-патриотические пешеходные экскурсии; • архитектурные пешеходные экскурсии; • тематические пешеходные экскурсии. 22:00 — онлайн-экскурсия «Александр Невский: прошлое и настоящее». 22:45 — онлайн-презентация «Музей — источник вдохновения». Сотрудник музея познакомит с теми произведениями искусства из фондов музея, для которых источником вдохновения стало его историческое здание. Следить за мероприятиями можно тут, тут и тут.

Историко-археологический музей-заповедник им. Фелицына 14:00 — мастер-класс по гончарному мастерству от Анатолия Штанько; 14:00 — видеолекция «Кубанцы — кавалеры ордена Александра Невского»; 15:00 — интеллектуальная игра «Предметы далекой старины»; 15:30 — видеоэкскурсия в мастерскую реставратора; 16:00 — видеолекция «Кубанские ученые — физики и математики»; 17:00 — видеолекция «Кубанское многоголосье» об истории достижений в сельском хозяйстве; 17:30 — видеолекция об открытиях антропологов, которые воссоздают облик людей прошлого; 18:00 — видеоэкскурсия по выставке о Греции — «Красота земная: мир женщины»; 18:30 — видеолекция в преддверии открытия выставки «Изобретения Леонардо да Винчи»; 19:00 — подведение итогов конкурса «Рисуем Александра Невского»; 19:30 — видеолекция «Развитие таксидермии как способа изготовления музейных экспонатов»; 20:00 — видеолекция «Образ Александра Невского в искусстве»; 21:00 — видеолекция о развитии театрального искусства на Кубани; 22:00 — онлайн-выставка работ краснодарского отделения Союза фотохудожников России; 23:00 — видеолекция об истории восстановления храма Александра Невского в Краснодаре. Следить за мероприятиями можно тут.

Краснодарский краевой выставочный зал 14:15 — приветственный пост; 14:20 и 14:40 — интервью в двух частях с художником Павлом Николаевым; 15:00 — «Вместе, но далеко», социальный перформанс краснодарского художника Александра Душевного; 15:30 — «Световая живопись», создание световой картины участниками творческой группы ArtLumen; 15:45 — «Космос Александра Колесникова», видео об акварельных работах автора; 16:00 — видеообзор творчества члена Союза художников России Алексея Апиша; 16:30 — видеолекция «Фанагория. Путешествие в древность»; 17:00 — мастер-класс по созданию картины «Красный цветок» (студия «Арт-Тайм»); 17:30 — мастер-класс по созданию картины «Лето» (студия «Арт-Тайм»); 18:00 — «Моменты», онлайн-фотовыставка Союза художников России; с 18:30 по 23:00 каждые полчаса — цикл публикаций «История китайской живописи от IV до XX века». Следить за мероприятиями можно тут.

Исторический парк «Россия — моя история» 14:15 — приветственное обращение заведующего Краснодарским филиалом ГБУККВЗИИ «Исторический парк «Россия — моя история» С.А. Кузнецова;

14:30 — видеопрезентация «Я поведу тебя в Исторический парк»;

15:00 — видеозарисовка «Детское творчество»;

16:00 — видеоэкскурсия «Крепить оборону на Западе, а друзей искать на Востоке»;

17:00 — историческое видео о закладке Войскового Александро-Невского собора в Екатеринодаре в 1853 году;

18:00 — видеозарисовка «Детское творчество»;

19:00 — видеозарисовка «Вдвоем сквозь огонь войны»;

20:00 — выступление творческого коллектива Центра культуры «Прикубанский»;

21:00 — видеозарисовка «Витязь земли русской»;

22:00 — видеолекция «Изобретения русских ученых»;

23:00 — видеозарисовка «Легендарная победа князя Александра Невского». Следить за мероприятиями можно тут.